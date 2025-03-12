Президент Узбекистана в Париже встретился с гендиректором ЮНЕСКО

19:16 12.03.2025

Президент Узбекистана и генеральный директор ЮНЕСКО договорились о расширении сотрудничества



12 марта 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В рамках государственного визита во Францию президент Шавкат Мирзиеев 12 марта встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития взаимодействия с международной организацией и подготовку к 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится этой осенью в Самарканде, передает корреспондент Podrobno.uz.



Мирзиеев отметил высокий уровень партнерства с ЮНЕСКО, в частности, инициативы, принятые по вопросам доступа к информации и детского образования, членство Узбекистана в Международном центре по сохранению и реставрации культурных ценностей, открытие кафедры ЮНЕСКО в университете Шелкового пути в Самарканде, включение республики в специальные списки.



Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая пройдет в Самарканде и станет первой сессией, прошедшей за пределами штаб-квартиры организации в Париже за последние 40 лет.



