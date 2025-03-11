Специально для RT: "Искусство сделки" от Трампа. Что наше - то наше, а что ваше - обсудим...

15:18 12.03.2025

Глава Россотрудничества Евгений Примаков @evgenyprimakov



Что наше - то наше, а что ваше - обсудим. Вот в этом примерно и состоит знаменитое "искусство сделки" от Трампа. Поэтому совершенно не странно, что предложенное нам "прекращение огня, а за это мы снова продолжим снабжать ВСУ оружием и разведданными" выглядит как откровенная манипуляция. Но игра гораздо сложнее, как мне кажется.



Во-первых, с первого же предложения хлопать дверями - это просто непрофессионально. Как говорят в Одессе, так дела не делаются.



Во-вторых, обратим внимание на ту паузу, которую нам ненавязчиво предложили американцы. Ведь нигде не прозвучало, что от России ждут именно немедленного прекращения огня: в Москву едет спецпредставитель Трампа Уиткофф, американцами анонсирован телефонный разговор Трампа с нашим президентом, анонсированы новые переговоры с российскими представителями. Что это может значить на фоне очень динамичной ситуации на Курском фронте, где наши войска гонят украинских оккупантов, освобождая одно село за другим? Да и сам Трамп тут сообщал, что ВСУ бегут, следовательно, в Белом доме хорошо понимают, что значит эта пауза для ситуации на фронте. Предполагаю, что не названной американцами частью этой самой сделки является изгнание ВСУ из Курской области.



