Монголия открывает свои недра западным инвесторам

02:23 12.03.2025

Монголия открывает свои недра западным инвесторам

10.03.2025



В СМИ Монголии сегодня активно обсуждаются вопросы, которые поднимались на всемирной горнодобывающей конференции, которая прошла в Канаде. В ней принял участие министр промышленности и минеральных ресурсов РМ, который сообщил, что республика с марта 2025 года предоставляет мировым инвесторам крупные проектные возможности в секторе минеральных ресурсов, а также участвует в обсуждениях по поиску новых партнерств и расширению сотрудничества.



Монголия начала выдавать лицензии на геологоразведочные работы с марта 2025 года. Ранее страна прекратила выдачу лицензий на геологоразведочные работы с апреля 2024 года. Из более, чем 2700 лицензий, выданных по всей Монголии, более 900 – это документы на разведку, а остальные – на эксплуатацию разведанных месторождений. То есть, республика открывает свои недра западным компаниям. Причем все желающие могут вести разведку монгольских недр.



Ранее такие заявления делали представители Казахстана и Таджикистана. И как следствие – в республики ЦАР ринулись представители стран Евросоюза. Они не только займутся разработкой существующих, но и разведкой новых месторождений, в том числе, золота, урана, тория, лития, ванадия, цинка. А республики со временем могут потерять контроль над этим процессом.



Монгольские политологи предостерегают власти: поток западных инвесторов, у которых будут лицензии на разведку, могут заняться не только геологией, но и разведкой в военной сфере. Ведь большинство из таковых станут зондировать состояние оборонных структур, влиять на взаимоотношения Монголии и Китая, а также Монголии и России. Так как это стратегическая задача стран Запада – подорвать все эти отношения, внести раскол и создать напряженность в Монголии.



Дашдош Мунхбат, по информации https://middleasiannews.com/