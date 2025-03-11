Интервью Лаврова американским блогерам

14:47 12.03.2025

Интервью Лаврова американским блогерам

Лавров: Киев сохранил бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса



МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Его основные заявления - в материале РИА Новости.



Об Украине

Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы ее власти шли на сотрудничество и реализовывали собственные инициативы.

Для сохранения границ Киев должен был соблюдать Минские соглашения.



"Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров



