|Минобороны Казахстана предупреждает: армия начинает подготовку к военному параду в Астане, посвященному 80-летию Победы
18:09 12.03.2025
С 13 марта на дорогах Казахстана возможны ограничения движения - Минобороны
Министерство обороны Казахстана опубликовало официально сообщение, согласно которому в Казахстане на отдельных участках дорог могут быть временные ограничения дорожного движения.
Как говорится в распространенном сообщении, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом.
"На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения", - сообщили в Минобороны.
Также с 22 апреля по 7 мая в Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации, в связи с чем возможны изменения в расписании авиарейсов. Гражданам рекомендовали заранее уточнять информацию о рейсах.
"Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям, воздерживаться от распространения недостоверной информации и обращаться только к официальным источникам", - добавили в оборонном ведомстве.
Напомним, что 7 мая в Астане пройдет военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.