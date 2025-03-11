Стало известно, когда будет открыта граница между Таджикистаном и Кыргызстаном

14:14 12.03.2025

Жители двух стран ждут этого почти 4 года.



Таджикско-кыргызская граница будет открыта 13 марта. Официальное открытие погранпереходов с обеих сторон состоится в присутствии высокопоставленных государственных лиц, сообщил информагентству "Азия-Плюс" источник в администрации Согдийской области.



Будут ли участвовать в открытии границы президенты двух стран, источник не сообщил. Однако можно предположить, что они примут участие в этом историческом событии – возможно, в режиме онлайн.



Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 12 марта отправился в Кыргызстан с двухдневным государственным визитом.



В ходе переговоров стороны обсудят различные аспекты двусторонних отношений между Таджикистаном и Кыргызстаном, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. По итогам встречи президенты двух стран подпишут пакет двусторонних соглашений.



Почему была закрыта граница



Граница между Таджикистаном и Кыргызстана была закрыта с мая 2021 года. Это произошло по решению кыргызской стороны после апрельского вооруженного столкновения с участием военнослужащих двух стран, жертвами которых стали десятки человек. Тогда в Бишкеке заявили, что граница откроется только после полной ее делимитации.



Стороны договорились активизировать процесс определения линии общей границы. В 2022-2024 годах были проведены десятки встреч по вопросам делимитации границы между двумя странами. По взаимной договоренности сторон заседания рабочих групп проводились поочередно в Таджикистане и Кыргызстане, подробности и детали этих встреч не разглашались.



В декабре 2024 года сопредседатели делегаций РТ и КР по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской госграницы главы ГКНБ Саймумин Ятимов и Камчыбек Ташиев сообщили о полном завершении описания оставшихся участков таджикско-кыргызской госграницы.



21 февраля Таджикистан и Кыргызстан в Бишкеке парафировали проекты документов о делимитации и демаркации границы между двумя странами.



Глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев 27 февраля на заседании парламента КР разъяснил детали этого соглашения. В своей речи он рассказал, в частности, о том, какими территориями обменялись страны. Таджикская сторона пока не прокомментировала детали договоренностей.