Перейдут ли в Астане и Алматы на "собственный часовой пояс"

14:02 12.03.2025

12 марта 2025 года в акиматах Астаны и Алматы ответили, перейдут ли на новый рабочий график, как это сделали в нескольких районах Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Zakon.kz.



С начала текущего года семь районов ВКО перешли на "собственный часовой пояс". Жители Катон-Карагайского, Маркакольского, Улкен Нарынского, Тарбагатайского, Зайсанского, Курчумского районов и района Самар начинают работу в 08:00 и заканчивают в 17:30 с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30.



"Вопрос перехода на новый рабочий график не рассматривается", – сказали корреспонденту Zakon.kz сегодня в пресс-службах акиматов Астаны и Алматы.



11 марта 2025 года в правительстве представили итоги мониторинга влияния перевода времени на здоровье казахстанцев.



О том, сколько потратили на исследование влияния перевода времени на здоровье казахстанцев, можете узнать ниже.



Динара Халдарова



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Единый часовой пояс: в Миннауки озвучили стоимость исследования



Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве 11 марта 2025 года ответил, сколько было потрачено средств и кого именно привлекали для исследования влияния смены часового пояса на казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.



По его словам, в прошлом году была критика по поводу стоимости отдельного научного исследования.



"Заявка от Министерства здравоохранения составляла около 161 млн тенге, но когда мы объявили конкурс, пересмотрели, сумма оказалась в районе 60 млн. В итоге мы решили не проводить этот конкурс, и средства из бюджета не были потрачены. Мониторинг, который проводился по шести направлениям и о котором сегодня сообщил министр торговли, был выполнен за счет средств научных институтов, экспертов министерств – Минэнерго, Минздрава, нашего министерства, акиматов, Минтруда, а также нескольких профильных ведомств", – озвучил Саясат Нурбек.



Он также подчеркнул, что активное участие принимали ученые из Института географии, Евразийского университета, университетов им. аль-Фараби и Сатпаева.



"Все данные мониторинга были переданы в Мажилис в начале марта. Как поручил глава государства, правительству совместно с Парламентом необходимо найти взвешенное решение. Думаю, в скором времени мы увидим реакцию Парламента – будет проведено отдельное слушание, и окончательное решение будет объявлено", – сказал Саясат Нурбек.



Журналисты уточнили, если заявленные 60 млн не понадобились, означает ли это, что какие-то исследования не были проведены.



"Мы заложили эти средства в рамках программно-целевого финансирования. Это долгосрочный грант, который выдается на три года. Но, думаю, никто не стал бы ждать три года ради исследования. Поэтому, когда мы совещались с коллегами из различных министерств, было предложено собрать все доступные данные – клинические, энергетические и так далее. Мы их объединили, а специальная межведомственная группа все проанализировала. Краткую выжимку сегодня озвучил Арман Шаккалиев. Все собранные материалы переданы в Мажилис. В итоге было принято решение, что тратить еще три года и дополнительные деньги бессмысленно", – ответил Саясат Нурбек.



Екатерина Елисеева