|Интервью Лаврова американским блогерам
14:47 12.03.2025
Интервью Лаврова американским блогерам
Лавров: Киев сохранил бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Его основные заявления - в материале РИА Новости.
Об Украине
Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы ее власти шли на сотрудничество и реализовывали собственные инициативы.
Для сохранения границ Киев должен был соблюдать Минские соглашения.
"Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Об урегулировании конфликта
Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным действиям против России.
Присутствие на украинской территории войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, будет угрозой для России.
Москва не примет присутствия стран НАТО на украинской территории ни при каких условиях.
"Никто с нами не разговаривает. Они продолжают утверждать, что ничего об Украине без Украины, но делают все против России без России. […] Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
О приоритетах Москвы
Россия знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей.
Для Москвы приоритетом является защита людей, которых киевский режим при помощи законов лишил своей истории.
"Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
О диалоге с США
Интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50 процентов.
Позиция Трампа заключается в том, что, какие бы разногласия у нас ни были, нельзя им позволять перерасти в войну, а если есть совпадающие интересы, надо не упустить шанс превратить это во что-то практичное и полезное.
США неоднократно выражали заинтересованность в возобновлении диалога с Россией по стратегической стабильности.
В отношении идеи Трампа провести встречу США - Россия - Китай по ядерному оружию Москва открыта для любого формата, основанного на уважении.
Ядерные державы должны общаться, а не кричать друг на друга.
"Примерно как разбирались между собой ковбои в голливудских фильмах: "Вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы хотите мне сказать".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
О взаимодействии с Китаем
У России никогда еще не было таких хороших и доверительных отношений с Китаем.
Москва никогда не нарушит свои юридические и политические обязательства, связывающие ее с Пекином.
Проблемы и сложности во взаимоотношениях во многом объясняются санкциями, потому что компании хотят избежать такого наказания.
"Некоторые весьма перспективные логистические, инфраструктурные проекты в Сибири отложены. Но мы не торопимся. Китайцы тем более никогда не торопятся. Они всегда смотрят за горизонт. Таков национальный менталитет. Относимся к этому с уважением".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров