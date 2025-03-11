Газета.uz: "Похоже на манипуляционную кампанию". Как появились призывы к бойкоту Китая в соцсетях

14:07 12.03.2025 "Похоже на манипуляционную кампанию". Как появились призывы к бойкоту Китая в соцсетях



В соцсетях Узбекистана распространяются слухи о продаже земель китайским гражданам и якобы проходящих митингах с призывами к бойкоту Китая. Представители власти назвали это манипуляцией, а экономисты призвали не усложнять торговлю и привлечение инвестиций. "Газета.uz" разбиралась в происходящем.



В последние дни в социальных сетях в Узбекистане активно распространяются антикитайские настроения и призывы к бойкоту Китая. Поводом стали слухи о продаже земель китайским гражданам, рост числа видеороликов, в которых утверждается о массовых митингах против Китая, а также появление новых страниц, критикующих китайское влияние. Проверка этой информации показывает, что многие видеоролики и публикации содержат недостоверную или манипулятивную информацию. "Газета.uz" попыталась разобраться в происходящем.



Что происходит?



Широкий резонанс вызвало видео бывшего имама ташкентской мечети Фазлиддина Парпиева (Фазлиддин Шахобиддин) под названием "Узбекистан, проданный Китаю". Ролик был опубликован 23 февраля на YouTube и на момент публикации набрал свыше 1,8 миллиона просмотров. Согласно описанию страницы, автор канала находится в Турции. В ролике бывший имам раскритиковал китайские надписи в названиях магазинов в Ташкенте и других городах Узбекистана.



Фазлиддин Парпиев также утверждает о массовой продаже земель и объектов китайским гражданам. Он заявляет, что Китай при предоставлении кредитов якобы требует от стран, где проживают мусульмане, "проводить борьбу против религии".



5 марта на YouTube-канале Demokrat.uz вышло видео под названием "Китайский конфликт в Узбекистане: китайцы не просто приезжают, они обосновываются", где также говорится о проникновении Китая на рынок Узбекистана, покупке земель и объектов (в том числе рынок "Аския" в Ташкенте).



"Узбекистан в 2022 году продал Китаю газ на 1 млрд долларов. Теперь они начали размещаться в наших махаллях. Вместо рекламных баннеров на русском языке теперь появилась реклама на китайском", - говорится в ролике. На видео также без ссылки на источник утверждается, что 90% товаров в Узбекистане закупается в Китае.



Внимание интернет-пользователей привлекли и другие заявления известных в Узбекистане людей. Например, предприниматель Хасан Мамасаидов указывал на вывески некоторых магазинов с китайскими иероглифами. 20 февраля в одном из крупнейших Telegram-каналов Telegram_Yulduzlari (837,2 тысячи подписчиков) был опубликован отрывок его выступления, где он говорит, что "Китай захватывает страны без войны".



6 марта Кадастровое агентство Узбекистана опровергло информацию о продаже земель иностранцам. В ведомстве напомнили, что согласно статье 17 Земельного кодекса, иностранные граждане не могут приобретать землю в собственность, а иностранные компании могут получать земельные участки только в аренду.



Некоторые Instagram-страницы и Telegram-каналы начали публиковать отрывки из вышеуказанных роликов. Можно заметить, что они вырваны из контекста или в них содержится ложная информация. В частности, на одной из записей, где показано большое скопление людей, говорится: "Узбеки подняли бунт, бойкот Китаю".



Однако часть этих роликов снята в других странах, а некоторые материалы представляют собой смонтированные старые кадры, например, празднования Нового года в Намангане.



Еще одним из поводов для антикитайской риторики стали аукционы на разработку месторождений полезных ископаемых. В феврале в Навоийской области был продан 31 участок для добычи золота старательским методом. В сообщениях в интернете утверждалось, что большинство из них проданы китайским компаниям. При этом победителями торгов являются компании, зарегистрированные в Узбекистане. Среди них есть учредители из Китая, но контрольная доля принадлежит гражданам Узбекистана.



За последние несколько дней в соцсетях появилось несколько новых страниц и групп, распространяющих антикитайские тезисы. В них публикуются одинаковые посты и видео. В совместных публикациях также участвуют другие страницы.



Например, страницы в Instagram "yoqolsin_xitoy" и "baykot_xiitoy" появились 9 марта и опубликовали 40−60 постов на тему Китая, набрав по 5500 и 12 тысячи подписчиков за счет совместных публикаций с другими каналами - uzbekiston.lik, antiqafikir и podcostuzb, у которых среди спонсоров указаны букмекерские компании.



Как подсчитала "Газета.uz", суммарное количество подписчиков этих каналов превышает 550 тысяч.



Некоторые пользователи также пытаются связать антикитайскую риторику с религиозными вопросами. В постах и видео акцент делается на притеснении мусульман в Китае.



"Опасения беспочвенны"



Пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов в беседе с Platina.uz прокомментировал эти обсуждения в соцсетях, подчеркнув, что опасения беспочвенны.



"Сейчас во всем мире наблюдается движение капиталов. Благодаря усилиям президента экономика Узбекистана развивается, проводится открытая и прагматичная политика. В страну приходят многочисленные инвесторы. Это естественный процесс для развивающегося государства", - сказал он.



По его словам, в стране активно работают не только китайские, но и немецкие, французские, турецкие, индийские, иранские, саудовские и малайзийские инвесторы.



"Узбекистанские предприниматели и мигранты также ведут бизнес в разных странах, в том числе в Китае. Сегодня в любом уголке мира можно встретить узбекские кварталы, магазины с названиями на узбекском языке и национальные рестораны", - заявил он.



Пресс-секретарь премьера отметил, что не стоит бояться китайского присутствия, так как китайские диаспоры существуют по всему миру, включая Западную Европу и Северную Америку, но нигде это не воспринимается как угроза.



"Все это похоже на манипуляционную кампанию, управляемую третьими силами. Мы призываем наших граждан не поддаваться на провокации", - заявил Хидоятов.



Он напомнил, что Китай является стратегическим партнером Узбекистана, который поддерживает территориальную целостность и суверенитет страны.



"По этому вопросу подписано отдельное соглашение. Оснований для паники нет", - подчеркнул пресс-секретарь премьер-министра.



В качестве примера он привел множество студентов из Индии, которые обучаются в вузах Узбекистана.



"Среди иностранных студентов значительную долю составляют граждане Индии. Сейчас, если не ошибаюсь, более 6000 индийцев обучаются в наших университетах. Но это же не значит, что Узбекистан „захватят" индийцы? Повторюсь, Узбекистан уже не закрытая страна. Мы просим граждан быть терпимее, не поддаваться на ложные и провокационные информационные атаки", - сообщил Хидоятов.



"Это не только экономически вредно, но и морально неправильно"



Экономист, профессор Нью-Йоркского университета в Абу-Даби (ОАЭ) Бехзод Хошимов поделился размышлениями о разнице в подходах к иностранным инвесторам и рабочей силе в разных странах, включая Узбекистан.



По его словам, в ОАЭ более 90% населения составляют приезжие, что не мешает стране процветать. Эмираты предоставляют иностранцам упрощенные условия для ведения бизнеса и работы, в отличие от Узбекистана, где получение временного вида на жительство для иностранцев почти невозможно.



"В ОАЭ большинство бизнесов принадлежат иностранцам, а местное население в основном работает в государственных учреждениях. Люди со всего мира развивают здесь свои предприятия и тем самым обогащают страну. Особенно много мигрантов из Южной Азии: Индии, Бангладеш и Пакистана. Они спокойно работают, создают компании, и в этом никто не видит угрозы", - указал экономист.



Он отметил, что на вывесках магазинов можно увидеть надписи на арабском языке и хинди, либо на арабском и английском языках.



"На улицах города можно увидеть представителей разных национальностей, рас и религий, которые свободно занимаются обычной коммерческой деятельностью. Я был и в корейском, и в эфиопском ресторанах - в обоих работают в основном представители этих народов, и именно они там обедают, а местных жителей почти не встретишь. Все довольны, живут мирно и благополучно", - написал он.



Аналогичная ситуация наблюдается в таких развитых странах, как Сингапур и США, где бизнесменов и рабочих-мигрантов принимают без предвзятости.



Экономист сравнил текущие настроения в узбекистанском сегменте соцсетей с дискриминацией, с которой сталкиваются узбеки в России.



"В России узбеки часто испытывают сложности с арендой жилья или покупкой недвижимости, сталкиваясь с объявлениями вроде „Только для славян". Сейчас я вижу аналогичные призывы в узбекских соцсетях: „не продавайте китайцам, не сдавайте им в аренду". Это не только экономически вредно, но и морально неправильно", - заявил Бехзод Хошимов.



По его мнению, страх перед иностранными инвесторами не имеет рациональных оснований. Экономист считает, что можно критиковать политику Китая, например, в отношении уйгуров, но видеть угрозу в китайских предпринимателях или рабочих - это не вопрос национальной безопасности.



"Видеть угрозу в том, что китайские предприниматели или рабочие приезжают в Узбекистан, на мой взгляд, значит не задумываться всерьез о безопасности страны. Чем более отсталой и бедной является страна, тем легче ее завоевать. Китай сам пережил подобное: после Средневековья он закрыл порты и проводил политику изоляции, что позволило сравнительно небольшим европейским государствам быстро подчинить его", - отметил он.



"Если мы действительно беспокоимся о будущем и безопасности своей страны, в первую очередь нам нужно бороться с экономической и технологической отсталостью. Надо выявлять причины отставания и искать пути их устранения. Китай тоже долгое время был закрытой страной, но после смерти Мао открылся для мира, и предприниматели со всего света вложили в него инвестиции, способствовав его развитию", - добавил Хошимов.



Экономист также отметил, что Узбекистан не входит во Всемирную торговую организацию (ВТО) и по уровню открытости торговли находится среди самых закрытых стран.



"Я не понимаю, почему кто-то хочет еще больше усложнить торговлю и привлечение инвестиций. Среди нормальных стран есть ли вообще такие, которые более закрыты для международной торговли, чем мы? Мы и так географически удалены от морей и крупных экономических центров. Если мы сами еще больше закроем свою экономику, это станет огромной проблемой", - пояснил профессор Нью-Йоркского университета в Абу-Даби.



Хошимов провел аналогию с санкциями, которые вводятся в качестве наказания для ограничения торговли и инвестиций.



"Если бы, например, США или Китай запретили своим предпринимателям торговать с Узбекистаном или инвестировать в страну, это стало бы серьезным ударом. Когда Россия начала войну, против нее ввели торговые ограничения в качестве наказания. Но сейчас мы сами говорим так, будто хотим ввести санкции против самих себя, заявляя "пусть иностранные предприниматели не приезжают", - отметил он.



По словам экономиста, Узбекистан и так относится к числу стран, отстающих по привлечению иностранных инвестиций. Крупные международные компании не слишком заинтересованы в ведении бизнеса и вложениях в страну по ряду причин.



"В технологическом развитии мы тоже значительно отстаем, поэтому если к нам приходят инвестиции и технологии из развитых стран, этому стоит радоваться, а не препятствовать. Если мы замкнемся в себе, закроем границы и будем придерживаться политики жесткого протекционизма, то в долгосрочной перспективе это создаст серьезные риски даже с точки зрения безопасности", - указал он.



"Расизм и ксенофобия в любом случае - плохие явления. Мир огромен, и это не игра с нулевой суммой, где чей-то успех означает чей-то проигрыш. Глобальная экономика не имеет жестких ограничений по созданию стоимости, и процветание одной страны не обязательно вредит другой", - подчеркнул Хошимов.



Экономист Ботир Кобилов, получивший степень доктора наук в Гарвардской школе бизнеса США, считает, что некоторые предприниматели и компании, которые годами существовали либо за счет государственной поддержки, либо благодаря искусственным рыночным ограничениям, "почувствовали новый ветер конкуренции из Китая и начинают паниковать".



"Но, возможно, я ошибаюсь. Ведь в соцсетях я вижу, как некоторые предприниматели выдвигают аргументы и угрозы в духе „государство должно нас защитить", „не отдавайте наш рынок", „давайте их ограничим". Конкуренция - это хорошо. Вместо того, чтобы требовать от государства ограничений, мы должны просить о расширении рынка, но при этом следить за тем, чтобы правила игры были одинаковыми для всех", - считает он.



Предприниматель, основатель Asaxiy и Asaxiy Books Фируз Аллаев подчеркнул, что законы должны быть равны для всех и применяться одинаково.



"Остальное - это конкуренция. Будь то китайцы, россияне, турки или арабы, в глобальной экономике нужно выдерживать конкуренцию. Запреты, разрыв связей, игнорирование международных норм - это не про сегодняшний Узбекистан. В действиях и позиции страны есть логическая последовательность и стабильность. Отношения с крупнейшим торговым партнером и инвестором не разрываются просто так, тем более в условиях сложной международной обстановки, где его политическая поддержка важна для нас", - написал он.



По его словам, если сегодня применить ограничительные меры против китайцев, завтра этот механизм может быть использован против турков, арабов, индийцев или японцев.



"В итоге любая уважающая себя страна перестанет воспринимать сотрудничество с Узбекистаном всерьез. Решение - не запреты, а соблюдение законов. Соблюдайте законодательство о языке и рекламе, не размещайте нелегальные вывески, платите налоги, выполняйте экологические требования и продолжайте работать", - отметил бизнесмен.



Он признал, что конкуренция с китайскими предпринимателями будет непростой для местного бизнеса.



"Но как долго мы будем искусственно защищать предпринимателей сначала от китайцев, потом от турок, затем от японцев, создавая для них вакуум, а потребителей вынуждая платить больше? Грань между патриотизмом и национализмом очень тонка. Давайте будем патриотами, но не скатываться в крайности", - заявил он.



Напомним, Китай второй год подряд (2023−2024) является крупнейшим торговым партнером Узбекистана, в прошлом году на него пришлось 18,9% внешнего товарооборота республики (12,5 млрд долларов). Это также второй крупнейший экспортный рынок (2,05 млрд долларов) для Узбекистана после России (3,68 млрд долларов).



Кроме того, Китай считается крупнейшим инвесторов в основной капитал Узбекистана (27,9% от общего объема).



В 2024 году Китай впервые опередил Россию по количеству действующих предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане. За прошлый год компаний с китайским участием стало больше на 43,6%. Тогда как число предприятий из России, Турции, Казахстана, Южной Кореи и США сократилось. Источник - Газета.uz

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