 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 12.03.2025
18:09  Минобороны Казахстана предупреждает: армия начинает подготовку к военному параду в Астане, посвященному 80-летию Победы
17:47  Американские СМИ: Путин откажется от соглашения по Украине, но это нам и нужно
17:22  О взаимоотношениях России и США, или Альтернативная история, - Андрей Митрофанов
16:08  Радио Свобода: СМИ или инструмент манипуляции? - Ренат Ахмедов
15:18  Специально для RT: "Искусство сделки" от Трампа. Что наше - то наше, а что ваше - обсудим...
15:00  Кыргызстан отказывается от казахстанской нефти
14:47  Интервью Лаврова американским блогерам
14:20  Синьхуа: "низкоскоростной" поезд ускоряет возрождение сельской местности в Китае
14:14  Стало известно, когда будет открыта граница между Таджикистаном и Кыргызстаном
14:12  В парке Ататюрка подрались несовершеннолетние студенты Кыргызского госуниверситета. Родителей оштрафовали
14:07  Газета.uz: "Похоже на манипуляционную кампанию". Как появились призывы к бойкоту Китая в соцсетях
14:02  Перейдут ли в Астане и Алматы на "собственный часовой пояс"
13:58  СП: Киев наложил в штаны - теперь Трамп ждет этого и от Москвы
13:52  Внешняя торговля России не заметила, что страна четвертый год воюет с Западом, - Валентин Катасонов
13:47  Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс, - Дмитрий Бавырин
03:09  Мошенничество в Центральной Азии стало нормой жизни, - Андрей Захватов
02:56  Пресс-секретарь главы правительства Узбекистана опроверг слухи о китайском влиянии и продаже земель иностранцам
02:23  Монголия открывает свои недра западным инвесторам
01:59  Всемирный банк: Таджикистан – лидер по доле денежных переводов в экономике
01:49  Секретарь парткома Синьцзяна опроверг обвинения в принудительном труде и геноциде
01:19  Два офиса интернет-мошенников ликвидированы в Алматы
00:53  Вынужденный союз Турции и ЕС может отозваться проблемами в Центральной Азии
00:49  Кыргызстан планирует построить железную дорогу из Баткена в Коканд
00:15  Садыр Жапаров прокомментировал слухи о прибытии в Бишкек Максима Бакиева
00:05  Влиятельные женщины в таджикской политике
Вторник, 11.03.2025
23:43  Глобальная стратегия США: от Украины до Арктики. Чем это грозит России и Китаю? - Олег Яновский
20:10  Более 100 предприятий из пяти стран ЦентрАзии будут представлены на культурно-туристической ярмарке в Синьцзяне
19:59  Казахстан хочет импортировать газ из Туркменистана и России
19:56  Адвокат из США скрывалась в Кыргызстане – ее экстрадировали в Штаты по делу о крупном мошенничестве
19:39  Древние меховые лыжи Синьцзяна
19:35  SwebbTV: Евросоюз - цирк самовлюбленных клоунов, а война - их новый развод
17:02  МВД Казахстана: В Туркестанской области задержана группа, распространявшая экстремистские материалы
16:54  Россия обеспокоена ситуацией в Афганистане
16:14  Нефтяная отрасль Туркмении перевыполнила план добычи нефти. Значительный рост демонстрирует также сфера сжижения газа
16:10  В Кадастровом агентстве Узбекистана опровергли слухи о продаже земель иностранным гражданам
15:33  В России предлагают новый ГОСТ для трубопроводов в Европу
14:51  Трамп купит "новенькую Tesla", чтобы поддержать Маска
14:01  В Минэкологии Казахстана назвали регионы с высоким риском паводков
13:34  Маршрут "Кашгар–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан" имеет серьезные риски
13:31  Таджикистан и китайский Кашгар создадут совместные предприятия по переработке минеральных ресурсов
13:27  В районе крепости Баянбулаг найдено захоронение жертв 2100-летней восточноазиатской войны
13:15  В Кыргызстане издан Указ о дебюрократизации системы госслужбы
13:00  Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов ответил на вопросы "Euronews"
12:57  Россияне нашли замену картам банков Казахстана
12:45  Нобелевская премия мира для лидеров Кыргызстана и Таджикистана
12:39  Сокращение западного влияния открывает дорогу влиянию Китая, - Елена Тихомирова
12:35  Россия и Таджикистан объединят усилия в сфере возобновляемой энергетики
10:41  Средняя Азия: как прогресс СССР сменился пеплом надежд
09:29  Президент Туркменистана и премьер Грузии обсудили вопросы энергетики и развитие Среднего коридора
04:58  В США пообещали не оказывать военную помощь России
04:27  Генконсульство Узбекистана в Стамбуле обратилось к соотечественникам...
04:13  Китай представил плазменный двигатель мощностью 100 кВт - рекорд для космических технологий
03:49  В Туркменистане живет самая старшая женщина на планете Сарыгуль Матиева
03:40  "Это не червивое яблоко, а просто комок червей". Вашингтон официально закрыл более пяти тысяч программ USAID
03:31  Полицейские в Казахстане выявили схемы контрабанды металла
02:55  В СБ ООН прошло заседание по положению в Афганистане
02:40  Люди Трампа призвали американцев разводить кур на задних дворах, - Олег Розанов
01:58  Узбекистан. Представлена информация о критически важных для промышленности минералах
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    ЦентрАзия   | 
Интервью Лаврова американским блогерам
14:47 12.03.2025

Интервью Лаврова американским блогерам
Лавров: Киев сохранил бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Его основные заявления - в материале РИА Новости.

Об Украине
Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы ее власти шли на сотрудничество и реализовывали собственные инициативы.
Для сохранения границ Киев должен был соблюдать Минские соглашения.

"Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров



Об урегулировании конфликта

Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным действиям против России.

Присутствие на украинской территории войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, будет угрозой для России.

Москва не примет присутствия стран НАТО на украинской территории ни при каких условиях.

"Никто с нами не разговаривает. Они продолжают утверждать, что ничего об Украине без Украины, но делают все против России без России. […] Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

О приоритетах Москвы

Россия знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей.

Для Москвы приоритетом является защита людей, которых киевский режим при помощи законов лишил своей истории.

"Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

О диалоге с США

Интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50 процентов.

Позиция Трампа заключается в том, что, какие бы разногласия у нас ни были, нельзя им позволять перерасти в войну, а если есть совпадающие интересы, надо не упустить шанс превратить это во что-то практичное и полезное.

США неоднократно выражали заинтересованность в возобновлении диалога с Россией по стратегической стабильности.

В отношении идеи Трампа провести встречу США - Россия - Китай по ядерному оружию Москва открыта для любого формата, основанного на уважении.

Ядерные державы должны общаться, а не кричать друг на друга.

"Примерно как разбирались между собой ковбои в голливудских фильмах: "Вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы хотите мне сказать".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

О взаимодействии с Китаем

У России никогда еще не было таких хороших и доверительных отношений с Китаем.

Москва никогда не нарушит свои юридические и политические обязательства, связывающие ее с Пекином.

Проблемы и сложности во взаимоотношениях во многом объясняются санкциями, потому что компании хотят избежать такого наказания.

"Некоторые весьма перспективные логистические, инфраструктурные проекты в Сибири отложены. Но мы не торопимся. Китайцы тем более никогда не торопятся. Они всегда смотрят за горизонт. Таков национальный менталитет. Относимся к этому с уважением".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Источник - МИД России
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741780020


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