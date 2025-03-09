 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.03.2025
03:09  Мошенничество в Центральной Азии стало нормой жизни, - Андрей Захватов
02:56  Пресс-секретарь главы правительства Узбекистана опроверг слухи о китайском влиянии и продаже земель иностранцам
02:23  Монголия открывает свои недра западным инвесторам
01:59  Всемирный банк: Таджикистан – лидер по доле денежных переводов в экономике
01:49  Секретарь парткома Синьцзяна опроверг обвинения в принудительном труде и геноциде
01:19  Два офиса интернет-мошенников ликвидированы в Алматы
00:53  Вынужденный союз Турции и ЕС может отозваться проблемами в Центральной Азии
00:49  Кыргызстан планирует построить железную дорогу из Баткена в Коканд
00:15  Садыр Жапаров прокомментировал слухи о прибытии в Бишкек Максима Бакиева
00:05  Влиятельные женщины в таджикской политике
Вторник, 11.03.2025
23:43  Глобальная стратегия США: от Украины до Арктики. Чем это грозит России и Китаю? - Олег Яновский
20:10  Более 100 предприятий из пяти стран ЦентрАзии будут представлены на культурно-туристической ярмарке в Синьцзяне
19:59  Казахстан хочет импортировать газ из Туркменистана и России
19:56  Адвокат из США скрывалась в Кыргызстане – ее экстрадировали в Штаты по делу о крупном мошенничестве
19:39  Древние меховые лыжи Синьцзяна
19:35  SwebbTV: Евросоюз - цирк самовлюбленных клоунов, а война - их новый развод
17:02  МВД Казахстана: В Туркестанской области задержана группа, распространявшая экстремистские материалы
16:54  Россия обеспокоена ситуацией в Афганистане
16:14  Нефтяная отрасль Туркмении перевыполнила план добычи нефти. Значительный рост демонстрирует также сфера сжижения газа
16:10  В Кадастровом агентстве Узбекистана опровергли слухи о продаже земель иностранным гражданам
15:33  В России предлагают новый ГОСТ для трубопроводов в Европу
14:51  Трамп купит "новенькую Tesla", чтобы поддержать Маска
14:01  В Минэкологии Казахстана назвали регионы с высоким риском паводков
13:34  Маршрут "Кашгар–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан" имеет серьезные риски
13:31  Таджикистан и китайский Кашгар создадут совместные предприятия по переработке минеральных ресурсов
13:27  В районе крепости Баянбулаг найдено захоронение жертв 2100-летней восточноазиатской войны
13:15  В Кыргызстане издан Указ о дебюрократизации системы госслужбы
13:00  Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов ответил на вопросы "Euronews"
12:57  Россияне нашли замену картам банков Казахстана
12:45  Нобелевская премия мира для лидеров Кыргызстана и Таджикистана
12:39  Сокращение западного влияния открывает дорогу влиянию Китая, - Елена Тихомирова
12:35  Россия и Таджикистан объединят усилия в сфере возобновляемой энергетики
10:41  Средняя Азия: как прогресс СССР сменился пеплом надежд
09:29  Президент Туркменистана и премьер Грузии обсудили вопросы энергетики и развитие Среднего коридора
04:58  В США пообещали не оказывать военную помощь России
04:27  Генконсульство Узбекистана в Стамбуле обратилось к соотечественникам...
04:13  Китай представил плазменный двигатель мощностью 100 кВт - рекорд для космических технологий
03:49  В Туркменистане живет самая старшая женщина на планете Сарыгуль Матиева
03:40  "Это не червивое яблоко, а просто комок червей". Вашингтон официально закрыл более пяти тысяч программ USAID
03:31  Полицейские в Казахстане выявили схемы контрабанды металла
02:55  В СБ ООН прошло заседание по положению в Афганистане
02:40  Люди Трампа призвали американцев разводить кур на задних дворах, - Олег Розанов
01:58  Узбекистан. Представлена информация о критически важных для промышленности минералах
01:15  В комитете по туризму Таджикистанта журналистам и блогерам разъяснили важность качественной презентации национальных праздников
01:05  ВС РФ расчленили ВСУ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 10 марта
00:50  Румыния минус выборы: две причины, почему в Бухаресте решили урезать демократию
00:45  Кто довел бюджет Казахстана до ручки: рост налогов не выход из кризиса, - Индира Кусаинова
00:19  Как готовят первых женщин-машинистов для ташкентского метро
00:03  "Одной из важнейших задач таджикских женщин было признано предотвращение поклонения к чуждой культуре" - Рахмон
Понедельник, 10.03.2025
23:36  Мукденскому сражению 120 лет. Как Ленин и британцы приписали победу Японии
22:15  ФСБ России раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием британского посольства в Москве
21:42  NetEase: Китай перенимает опыт России в борьбе с агрессией НАТО
20:16  Сто лет борьбы за права женщин в Кыргызстане: Роза Отунбаева призывает не останавливаться на достигнутом
17:24  Энергетическая трансформация Казахстана: ожидания и реальность
17:21  В Узбекистане платежи за электроэнергию привяжут к оплате вывоза мусора
17:18  Делимитация границы между Кыргызстаном и Таджикистаном вызвала истерическую реакцию у провокаторов
14:27  IWPR: Что даст Центральной Азии транспортное развитие Афганистана?
13:57  Кыргызстан. Айсулуу Тыныбекова - лучший борец 2024 года в Азии, забила гол своему мужу (видео)
13:41  Легендарная Оксана Чусовитина завоевала "золото" на этапe Кубка мира в Баку (видео)
13:34  Казахстан. На Шымбулаке разыскивают туристов, спровоцировавших сход лавины (видео)
13:31  Модный приговор: внешний вид Зеленского стал поводом для убийства
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мошенничество в Центральной Азии стало нормой жизни, - Андрей Захватов
03:09 12.03.2025

Мошенничество в Центральной Азии стало нормой жизни
Промысел мастеров разговорного жанра и людей-невидимок захлестнул все пять стран

Андрей Захватов
Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – эксперт по Центральной Азии.
09.03.2025

В каждой шутке есть доля шутки, поэтому, сравнивая минувшие годы с нынешними, вспоминают анекдот: "Раньше миром правили умные, и они заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь правят тупые, и умные говорят так, чтобы тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это проблема умного". Тем не менее автор далек от настроения шутить, так как потери людей от мошенников в СНГ уже давно превысили круглую сумму. В российском МВД, к примеру, уже назвали рекорд отданных мошенникам денег – 421 млн руб., и в странах Центральной Азии потери тоже чувствительные. Не будем, однако, изучать, сколько и в чьем кармане накопились нажитые честным и непосильным трудом деньги, но ситуация во всех южных странах, как и везде, уже стала новой реальностью.

В этой связи представляет интерес психологический портрет мошенника. Обычно это люди обоих полов, мотивированные на извлечение прибыли. Интересный момент – начиная "работу", мошенник искренне считает, что достоин большего, чем тот, с кем он ведет разговор. Первый же успех вызывает зависимость от этой игры, похожей на компьютерную. Завоеванное доверие маскирует истинные цели, а в числе причин формирования личности мошенника называют тяжелое детство, неумение достичь успеха честным путем и окружение, в котором обман является нормой.

Потерпевших характеризуют общие для всех черты – низкий уровень образования и самооценки, внушаемость, дефицит критического мышления, потребность в сопереживании, одиночество, желание помочь и, как ни странно, – желание быстро заработать и защитить накопления. Найдя подходящую личность, мошенник выбирает способ обработки, в числе которых – обман с выманиванием нужных данных, подделка документов и сайтов, звонки из "государственных" и "силовых" ведомств, игра на жадности и на сохранении денег и иные приемы.

Как и в России, в Узбекистане "прописался" вид мошенничества, когда людям, кому за 60, поступают звонки на телефоны и плачущий "ребенок" рассказывает, что виновен в серьезной аварии и нужны деньги, чтобы дело закрыли. Таджикские банки предупреждают о росте активности мошенников и рекомендуют гражданам быть бдительными. Из практически закрытого от прессы Туркменистана приходит информация о том, что с банковских счетов крадут существенные суммы. В соседнем с Россией Казахстане людей пугают прокурорскими проверками, и это далеко не единственная проблема казахского бизнеса. В Кыргызстане, так же как и в других странах Центральной Азии, принимают меры против телефонных мошенников, но как защитить пожилых людей, которым звонит "из потустороннего мира" родственник и просит денежный перевод?

В странах Европы, например, где неплохой уровень развития населения, мошенничества меньше, и, хотя наказания там более неотвратимы, оно тоже есть. Во Франции и в Великобритании преобладают финансовые мошенничества. В Германии распространено телефонное мошенничество, и свыше 80% обманутых людей, как и в России, составляют люди старше 60 лет.

Судя по тому, что десяткам миллионов людей уже поступали звонки от мошенников, а СМИ ежедневно сообщают о новых фактах, поиск мошенников ведется, но не столь эффективно. Мошенники уже не стараются исказить голос, хотя определить место исходящего звонка часто не составляет большого труда. Звонков и сообщений в социальных сетях так много, что может создаться впечатление, что силовики ими не занимаются. Отчасти это так, поскольку силовиков мало интересует, что потерпевшие сами несут и переводят на "безопасные" счета свои деньги, – от этого статистика раскрытия преступлений пострадает.

И найти звонивших удается не всегда, так как к звонкам готовятся. В ход идут скрытые и облачные серверы, одноразовые банковские счета и сим-карты. Спокойно звонить можно из-за рубежа и даже не стесняться надеть форму полиции или прокурора и говорить с жертвой по видеосвязи. Статистики таких звонков нет, как нет статистики о числе суицидов людей, понявших, что они своими руками отдали деньги. Часть людей, разочарованных в защите, приходят к выводу, что держать деньги на банковской карте не стоит. Люди снимают деньги в день перечисления пенсий и зарплат, даже несмотря на высокий процент депозита. Но, если деньги лежат "в кубышке" и не работают, потери начинают нести банки и государство.

Видимо, все уже поняли, что в стране многое изменилось. Раньше во всех центральноазиатских странах в ходу были только наличные деньги, хранили их дома или в сберкассе – так называлась единственная в Союзе система, преемником которой, например, в России стал банк Сбер. Точно так же преемниками бывших сберкасс стали банки в Центральной Азии, и сегодня они – стратегические финансовые институты государства.

Сегодня почти никто не удивляется, откуда мошенникам известны персональные данные людей, хотя известно, что найти домашний телефон и адрес раньше не составляло никакого труда – все они были в справочниках. Но, несмотря на принятые законы о защите данных, в новой реальности соблюдать нормы закона удается далеко не всегда. Персональные данные хранятся в базах республиканских налоговых служб, в банках, в силовых структурах, в большом числе государственных органов и социальной сферы, где работают миллионы людей. Масса людей трудится в системе пенсионного обеспечения, в органах ЗАГС, образования и здравоохранения, в судах. Поэтому выражение писателя-сатирика Михаила Жванецкого "Кто что охраняет, тот то и имеет" еще долго будет актуально во всех странах бывшего СССР.

Не являются секретом и места, где можно приобрести нужную информацию. Если раньше базы данных, например в России, продавали на радиорынках, то с развитием интернета процесс упростился. Потребителей баз данных стало в разы больше, а развитие систем оперативно-разыскных мероприятий силовиков, видимо, не успевает за ростом мошенников. И наладить тотальный доступ к прослушиванию телефонных разговоров – никаких "ушей" не хватит.

Но мало кто знает, что в странах СНГ, кроме хакеров, персональные данные собирают, обрабатывают и продают не сотрудники спецслужб – зря грешить на них не будем. Персональные данные собирают так называемые датаброкеры – как отдельные лица, так и компании. Их труд аналогичен работе продавца секонд-хенда, в котором датаброкеры роются и находят если не золотую жилу, то золотые жилки. Создавая из них цельную картину и продавая ее, обработчики получают существенные доллары, евро и рубли. Хорошо живут и летают на отдых в теплые страны не только владельцы баз данных, но и специалисты, которые просто имеют доступ к этим базам. За мизерную плату они собирают ненужные многим данные и подчистую гребут информацию терабайтами, из чего потом при помощи искусственного интеллекта собирают действительно ценные данные. Зная, кого интересует досье, и получив практически "за спасибо" детальную информацию, эти специалисты, продают реальные данные тем, кто в них нуждается, и тоже за большие деньги. Привычки, наклонности, часто посещаемые сайты и клубы, поведение в соцсетях и особенно видео о тайных похождениях клиента стоят дорого. Незаконное распространение персональных данных (а есть еще и законное) влечет наказание согласно Уголовному кодексу, но охрана персональных данных для многих людей уже давно стала мифом.

Как и в России, в Центральной Азии люди начинают понимать, что в современном мире бывает важно все – что ест человек за завтраком и во сколько выходит из дома к автомашине. Поэтому, не обращая внимания на смешки окружающих, люди все чаще скрывают фотографии, имена и многое другое в соцсетях, заводят вторые и третьи сим-карты и телефоны и закрываются от мира. Дело доходит до того, что найти информацию о руководстве конкретной государственной или коммерческой структуры становится очень трудно – на сайтах ее просто нет. Нужны инсайдеры, а их тоже нет. Но при этом и цена продаваемой информации растет.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741738140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан
- Маулен Ашимбаев вручил награды победителям Республиканского турнира по бочча
- Бюро Мажилиса: Депутаты заслушают информацию Правительства по результатам обращений граждан в регионах
- В Правительстве рассмотрены вопросы либерализации экономики и темпы приватизации
- О повышении базовой ставки до 16,5%
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с руководством China Gezhouba Group
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития горно-металлургического комплекса, а также реализации инвестпроектов в ЗКО и Атырауской области рассмотрели в Правительстве
- Казахстанская делегация приняла участие в чрезвычайной сессии СМИД ОИС, посвященной ситуации в Палестине и Сирии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  