Таджикистан. Акционеры Рогунской ГЭС обсудили финансирование строительства и распределение доходов

19:00 12.03.2025

Под председательством Премьер-министра Республики Таджикистан состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Рогунская ГЭС"



ДУШАНБЕ, 11.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня под председательством Премьер-министра Республики Таджикистан, Председателя Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Рогунская гидроэлектростанция" Кохира Расулзода состоялось внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Рогунская гидроэлектростанция". Об этом НИАТ"Ховар" сообщили в секретариатеНаблюдательного совета Открытого акционерного общества "Рогунская гидроэлектростанция".



В собрании приняли участие члены Наблюдательного совета, Секретариат Наблюдательного совета, руководство министерств и ведомств, председатели ревизионных и учетных комиссий, акционеры и руководство Открытого акционерного общества "Рогунская гидроэлектростанция".



Согласно повестке на внеочередном Общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Рогунская ГЭС" было рассмотрено 2 вопроса:



- о выделении средств от продажи электроэнергии, вырабатываемой на Рогунской ГЭС, для программы распределения интересов ГЭС "Рогун";



- порядок распределения доходов за счет реализации (внутренней и экспортной)электроэнергии, вырабатываемой на Рогунской ГЭС.



Премьер-министр Республики Таджикистан, Председатель Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Рогунская гидроэлектростанция" Кохир Расулзода отметил, что сегодня строительство Рогунской гидроэлектростанции идет быстрыми темпами, за последние два года на эти цели за счет государственного бюджета было израсходовано более 9 миллиардов сомони, и на сегодняшний день завершено более 50 процентов работ по строительству Рогунской гидроэлектростанции.



Правительство страны регулярно принимает меры по своевременному финансированию строительства этого стратегического объекта с использованием всех источников.



На сегодняшний день с 6 международными организациями подписаны соглашения о финансировании объектов электростанции, в этом направлении продолжается плодотворное сотрудничество с рядом международных финансовых организаций и партнеров по развитию для привлечения льготных средств.



В продолжение заседания по первому вопросу повестки дня - о выделении средств от продажи вырабатываемой на Рогунской ГЭС электроэнергии для программы распределения интересов Рогунской ГЭС – выступил генеральный директор Открытого акционерного общества "Рогунская ГЭС" Хайрулло Сафарзода, а по второму вопросу-директор Группы реализации проектов строительства энергетических объектов ПулодМухиддиниен.



По рассмотренным вопросам на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Рогунская гидроэлектростанция" были приняты соответствующие решения.