Минобороны Казахстана предупреждает: армия начинает подготовку к военному параду в Астане, посвященному 80-летию Победы

18:09 12.03.2025

С 13 марта на дорогах Казахстана возможны ограничения движения - Минобороны



Министерство обороны Казахстана опубликовало официально сообщение, согласно которому в Казахстане на отдельных участках дорог могут быть временные ограничения дорожного движения.



Как говорится в распространенном сообщении, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом.



