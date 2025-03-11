 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 11.03.2025
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В парке Ататюрка подрались несовершеннолетние студенты Кыргызского госуниверситета. Родителей оштрафовали
14:12 12.03.2025

В парке Ататюрка подрались студенты КГУСТА. Все они несовершеннолетние

"Сводка" (АКИpress) – Все участники драки оказались несовершеннолетними, сообщили 12 марта в пресс-службе УВД Октябрьского района.

Ранее в соцсетях распространилось видео с массовой дракой студентов Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Н.Исанова в парке им.Ататюрка.

Инцидент произошел 11 марта. Все участников потасовки доставили в отделение милиции. После того, как выяснился их возраст, к доследственной проверке подключилась инспекция по делам несовершеннолетних. В отношении родителей дебоширов составили протоколы с наложением штрафов.

Источник - АКИpress
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