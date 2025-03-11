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Русская армия обрушила еще несколько рубежей ВСУ и ведет бои в Судже
20:47 12.03.2025

ВСУ перебивают провалы в Курской области массовой атакой БПЛА на Москву – итоговая сводка Readovka за 11 марта

Алия Демина

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 11 марта в разрезе СВО. Русские войска завершили зачистку Казачьей Локни и других участков, составлявших бывший оборонительный периметр ВСУ в районе Суджи. Киев предпринял самую масштабную атаку при помощи БПЛА на русские города, чтобы замаскировать хотя бы с медийной точки зрения провалы в Курской области.

Казачья Локня вернулась к нам



Русские войска продолжают ликвидировать прежние позиции ВСУ в Курской области. Локальная и хаотичная оборона украинских подразделений в Казачьей Локне была подавлена, и населенный пункт перешел под наш контроль. Промышленный район Суджи также полностью и прочно контролируется русскими силами. Таким образом восточный берег реки Суджа как в черте города, так севернее и южнее почти освобожден от присутствия противника. Не до конца зачищенным осталось пространство севернее поселка Дмитрюков. Кроме того, наличие пехотных групп ВСУ отмечается в городском микрорайоне Замостье. Но, скорее всего, противник уйдет за реку и присоединится к основным силам в западной части Суджи.

Самое главное сейчас происходит севернее города. После успешной зачистки Казачьей Локни ВС РФ открывается прямая дорога на западные районы Суджи. Первоочередная цель – микрорайон Заолешенка. Прелесть в ликвидации резервной оборонительной системы ВСУ состоит еще в том, что противник лишился сел, прикрывающих направление в основную часть города. Прорыв наших сил через реку Суджа из промзоны маловероятен. Ведь весь вопрос можно решить, наступая от Казачьей Локни на юг, где у неприятеля внезапно пропал "периметр безопасности", на который возлагались большие надежды. Тем не менее наш прорыв за реку для штурма города весьма возможен, так как у ВСУ просто не было времени для строительства фортификаций. Все произошедшее за 3 суток было стремительным и полностью неожиданным для вражеских войск.

Бои не обещают быть быстрыми и легкими. Все, что могло убежать в Суджу из округи, сделало это. Несмотря на то, что есть зафиксированные разведкой ВС РФ факты отступления украинских подразделений через границу на Сумщину, тотального развала боеспособности ВСУ в Курской области пока нет, хоть все возможности свелись лишь к обороне части Суджи и площадей южнее. А оставшиеся в западной части города украинские силы в состоянии оказать сопротивление. Да и логистический вопрос для неприятеля в некотором роде облегчился. Прежний объем грузов не нужен, ВСУ уже не контролируют большие площади в Курской области. Соответственно, количество войск, которым требуется подвоз БК, резко снизилось. В конечном счете боеспособность противника в самой Судже продолжает определяться трассами, перерезание которых остается одной из приоритетных задач ВС РФ.

Особняком стоит вопрос: а куда подевались из зоны прорыва крупные механизированные подразделения ВСУ. Еще в феврале появились признаки, что все танковые и механизированные части противником выведены на территорию Сумской области и перебрасываются лишь при необходимости. А учитывая то, что Курская область неприятелем списана, пригодные к масштабным атакам силы могут быть уведены подальше от линии фронта зализывать раны и пополняться. То же касается и украинских подразделений беспилотных летательных систем. Русские бойцы что в районе Малой Локни, что в промзоне Суджи свободно ходят и не опасаются FPV-дронов, их просто нет в небе. Куда боеспособные и еще пригодные к ряду операций украинские силы будут переброшены дальше и с какими задачами – это одни из важнейших вопросов, на которые может ответить ГУ ГШ ВС РФ.

Бессильная злоба

В ночь на 11 марта ВСУ совершили самую масштабную атаку при помощи БПЛА на Россию. Противник из Харьковской области запустил 337 дронов-камикадзе. Под удар попали Курск, Белгород, Брянск, Воронеж, Липецк, Калуга, Москва, Рязань и Нижний Новгород. Судя по кадрам, снятым жителями домов, в которые попали летающие бомбы, боевая часть украинских БПЛА содержала в себе поражающие элементы в виде стальных шариков. Это значит, что целью атаки были не промышленные объекты, а гражданское население. Учитывая факт того, что США пока прекратили делиться с Украиной разведданными, корректировка полета могла производиться при помощи общедоступного ПО. Соответственно, точность пуска БПЛА годилась только для поражения "площадных целей", иными словами, при всех возможных отклонениях от курса этого должно было хватить для попадания в город. Ну а далее расчет был на то, что осколочная боевая часть убьет и ранит как можно большее число людей.

Абсолютно типичное поведение украинской стороны при крупном военном провале. Причем в некотором роде масштаб террористической атаки прямо эквивалентен масштабу краха ВСУ. Как никак все украинские нарративы сводили операцию своих войск в Курской области к овладению и удержанию русских территорий в надежде их впоследствии обменять. Но "гениальный план" провалился.

Вчера, 10 марта, главным событием дня стало расчленение обороны ВСУ в Курской области, ставшее следствием масштабного наступления ВС РФ вкупе с реализацией операции "Поток".

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741801620


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