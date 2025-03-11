 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 11.03.2025
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СП: Киев наложил в штаны - теперь Трамп ждет этого и от Москвы
13:58 12.03.2025

Киев наложил в штаны - теперь Трамп ждет этого и от Москвы
Кто там? Telegram! Что думают лидеры общественного мнения о переговорах в Джидде и временном перемирии

Полина Носова

Игорь Шишкин: Бедный Трамп
t.me/isshishkin

Как и следовало ожидать, Трамп, сломав Зеленского и принудив его дать согласие на передачу Америке будущих доходов от ресурсов и инфраструктуры Украины, приступает ко второй части Марлезонского балета - выкручиванию рук России.

В связи с требованием Трампа согласиться на 30-дневное перемирие под угрозой возобновления поставок военной техники и новых санкций, вынужден повторить свой недавний вопрос: "Интересно, хоть кто-нибудь из тех кто, прыгая от радости, когда Трамп вытирал ноги о Зеленского, предсказывал скорый раздел мира между Россией и Америкой (Ялту-2) и с жаром спорил о том, какой кусок Европы Трамп готов отдать России, признает свою полную профнепригодность?".

К сожалению, вынужден признать, что вопрос риторический и повторить свой прежний ответ на него: "Уверен, что нет".

Показательно, как дружно все эти "свидетели грядущей Ялты-2" бросились "отмазывать" Трампа: "Британцы могли поймать Трампа и его малоопытных переговорщиков на формулировках. Они в этом мастера".

Бедный, бедный Трамп - попал в британскую ловушку. Что делать? Спасать надо партнера по будущему разделу мира. Ни в коем случае не поддаваться на британскую провокацию и не отвергать "мирную инициативу" Трампа. Только вместе, сплотив ряды, здоровые правоконсервативные силы смогут победить страшных и ужасных глобалистов.

Олег Царев: Непростой выбор
t.me/olegtsarov

Теперь, когда Украина по крайне мере проартикулировала согласие на условия Трампа, все взоры будут обращены на Россию. Если Россия откажется от перемирия, то вся вина за срыв подписания перемирия будет возложена на Россию, и США будут оказывать давление уже не на Украину, а на нас.

Через 10 дней после выволчки в Белом доме Зеленский отказался от идеи, что гарантии безопасности являются условием для перемирия. И от изначальной идеи перемирия в море и в воздухе он формально отказался тоже.

Обещаниям нельзя верить. Потом выходить из перемирия - это как заново начинать СВО. К тому, кто выйдет из перемирия первым, применят все санкции сторицей по сравнением с тем, что было раньше. Начав перемирие, мы из него вряд ли выйдем. Даже если потом не будут подписаны мирные соглашения, выйти из перемирия будет очень сложно. Вероятность, что конфликт закончится долгим перемирием, которое Украина будет постоянно срывать, очень высока.

Если заставить ВСУ покинуть Курскую область, то нормально. Но если ее выведут за рамки перемирия, то все войска, которые Украина снимет с застывших фронтов, отправят под Курск. И там конфликт разгорится с новой силой. Последний вариант вряд ли устроит США. Ведь цель перемирия - это прекращение военного положения на Украине и выборы.

Юрий Подоляка: Киев наложил в штаны
t.me/yurasumy

ВСУ все очевиднее терпят поражение в войне. Каждый новый месяц приносит новые территориальные и людские потери. Прямо сейчас их разгромили под Суджей.

А потому США (вместо Германии) и Великобритания вновь хотят видеть Россию за столом переговоров. Да, полной аналогии пока здесь нет, но все очень похоже. Причем и у США, и у нынешней Британии интересы полностью противоположны (как и у Германии и Англии конца 19 века). Но полной победы России никто из них не желает.

Делегация из Киева сразу наложила в штаны и согласилась подписать все, что от нее потребовали. Взамен Трамп предложил Киеву перемирие на 30 дней (если Россия также на него согласится) и возобновил поставки вооружений (которые были прекращены в виду отказа подписать Зеленским договор о ресурсах в Вашингтоне).

Также Трамп вновь подключит ВСУ к американским разведданным. Кстати, после разгрома ВСУ под Суджей, который ошеломил буквально всех, у американцев появилось подозрение, что "подопытной" Украине может и не дожить до окончания переговоров. А потому, конечно он будет ее поддерживать на плаву.

Предложение о перемирии, это фактически Минск-3, который даст ВСУ возможность собраться с силами и перевооружиться. После чего конфликт будет продолжен в гораздо худших для нас условиях.

Потому, повторю, мы не согласимся. И это очевидно уже сейчас.

При этом Трамп разведет руками и скажет традиционное при этом "ну не шмогла я". И начнет стыковать позиции сторон сначала.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741777080


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