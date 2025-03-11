Синьхуа: "низкоскоростной" поезд ускоряет возрождение сельской местности в Китае

14:20 12.03.2025

Очерк: низкоскоростной поезд ускоряет возрождение сельской местности в Китае



Сиань, 12 марта /Синьхуа/ -- Когда над горами в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ разгорается рассвет, поезд № 6064 с грохотом пробивается сквозь туман и пробуждает сонные долины.



Протяженностью в 350 км от Гуанъюаня в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ до Баоцзи в соседней провинции Шэньси, 11-часовая поездка включает в себя 33 остановки, а стоимость билета начинается всего с 4 юаней /около 56 центов США/.



Многолетний низкоскоростной поезд не только не выведен из эксплуатации, а наоборот, пользуется спросом среди местного населения благодаря модернизации состава и введению удобных благотворительных услуг. Теперь поезд с отдельными вагонами, служащими как "фермерский рынок на колесах", "передвижная библиотека" или "вагон-поликлиника", является уникальным местом для сельских пассажиров, где можно не только совершать поездки, но и недорого и удобно продавать свою продукцию, получать знания, общаться с внешним миром и даже бесплатно обращаться к врачам, регулярно дежурящим на поезде от двух баоцзийских больниц.



17 февраля 2025 года, женщина раскладывает овощи в поезде № 6064, который следует из города Гуанъюань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ до города Баоцзи провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. /Фото: Синьхуа/



Почти 70-летний Цзян Минлинь уже несколько десятилетий пользуется услугами поезда, раз в два дня перевозя на нем до 30 кг свежих овощей, чтобы продать их в соседнем уезде.



Он говорит, что, когда его сыновья выросли и устроились на стабильную работу, продажа фермерской продукции перестала быть просто заработком. "Я просто не могу бездельничать. Мне нравится работать, и это помогает мне быть физически активным."



Один из вагонов поезда предназначен именно для таких фермеров, как Цзян Минлинь, и оборудован специальными полками для корзин с овощами и клеток с домашней птицей, а также информационным табло с ценами на различные сельскохозяйственные продукты. Другой вагон служит "библиотекой", предлагая учащимся 3300 книг.



В 2023 году в этом уникальном поезде были введены медицинские услуги. "Мы заметили, что люди пропускают медосмотры, чтобы продать товар, поэтому мы назначили врачей в поезде, чтобы они регулярно предоставляли бесплатные услуги", - говорит Сян Баолинь, главный проводник поезда.



59-летний Сян Баолинь работает на этом маршруте с 1987 года и не понаслышке знаком с преобразованиями поезда.



Сян Баолинь помнит, как в прошлом зимой вагоны задыхались от угольного дыма, выбрасывавшегося из-за сжигания угля для отопления, а летом ржавые вентиляторы перемешивали липкий воздух. Проводникам, как и ему, приходилось готовить еду на два дня вперед, поскольку в поезде не было вагона-ресторана.



С годами, когда поезд модернизировали - добавили отопление, кондиционеры и другие удобства, - роль Сян Баолиня тоже изменилась. Для пассажиров он стал не только проводником, но и другом.



17 февраля 2025 года, главный проводник поезда № 6064 Сян Баолинь /слева/ разговаривает с женщиной у входа в поезд на станции Яньцзыбянь в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. /Фото: Синьхуа/



Пассажиры приглашают его на свадьбы, делятся новостями о своих жизненных успехах и даже пишут ему сообщения после удачного рыночного дня. "Они мне как семья", - говорит он.



В поезде Сян Баолинь также видел, как улучшается и жизнь фермеров. "Раньше они брали с собой сухие булочки, чтобы поесть в поезде, и редко покупали новую одежду, - вспоминает он. - Теперь они продают свою продукцию и возвращаются домой с сумками, набитыми продуктами и товарами. Они охотнее тратят деньги на себя."



На протяжении многих лет вдоль маршрута процветают такие отрасли, как агротуризм и чайные плантации, работающие на основе новых технологий.



Разумеется, помимо вышеназванных уникальных поездов, ускорению темпов возрождения сельских районов способствует и развитие инфраструктуры, в частности расширение сети высокоскоростных железных дорог.



Несмотря на то, что все более плотная сеть высокоскоростных железных дорог улучшила сообщение с сельскими населенными пунктами, благотворительные "неторопливые" поезда, такие как № 6064, останутся в эксплуатации.