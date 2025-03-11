Американские СМИ: Путин откажется от соглашения по Украине, но это нам и нужно

17:47 12.03.2025

Американские СМИ: Путин откажется от соглашения по Украине, но это нам и нужно



Сразу два крупнейших американских СМИ - The Wall Street Journal и Bloomberg, давно перешедшие от журналистики к пропаганде, публикуют мнения экспертов по вчерашним переговорам в Джидде. Суть их сводится к тому, что команда Трампа приготовила для Путина хитрую ловушку. Правда, оба издания вынуждены признать, что Россия в нее вряд ли пойдет.



Стремление Дональда Трампа заключить пакт с Владимиром Путиным напоминает усилия Рузвельта и других президентов. Истинный характер и полная цена политики президента Трампа в отношении России и Украины стали понятны в последние дни. Трамп считает, что улучшение отношений с Москвой необходимо для возрождения Америки, которое он надеется возглавить. И он готов заплатить за такую сделку высокую, даже умопомрачительную цену, пожертвовав моральным авторитетом, отношениями в рамках альянсов и украинской территорией, пишет обозреватель WSJ Уолтер Мид, для которого, как видно, мораль и русофобия - слова синонимы.



Мид также считает, что Владимир Путин "предъявит США соответствующий счет", а Трамп не первый американский президент, "отложивший в сторону мораль ради сделки с Москвой", и вспоминает в этой связи Франклина Рузвельта. На завершающем этапе Второй мировой войны Рузвельт отправился в Ялту, надеясь заручиться поддержкой Иосифа Сталина в борьбе на Тихом океане. Точно так же Ричард Никсон и Генри Киссинджер, завязшие во Вьетнаме и размышлявшие о крахе Бреттон-Вудской финансовой системы, обратились к Леониду Брежневу с предложением о разрядке.



С точки зрения команды Трампа, прагматичное взаимопонимание с Россией, даже если рукопожатие состоится над окровавленным трупом Украины (какой текст, какие слова! - прим. EADaily), является частью стратегии по перестройке баланса сил во всем мире. В результате Америка может увести Россию прочь от Китая и добиться от нее помощи в заключении серьезной ядерной сделки с Ираном, подчеркивает Мид.



По его словам, подвергать такую стратегию нападкам по нравственным соображениям весьма заманчиво, но это неправильно. Сдержать усиление Китая без риска возникновения войны между США и КНР - это великая и высоконравственная цель. Если политика Трампа приведет к большой сделке с Россией, которая будет способствовать формированию долгосрочного взаимопонимания с Китаем, то будущие историки могут дать высокую оценку такой стратегии, хотя современные обозреватели (такие же как Уолтер Мид глобалисты и русофобы. - прим. EADaily ) ее в основном осуждают.



"Трамп изложил заманчивые предложения, если Путина вообще можно чем-то соблазнить, - рассуждает Мид. - Выступая с такими предложениями в одностороннем порядке и не требуя от России встречных уступок, Трамп сводит к минимуму, насколько это возможно, недоверие российской стороны по поводу его намерений. Вопрос не в том, примет или нет Путин щедрые начальные предложения Трампа. Он возьмет все, что ему дают (и то, и другое - личные фантазии Мида. - прим. EADaily). Вопрос в том, что будет дальше".



Далее Мид резонно спрашивает: станут ли Россия и США соблюдать условия предложенной Трампом большой сделки и дадут ли эти обширные уступки те результаты, на которые надеется Трамп? И сам же признает, что "история не дает повода для оптимизма". Причем, судя по дальнейшим рассуждениям и набору пропагандистских штампов, становится понятно, что знания истории у Уолтера Мида весьма приблизительные, впрочем, как и у большинства американцев.



"Если Россия не станет неукоснительно выполнять условия соглашения, что весьма вероятно, американское общественное мнение может настроиться против этой провальной договоренности, как случилось с ялтинскими соглашениями. А если сделка поможет восстановить американскую мощь и влияние, как это сделала разрядка, в США усилятся требования вернуться к более напористой с идеологической точки зрения внешней политике. Так это и было во времена Форда, Картера и Рейгана", - заключает Уолтер Мид.



В еще более откровенном ключе рассуждает группа обозревателей Bloomberg - Генри Мейер, Наталья Дроздяк и Катерина Чурсина (понятно, что за фрукты последние двое - "где спать легла, там и родина". - прим. EADaily ). Они также цитируют Сэмюэла Чарапа, старшего политолога откровенно русофобской корпорации RAND*:



"Это довольно умный ход со стороны украинцев. Они возлагают бремя ответственности на Россию: либо принять соглашение, к которому те в ином случае были бы настроены категорически негативно, либо рискнуть прогневать Трампа".



В финале группа обозревателей Bloomberg пишет откровенно:



"Предложение о перемирии поступило в связи с тяжелым положением Украины на линии фронта из-за нехватки оружия и живой силы. Посол США Стив Уиткофф должен встретиться с Путиным в Москве. В качестве мотивации для принятия соглашения о прекращении огня он может, помимо всего прочего, предложить Путину встречу на высшем уровне с Трампом…".



Маловато будет.



*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ