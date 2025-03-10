Внешняя торговля России не заметила, что страна четвертый год воюет с Западом, - Валентин Катасонов

13:52 12.03.2025 Внешняя торговля России не заметила, что страна четвертый год воюет с Западом

Продаем нефть, газ, металл, а что покупаем? Где станки и кузнечные прессы?



Валентин Катасонов



Через два дня после того, как мы отметили трехлетие с момента начала специальной военной операции (СВО) на Украине, Федеральная Таможенная Служба России (ФТС) опубликовала цифры по внешней торговле РФ за 2024 год. В этой связи у меня появилось желание оценить, какие изменения претерпела наша внешняя торговля за три года боевых действий и жесткого противостояния с союзниками киевского режима.



Одним из главных направлений войны Запада против России было экономическое. В виде самых разнообразных санкций по экспорту и импорту, по трансграничным расчетам и другим банковским операциям, по инвестициям, активам и др.



Итак, в 2024 году объем внешней торговли РФ, согласно только что опубликованным данным ФТС, составил 716,9 млрд долл., в том числе экспорт 433,9 млрд долл., импорт 283,0 млрд долл.



Сравним эти цифры с мирным 2021 годом. Тогда внешнеторговый оборот РФ равнялся 789,4 млрд долл., в том числе экспорт 493,3 млрд долл., импорт - 296,1 млрд долл.



Напрашивается вывод, что санкционная война Запада против России, мягко выражаясь, оказалась неэффективной. Оборот внешней торговли РФ за 2021−2024 гг. сократился лишь на 9,2%. Объем экспорта снизился на 12,0%; объем импорта - на 4,4%.



Но я не спешил бы со слишком оптимистической оценкой итогов 2021-2024 гг. Во-первых, потому что это стоимостные показатели, выраженные в долларах США. Но ведь на мировом рынке, как и на внутреннем, также происходит инфляция.



Сколько надо скинуть для оценки реальных, физических объемов торговли с учетом обесценения валют, я сказать затрудняюсь. Но думаю, что не меньше 10 процентов. Однако главное не в обесценении валют, а в том, что издержки российских экспортеров и импортеров существенно выросли в связи с необходимостью использования сложных схем обхода санкций (на этом очень хорошо зарабатывает куча всяких услужливых посредников как из ближнего, так и дальнего зарубежья). Особенно по этой причине дорожает импорт.



Самый наглядный пример: посмотрите, как подорожали импортные автомобили и автомобильные запчасти. Хотя есть товары, еще более необходимые. Например, металлообрабатывающие станки. Которые у нас почти перестали выпускать. Или микрочипы, которые нужны и для потребительских товаров, и для промышленности, и (что особенно важно) для обороны.



Хочу обратить внимание на то, что в Российской Федерации все годы ее существования товарный экспорт значительно превышал импорт. В отдельные годы превышение приближалось к двукратному.



Это означало ничто иное как ограбление России. Почти вся "избыточная" валюта (экспортная выручка за вычетом расходов на импорт) оставалась за границей. Вот и в 2021 году превышение экспорта над импортом составило, как видно из приведенных выше цифр, 197,2 млрд долл.



Казалось бы, с началом СВО и санкционной войны против России никакой "избыточной" валюты быть не должно. Во главу угла должны быть поставлены внутренние потребности. Жизненно необходимый импорт (те же микрочипы и станки) в условиях нынешнего сурового времени должен стать целью, а экспорт - средством.



Средством добывания валюты для оплаты импорта. А не для накопления валюты на банковских счетах, особенно счетах зарубежных банков.



А что мы видим? И в 2022, и в 2023, и в 2024 гг. экспорт по-прежнему превышал импорт, и очень значительно. В 2022 году положительное сальдо торгового баланса составило 337,2 млрд долл. (превышение экспорта над импортом составило рекордное значение - 2,3 раза!). В 2023 году положительное сальдо составило 140,0 млрд долл.



Наконец, в 2024 году - 150,9 млрд долл. Итого за три года суммарный профицит внешней торговли России составил астрономическую величину 628,1 млрд долл. Это при нынешнем курсе рубля (около 90 рублей за доллар) эквивалентно 56,5 трлн рублей.



Замечу, что расходная часть федерального бюджета России в 2024 году составила 35 трлн рублей. Профицит торговли за три года составил величину, более чем в полтора раза превышающую годовой бюджет. И большая часть этого профицита осталась за границей.



Надо также разобраться со структурой внешней торговли - как товарной, так и географической. Какие тут подвижки?



Если мы заявили, что Россия становиться суверенным государством, то это должно найти свое отражение в структурных изменениях внешней торговли. Значит мы уже перестали (или перестаем) быть "экономикой трубы" (или "страной-бензоколонкой").



Согласно статистике ФТС, в 2021 году доля минеральных продуктов (куда также входит природный газ и нефть) в экспорте России составила 57,4%. А вот значения этого показателя в последующие годы (%): 2022 г. - 66,1; 2023 г. - 61,2; 2024 г. - 60,9. Что-то никаких признаков того, что мы перестаем быть поставщиком сырья, не видно. А вот доля машин и оборудования в экспорте России в прошлом году составила всего 5,6%.



Зато в импорте России машины и оборудование как доминировали, так и продолжают доминировать. По данным ФТС, на товарную группу "Машины, оборудование и транспортные средства" в 2021 году пришлось 47,3%. А вот значения этого показателя в последующие годы (%): 2022 г. - 45,0; 2023 г. - 51,1; 2024 г. - 52,0. Даже не просто топтание на месте, а даже усиление зависимости от машинотехнического импорта. Где же тут "технологический суверенитет" России, о которым там любят говорить российские чиновники?



Только если в 2021 году машинотехнический импорт был в основном из Западной Европы (отчасти также из Японии и Южной Кореи), то сегодня это преимущественно машины, оборудование и транспортные средства из Китая.



Китай вообще пришел на смену западным партнерам России. В 2021 году Поднебесная в товарообороте России занимала 17,9%.



В том числе доля Китая в российском экспорте равнялась 13,8%, а в российском импорте доля Китая была 24,8%.



По итогам 2024 года доля Китая во внешнеторговом товарообороте России уже превысил треть - 33,8%. За период 2021-2024 гг. доля Китая выросла в 1,8 раза. Доля Китая в экспорте РФ составила в прошлом году уже 31%, а в российском импорте - 39%. Китай идет с большим отрывом от других торговых партнеров России.



На втором месте Индия (8,8%). Далее следуют Турция (8,3%) и Белоруссия (7,1%). Такого доминирования одной страны во внешней торговле нашей страны не было за все время истории российского (в том числе советского) государства.



Кстати, Дональд Трамп подписал сразу же после инагурации указ, согласно которому все китайские товары, импортируемые Соединенными Штатами, облагаются пошлиной в 10 процентов. На днях он подписал указ о повышении пошлины на китайские товары до 20 процентов.



Вполне вероятно, что Поднебесной придется ограничить свой экспорт в США, а часть товаров будет перенаправлена на российский рынок. Эксперты предсказывают, что доля Китая во внешнеторговом обороте России может еще больше вырасти.



Конечно, несмотря на количественные успехи, проблемы в российско-китайской торговле остаются. Во-первых, наш экспорт в Китай превышает наш импорт из Поднебесной. Так, по итогам 2024 года их стоимостные объемы были равны 129,3 млрд и 115,5 млрд долл. соответственно. Профицит для России составил 13,8 млрд долл.



Во-вторых, в результате устойчивого профицита у России накапливаются запасы китайских юаней, а они хоть и незаметно, но все-таки обесцениваются (целенаправленная политика Пекина на снижение валютного курса юаня).



В-третьих, в прошлом году Вашингтон сильно стал нажимать на Пекин, требуя исполнения антироссийских санкций и чаше прибегая ко вторичным санкциям в отношении китайских компаний и банков, нарушающих санкции.



Впрочем, некоторые эксперты полагают, что Трамп может утратить интерес к продолжению антироссийских санкций. Соответственно, могут исчезнуть вторичные санкции против китайского бизнеса.



Позитивом во внешней торговле России является переход на расчеты в рублях и иностранных валютах, отличных от тех, которые принято называть "токсичными" (доллар США, евро и другие валюты недружественных стран, которые нетрудно блокировать и замораживать).



В 2021 году, согласно данным Банка России, доля рубля в выручке от экспорта Россией товаров и услуг составила 14,3%; на доллар США, евро и другие валюты стран, включенных в список "недружественных государств" (составляется правительством РФ) пришлось 84,6%; на валюты прочих стран пришелся примерно 1 процент. А вот по итогам 2024 года эти доли были равны соответственно 41,3%; 18,6%; 40,2%. Особенно резким был рост доли прочих валют. Нетрудно догадаться, что львиная доля в группе прочих валют пришлась на китайский юань.



В целом картина внешней торговли России за трехлетний период 2022 - 2024 гг. особого оптимизма не вызывает. Никаких заметных признаков перестройки внешней торговли, которой требует нынешнее напряженное (можно сказать, военное) время, не просматривается.



Значительная часть экспорта на российскую экономику не работает, не исключаю, что остающаяся за бугром валютная выручка от "избыточного" экспорта может даже работать на наших недругов.



Импорт также слабо решает задачи импортозамещения. Еще раз повторю, что половина российского импорта - машины и оборудование, или выражаясь современным языком, "инвестиционные товары". Однако среди них очень мало инвестиционных товаров так называемой "первой инстанции".



Т.е. машин и оборудования, предназначенных для производства других машин и оборудования. Проще говоря, это станки, кузнечное и прессовое оборудование, инструменты. А без инвестиционных товаров первой инстанции процесс индустриализации (или реиндустриализации) запустить невозможно.



Многие у нас три года назад ожидали, что в условиях разворачивающегося противостояния с Западом Россия начнет наводить порядок во внешней торговле и сделает ее важнейшим средством реиндустриализации отечественной экономики. Однако пока эти ожидания не оправдываются. Имеет место топтание на месте. А такое топтание сегодня - смертельно опасно. Источник - СвободнаяПресса

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