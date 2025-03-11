Пресс-секретарь главы правительства Узбекистана опроверг слухи о китайском влиянии и продаже земель иностранцам

02:56 12.03.2025

11 марта 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов прокомментировал слухи о росте китайского присутствия в стране. Он отметил, что привлечение иностранных инвестиций является важной частью политики, проводимой под руководством президента, и инвесторы приходят не только из Китая, но и из Германии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Саудовской Аравии и Малайзии, передает корреспондент Podrobno.uz.



В интервью изданию Platina.uz Хидоятов подчеркнул, что Узбекистан - открытое государство, активно развивающее международное сотрудничество. Он напомнил, что узбекские граждане работают за рубежом, а национальные кварталы, магазины и рестораны есть во многих странах мира.



Говоря о Китае, пресс-секретарь назвал его историческим союзником и стратегическим партнером Узбекистана. Он заверил, что китайские инвестиции не представляют угрозы для суверенитета страны, а распространяемые слухи о скупке земель являются манипуляциями, направленными на разжигание беспочвенных опасений.



"Китай - крупнейшая страна по численности населения, его диаспоры есть во всем мире, но это не делает их опасными. Подобные заявления – часть дезинформации", - отметил Хидоятов, призвав граждан критически относиться к непроверенной информации.



В качестве примера он привел факт обучения более шести тысяч индийских студентов в узбекских вузах, подчеркнув, что это не означает экспансию Индии в страну.



В заключение Бекзод Хидоятов подчеркнул, что Узбекистан продолжит курс на экономическое развитие и международное сотрудничество, призвав доверять официальным источникам информации.



Ранее ситуацию с продажей земель иностранцам прокомментировали в Кадастровом агентстве. В ведомстве подчеркнули, что распространенная информация о передаче земель гражданам других государств не соответствует действительности. Согласно Земельному кодексу, иностранные граждане и юридические лица могут владеть земельными участками только на праве аренды. Кроме того, приватизация земли иностранными лицами законодательством не предусмотрена.



В агентстве также призвали граждан не поддаваться на провокации и не распространять непроверенную информацию, так как подобные заявления могут негативно повлиять на общественное настроение и инвестиционный климат в стране.