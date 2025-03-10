О взаимоотношениях России и США, или Альтернативная история, - Андрей Митрофанов

17:22 12.03.2025 Величайшая ошибка Америки



Странные времена нынче настали: США и Израиль голосуют в ООН против антироссийской резолюции, тогда как уважаемые друзья и партнеры - Иран, Куба, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, а также члены БРИКС - Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка - скромно воздерживаются. Сербские "братушки" в лице президента Вучича и вовсе проголосовали "за", правда, потом извинились, дескать, техническая ошибка - "не в ту дверь вошли...". Бывает, нам не привыкать.



Впрочем, речь сегодня пойдет не о друзьях, недругах и не совсем друзьях, а о взаимоотношениях России и США, начиная с 1991 года.



Горе побежденным



"Величайшая геополитическая катастрофа ХХ века" – так назвал развал СССР президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2005 года.



С другой стороны, для кого катастрофа, а для кого и победа - в США и других странах "свободного мира" развал СССР был встречен с ликованием, ведь тогда они еще не осознавали, что их системная деградация началась именно в тот момент, а большинство и по сей день не осознает глубину своего падения и причины оного.



Расстрел белого дома в 1993 году



Можно ли говорить о том, что США победили в Холодной войне, ведь Советский Союз развалился в результате предательства собственных элит?



Да, почему нет? Какая разница, как достигнута победа - в ходе боевых действий с многомиллионными жертвами или бескровно (для победителя), с помощью особых мероприятий, реализованных спецслужбами?



Пожалуй, второй вариант даже предпочтительнее, например, что было бы лучше для России на Украине - специальная военная операция, как она есть, или некий "антимайдан", в рамках которого наиболее свидомые особи бы передохли, а остальные перевосприняли реальность в нужном ключе?



Сразу после своей победы США сфокусировались на двух основных задачах – максимальном разграблении России и максимальном унижении России. И если с первым пунктом все ясно, ведь грабить – это священное право победителя (Украина, что с лицом?), то второй пункт логическому осмыслению не поддается.



Испанский стыд президента США Билла Клинтона



Ведь США именно целенаправленно занялись унижением России даже там, где этого можно было избежать, конечно, при полном содействии таких предателей, как Козырев, также именуемый как "мистер "да". Пожалуй, наибольшее унижение США и страны Европы нанесли России тогда, когда демонстративно развязали войну на территории бывшей Югославии.



При этом, в противоположность России, США и страны Европы оказывали всевозможные знаки внимания другим республикам бывшего СССР и странам советского блока: их принимали во всевозможные международные организации, потакали чувству национального величия, манили вступлением в Евросоюз и в НАТО, хотя на самом деле реальное отношение США к странам бывшего СССР нагляднее всего показано в фильме "Борат".



Кстати, Россия неоднократно заявляла о своей готовности к вступлению в НАТО, на что неизменно получала ответ: "Надо чуть-чуть подождать...", а параллельно в это же время в НАТО принимали всякую шушеру, как там говорится: "...После вступления в НАТО Латвии, Литвы и Эстонии силы Альянса пополнились военно-морским плотом и военно-воздушным змеем...".



Расходы стран НАТО на вооружение, в миллионах долларов США и в % от ВВП страны



Результат известен – постепенно Россия избавилась от иллюзий в отношении стран Запада.



Как у руководства страны, так и у населения стало возрастать разочарование политикой стран Запада, в первую очередь США, что в конечном итоге и привело нас к тому, что мы имеем сейчас – реальной угрозе прямого полномасштабного вооруженного конфликта с применением ядерного оружия.



Однако, поведи США себя иначе, и все могло бы сложиться совсем по-другому.



Альтернативная история



Представим себе на секундочку, что сразу после развала СССР президент США демонстративно заявляет, что Россия становится одним из наиболее важных партнеров США и первым кандидатом на вступление в НАТО из стран бывшего советского лагеря.



Военные двух стран начинают интенсивные консультации, списывается огромное количество советской техники как не соответствующей "стандартам НАТО", офицеры вооруженных сил (ВС) США фактически прописываются в российском Генштабе. Нечто похожее происходит и с разведывательными структурами.



Постепенно ВС РФ приобретают экспедиционный характер – они прекрасно способны бороться с терроризмом и участвовать в совместных операциях блока НАТО, но для самостоятельного ведения боевых действий с сильным противником без поддержки ВС США уже непригодны.



Щедрые поставки новейших американских технологий приводят к тому, что в России окончательно исчезают критические отрасли промышленности, например, разработка и производство турбореактивных двигателей (ТРД), остатки электронной промышленности, в том числе бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для боевых самолетов и вертолетов, и многое другое.



Жаловаться особо не на что – с американскими двигателями российские самолеты получают прекрасные летно-технические характеристики (ЛТХ), отличные результаты показывают американские радиолокационные станции (РЛС) и тепловизоры, прекрасно работает спутниковая связь, разумеется, через американские же спутники.



Боевой вертолет для Турции Ка-52 "Эрдоган" должен был оснащаться израильской авионикой фирмы IAI



На территории России построено несколько крупных авиабаз ВС США, крупные американские военно-морские базы появляются во Владивостоке и в Крыму, который Украина вынуждена была передать России под давлением США. Организовано несколько позиционных районов противоракетной обороны (ПРО) для защиты от северокорейских и иранских ракет.



Российский стратегический и тактический ядерные арсеналы сокращены до десяти процентов от ранее имеющегося состава и сопоставим с ядерными арсеналами Великобритании и Франции.



Американские корабли в российских портах стали бы нормой – на фото крейсер "Филиппин Си" (Philippine Sea) класса "Тикондерога" во время визита в Крым в 2011 году



Американские компании глубоко проникают в российский нефтегазовый сектор, Европа плотно садится на российско-американскую нефтегазовую иглу, от которой США получают значительный доход. Странами НАТО одна за другой проводятся контртеррористические операции на Ближнем Востоке и в нефтеносных районах Африки, что позволяет формировать цены на нефть и газ, исходя из интересов США и России.



Россия вводит пошлины на товары из стран Европы и Азии, американские компании практически полностью захватывают российский рынок, особенно в высокотехнологичных отраслях промышленности.



Отношение США к республикам бывшего СССР и странам советского блока диаметрально противоположное – экономические отношения находятся на минимальном уровне, сотрудничество в военной сфере отсутствует. Фактически США противопоставляют им Россию везде, где только можно. Несмотря на вступление стран Восточной Европы в Евросоюз, отношение к ним "старых европейцев", которые привыкли слепо следовать в кильватере США, отвратительное.



Что касается стран бывшего СССР, то многие из них, особенно страны Средней Азии, находятся на грани развала государственности.



Примерно так в США видят всех граждан бывших советских республик



[b]Казалось бы, все не так уж и плохо? Можно не сомневаться, что для многих озвученный сценарий является чуть ли не идеальным.



Но на самом деле, если бы события развивались по вышеописанному альтернативному сценарию, то на этом история России как независимого государства, скорее всего, бы и закончилась.



Америка прежде всего



Это действительно так - США всегда думали, думают и будут думать только о своих интересах, и в угоду этим интересам возвысят и предадут кого угодно. Здесь сложно их винить, наверное, только так и стоит поступать - ну не о благе же Канады или Мексики им заботиться?



Конечно, в последнее время агенты влияния глубинного государства (deep state) нанесли огромный вред интересам США, однако их влияние не безгранично, да и для нас deep state еще хуже, чем сильные, циничные и прагматичные Соединенные Штаты – достаточно посмотреть на страны Европы, чтобы понять, в какую клоаку все эти deep state тащат мир в целом и Россию в частности.



Еще один негативный фактор – это инфернальные качели смены американских президентов, принадлежащих к разным политическим кланам и партиям, в результате чего политика США в отношении той или иной страны чудовищно нестабильна.



Чехарда президентов США за последние 50 лет



Допустим, что сразу после развала СССР и первые три-четыре президентских срока Россия и правда была бы лучшим другом США, практически первым союзником, однако нет никаких гарантий того, что при очередной смене власти отношения не охладеют, а затем и вовсе Россия из союзника не превратится в противника.



Вот только к тому моменту у нас не было бы уже никакой национальной высокотехнологичной промышленности – без двигателей и электроники стран Запада у нас не получилось бы создавать новые самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, да и специалистов определенного профиля уже не осталось бы, то есть все пришлось бы начинать с нуля. А та техника, что была бы создана с использованием американских комплектующих, осталась бы без техподдержки, а то и вовсе вышла бы из строя по удаленной команде из США.



Два самолета МС-21, один с ТРД ПД-14, второй с ТРД Пратт Уитни PW1000G – получить суверенитет в части гражданской авиации у России не получается уже много лет, так было бы и во всех остальных высокотехнологичных отраслях промышленности



С ядерным арсеналом, как у Франции, и с системой предупреждения о ракетном нападении на базе американских РЛС, которые они сразу бы отключили, Россия могла бы претендовать разве что на статус Северной Кореи.



Нет сомнений и в том, что Америка, обладая полным военным, политическим, технологическим и экономическим контролем над Россией, использовала бы нашу страну как орудие против своих врагов, в первую очередь как таран против Китая.



Для того чтобы понять, чем все это могло бы закончиться, достаточно посмотреть на современную Украину. Сейчас украинцы гибнут по воле стран Запада не во имя национальных интересов, как они наивно считают, а лишь для того, чтобы Великобритания могла нанести России стратегическое поражение.



Вот точно также и наши бойцы гибли бы где-нибудь в Китае, если история развивалась бы с 1991 года по вышеописанному альтернативному сценарию.



Выводы



Так что же, сотрудничество с Америкой невозможно, а противостояние неизбежно?



Не все так однозначно - сотрудничать с США можно и нужно, ведь все, что требуется для того, чтобы такое сотрудничество оставалось для нас безопасным и выгодным, - это не питать глупых иллюзий в отношении США, принцип "это бизнес, ничего личного" должен оставаться незыблемым.



Как для США - "Америка прежде всего", так для России должно быть - "Россия прежде всего", то есть сотрудничество возможно лишь на условиях, не превращающих Россию в вассала США.



В рамках нашего сотрудничества Россия должна оставаться независимой великой державой с высокотехнологичной промышленностью, сильными вооруженными силами и непоколебимой экономикой – одним из ключевых геополитических игроков на нашей планете.



Для того чтобы длительные и стабильные отношения между Россией и США стали реальностью, в основе российско-американских отношений должен лежать прочный фундамент, неподвластный сиюминутным политическим и экономическим флуктуациям, и это точно не "замирение" на Украине или торговля ресурсами, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз.



Андрей Митрофанов

10-03-2025 Источник - Военное обозрение

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