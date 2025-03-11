Кыргызстан отказывается от казахстанской нефти

15:00 12.03.2025

Кыргызстан отказывается от казахстанской нефти



Аналитики отмечают, что соседняя республика постепенно замещает казахстанскую нефть российской и азербайджанской



АСТАНА, 11 мар - Sputnik. Кыргызстан сократил закупки нефти в Казахстане. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с информацией Национального статистического комитета Кыргызской республики.



Объем поставок казахстанской нефти в Кыргызстан в 2024 году снизился в 17 раз – с 7 802 тонн (в 2023 году) до 462 тонн.



На эту тенденцию обратил внимание Telegram-канал "Нефть и газ Казахстан. Факты и комментарии"



Владелец канала, аналитик Олег Червинский отметил, что Кыргызстан и Россия согласовали квоты на беспошлинные поставки - 50 тысяч тонн нефти и 1,45 млн тонн нефтепродуктов. Одновременно кыргызская сторона начала переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR о закупке нефти (соглашение пока не подписано, так как препятствием остается сложная логистика доставки).



Собственная добыча нефти в Кыргызстане в 2023 году составила 299 тысяч тонн. 97% из них пришлось на месторождения в Джалал-Абадской области и 3% – на Баткенскую. Основными переработчиками сырья являются китайский НПЗ "Джунда" в Кара-Балте (800 тысяч тонн) и НПЗ "Кыргыз Петролеум" в Джалал-Абаде (500 тысяч тонн).



После модернизации НПЗ "Джунда" производство автобензина в Кыргызстане выросло до 153 380 тонн, выпуск дизтоплива увеличился на 40% (до 175 428 тонн), а мазута – на 23% (до 214 765 тонн).