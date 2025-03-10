Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс, - Дмитрий Бавырин

13:47 12.03.2025

Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс



Дмитрий Бавырин



Считается, что название саудовского города Джидда, где прошли переговоры делегаций США и Украины, произошло от арабского слова "бабушка" и указывает на библейскую Еву, могила которой там якобы находится. На сей раз бабушка опять надвое сказала: для России по итогам переговоров есть две новости - хорошая и плохая.



Начинать следует с плохой, чтобы не лукавить. Результаты встречи в Джидде с точки зрения интересов России не слишком хороши, и скрыть это невозможно: вчера Украина не получала от США военную помощь и разведывательную информацию, сегодня опять получает.



Лучший итог был бы в отсутствии каких-либо итогов, чтобы киевские гости упрямились, Дональд Трамп продолжал свирепеть, а Владимир Зеленский оставался для Вашингтона тем парнем, который во всем виноват. Но теперь Трамп готов сменить гнев на милость и снова принять Зеленского в Вашингтоне, поскольку считает, что тот подписался на его условия.



Не то чтобы ситуация вдруг стала для России плохой. Просто перестала быть идеальной. Произошел откат назад - к позициям, когда Зеленский еще не устроил сцену в Белом доме и все считали, что у него нет другого выхода, кроме как согласиться на требования Трампа. Сам Зеленский считал иначе, пошел на конфликт, был бит, стоял в углу на горохе, что-то для себя осознал и приполз с повинной: отправил в Вашингтон письмо с извинениями и не стал препятствовать "прорыву" в Джидде. То, что там произошло, у Трампа реально называют прорывом.



На деле в Киеве просто перестали капризничать и согласились с требованиями американцев: о возврате позиций 2022 года - и тем более 1991-го - забыть и принять 30-дневное перемирие с возможным продлением, в ходе которого будут решаться гуманитарные вопросы (например, обмен пленными) и проводиться консультации о мирном соглашении.



Это еще не поражение Киева, а радикальная смена их тактики ввиду провала предыдущей, заведомо глупой: влюбить Трампа в Зеленского. Сейчас, как и тогда, Зеленский не хочет мира, а хочет жить на довольствии НАТО, ждать "окна возможностей" (нападения марсиан на Россию, например) и скармливать населению несбыточные надежды. Он думает, что откат к таким позициям тоже возможен.



Так что игра продолжается. Вопрос в том, во что мы играем.



Трамп считает, что в карты. "У вас нет карт, чтобы играть", - кричал он Зеленскому, когда тот сидел напротив. Но сейчас в происходящем больше от детской игры в сифу: это вариация салочек, но салить нужно не рукой, а предметом - сифой (например, мячиком).



В Белом доме Зеленский словил сифу всем телом, став изгоем и тем невозможным человеком, который мешает Трампу получить Нобелевскую премию мира. Заодно в силу инерции о Зеленского "засифачился" и Евросоюз, что открывало воодушевляющие перспективы для разлада внутри НАТО по линии США - ЕС.



Пока перспективы никуда не делись - Трамп Брюсселю за многие грехи послан и перебирать поводы для конфликта с Европой он еще даже не начал (пока терзает Канаду). Но в ЕС воспользовались возможностью снизить накал страстей и прильнули к американской ноге до того, как она их по-настоящему пнула: о поддержке договоренностей в Джидде заявили Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон.



Приняв условия Трампа, украинская делегация отбила сифу к нам. Это же имеет в виду госсекретарь США Марко Рубио, когда говорит, что "мяч теперь на стороне России". У него свои игры в голове (конкретно - американский футбол), но ее правила тоже понятны: Москва должна либо согласиться на предложение, либо отклонить его.



По тому, как будем его отклонять, и определится мастерство России как игрока в этой специальной дипломатической дисциплине. Нужно исхитриться и отбить мячик в Украину так, чтобы препятствием к нобелевской премии Трампа опять стал Зеленский.



О том, чтобы Россия приняла предложение из Джидды в его нынешнем виде, вопрос вообще не стоит. Запад и Украина хором просят остановить боевые действия, но их хор требует этого с февраля 2022 года и никто не имеет права делать вид, будто не слышал, что у России есть некоторые условия - устранение причин начала СВО. В этом смысле ничего не изменилось - все причины на месте как со стороны США и НАТО, чья военная инфраструктура представляет угрозу для безопасности России, так и со стороны Киева. Ни одно из условий Украиной не выполнено, более того, не заявлено доброй воли, что они могут быть выполнены. У России просят перемирия только на том основании, что у ее противника на фронте дела совсем плохи.



Трамп ошибался, когда говорил, что у Зеленского не осталось карт: пан атаман планировал использовать на переговорах как "козырь" оккупированную часть Курской области России. Но с тех пор российская армия этот "козырь" из рук врага почти выбила - остался лишь небольшой кусочек. Чтобы сохранить хотя бы этот кусочек, Украина соглашается на немедленное прекращение огня. То, что для Москвы это несерьезное предложение, в Киеве понимают, но и сами принимают его только в надежде, что президент США переключит свой гнев на Москву.



При всем уважении - но кто же так играет? Как бы ни спешил Трамп, но единственный реалистичный путь к завершению конфликта - десятки и сотни встреч переговорных команд с нудным согласованием каждого пункта мирного соглашения. Это не особый каприз, это всегда только так и работало. Например, переговоры в Париже о завершении войны во Вьетнаме продлились четыре года.



Довести до Трампа информацию о реальном масштабе стоящих на пути к миру проблем придется мягко, чтобы для его оптимистичной натуры это не стало ударом. Всегда неприятно сообщать человеку, что его предложение не может быть реализовано по причине недоверия и горького опыта, нажитого, когда Киев и коллективный Запад обманывали пошедшую на уступки Россию. Но Трамп должен понять, ведь дело не в нем, а в плохих людях, что были до него (с тем, что они плохие, он горячо согласен), а с ним все будет совсем иначе, однако для восстановления доверия между странами еще многое предстоит сделать и Россия к такой совместной деятельности готова.



Что же касается второй, хорошей, новости, то переключение внимания Трампа с Зеленского на Москву обошлось Киеву очень дорого и приблизило Украину к той степени отчаяния, после которой мир действительно станет возможен.



Из-за завышенных ожиданий украинцы погружены теперь в уныние и чувствуют себя преданными. Согласие делегации в Джидде на перемирие - это всего лишь маневр, но само проведение такого маневра противоречит тому, что пропаганда внушала три года. Еще вчера заявлялось, что принятие условий Трампа - это капитуляция Украины. Ныне условия приняты, причем они хуже, чем до ссоры в Белом доме, так как договор о редкоземельных металлах США перепишут в свою пользу. Выходит, Украина капитулировала? Выходит, так.



Шок, гнев, страх, смятение - все это переживает сейчас страна, которой никто не может объяснить, что за "зрада" или, наоборот, "перемога" случилась: пропагандисты сами в шоке, а методички пока не подвезли. Это облегчает России дальнейшую работу по достижению своих целей. Для нее стресс в рядах противника имеет свой нюанс.



Да, в Джидде Украина капитулировала - позорно, хотя и предсказуемо для всех, кто не верил Зеленскому и украинским СМИ. Но капитулировала она перед президентом США. Капитуляция Украины перед Штатами в целом с точки зрения России произошла еще в 2014 году и была оформлена преломлением печенья с Викторией Нуланд, так что ничего принципиально нового в Джидде не случилось.



Та капитуляция Украины (не столько перед Россией, сколько перед реальностью), которая действительно может положить конец нашему этнополитическому конфликту, еще впереди. И, раз уж речь об играх, ее будет легко узнать по русскому крику "Гооол!".