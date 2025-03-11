Русская армия обрушила еще несколько рубежей ВСУ и ведет бои в Судже

20:47 12.03.2025

ВСУ перебивают провалы в Курской области массовой атакой БПЛА на Москву – итоговая сводка Readovka за 11 марта



Алия Демина



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 11 марта в разрезе СВО. Русские войска завершили зачистку Казачьей Локни и других участков, составлявших бывший оборонительный периметр ВСУ в районе Суджи. Киев предпринял самую масштабную атаку при помощи БПЛА на русские города, чтобы замаскировать хотя бы с медийной точки зрения провалы в Курской области.



Казачья Локня вернулась к нам



