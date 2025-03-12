|Президент Узбекистана в Париже встретился с гендиректором ЮНЕСКО
19:16 12.03.2025
Президент Узбекистана и генеральный директор ЮНЕСКО договорились о расширении сотрудничества
12 марта 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В рамках государственного визита во Францию президент Шавкат Мирзиеев 12 марта встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития взаимодействия с международной организацией и подготовку к 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится этой осенью в Самарканде, передает корреспондент Podrobno.uz.
Мирзиеев отметил высокий уровень партнерства с ЮНЕСКО, в частности, инициативы, принятые по вопросам доступа к информации и детского образования, членство Узбекистана в Международном центре по сохранению и реставрации культурных ценностей, открытие кафедры ЮНЕСКО в университете Шелкового пути в Самарканде, включение республики в специальные списки.
Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая пройдет в Самарканде и станет первой сессией, прошедшей за пределами штаб-квартиры организации в Париже за последние 40 лет.
Одри Азуле высоко оценила сотрудничество с Узбекистаном и поблагодарила президента за подготовку к мероприятию. По итогам встречи были достигнуты договоренности о расширении практического сотрудничества и организации новых форумов и мероприятий в рамках предстоящей сессии.
Напомним, накануне в Париже прибывшего с визитом лидера нашей страны встретили министр национального просвещения, высшего образования и научных исследований Франции Элизабет Борн, командующий военным округом Парижа генерал Лоик Мизон и другие официальные лица.