|Специально для RT: "Искусство сделки" от Трампа. Что наше - то наше, а что ваше - обсудим...
15:18 12.03.2025
Глава Россотрудничества Евгений Примаков @evgenyprimakov
Что наше - то наше, а что ваше - обсудим. Вот в этом примерно и состоит знаменитое "искусство сделки" от Трампа. Поэтому совершенно не странно, что предложенное нам "прекращение огня, а за это мы снова продолжим снабжать ВСУ оружием и разведданными" выглядит как откровенная манипуляция. Но игра гораздо сложнее, как мне кажется.
Во-первых, с первого же предложения хлопать дверями - это просто непрофессионально. Как говорят в Одессе, так дела не делаются.
Во-вторых, обратим внимание на ту паузу, которую нам ненавязчиво предложили американцы. Ведь нигде не прозвучало, что от России ждут именно немедленного прекращения огня: в Москву едет спецпредставитель Трампа Уиткофф, американцами анонсирован телефонный разговор Трампа с нашим президентом, анонсированы новые переговоры с российскими представителями. Что это может значить на фоне очень динамичной ситуации на Курском фронте, где наши войска гонят украинских оккупантов, освобождая одно село за другим? Да и сам Трамп тут сообщал, что ВСУ бегут, следовательно, в Белом доме хорошо понимают, что значит эта пауза для ситуации на фронте. Предполагаю, что не названной американцами частью этой самой сделки является изгнание ВСУ из Курской области.
В-третьих, это очевидно и прямо следует из слов президента Путина, у нас были и есть очень определенные условия для мирного соглашения: нас не устроит перемирие, нам нужно урегулирование, которое учтет наши интересы и будет касаться изначальных причин конфликта. Среди них - нейтральный статус Украины, права русских, наши территории ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье. При любом развитии событий Украина не должна нести угрозу России, то есть необходимо предотвратить риски реваншизма, а значит, логично, что на Украине не должно быть наступательного военного потенциала и не должно быть агрессивной нацистской идеологии, заточенной против России. То есть неизбежно придется демонтировать ряд политических и общественных институтов нынешней Украины, система образования также должна быть очищена. Насколько США готовы включать это в тело переговоров - большой вопрос. В любом случае с нашей стороны эти условия уже были обозначены.
И если уж мы говорим о демонтаже военного потенциала будущей Украины и о ее нейтралитете, то и то и другое совершенно противоречит военным поставкам туда или размещению там "миротворцев" НАТО.
Мы не знаем, что именно ляжет на стол переговоров с американцами в санкционном досье. Мы, конечно, уверены, что санкции делают нас только сильнее - и побольше бы санкций, но как-то забывается аксиома, что без санкций-то наша экономика будет чувствовать себя все же получше и поздоровее. Прагматизм все еще жив, просто у него с пиаром похуже.
Следует также признать (а громким активистам-блогерам и смириться), что обсуждаться многое будет за закрытыми дверями. И нет, блогеров не позовут в Джидду (или куда еще). Тут уже вопрос доверия к нашему главнокомандующему. Это его историческая миссия.
Давайте подумаем вот о чем: как мы будем жить дальше с тем, что будет "Украиной", которая останется? Способны ли мы перестроить свою работу так, чтобы мы перестали договариваться с "аристократией", а начали работать с людьми? Что будет с десятками тысяч демобилизованных, когда они вернутся домой, к своим семьям?