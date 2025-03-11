Садыр Жапаров пригласил Эмомали Рахмона прогуляться по ущелью Ала-Арча

21:04 12.03.2025

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон 12 марта в природном парке "Ала-Арча" ознакомились с этнокультурной программой, организованной в рамках государственного визита Рахмона в Кыргызстан.



По прибытии лидеров двух стран торжественно встретили акыны-импровизаторы, богатыри "Алптар" и девушки в национальных костюмах.



"На аллее ремесленников главы государств ознакомились с жизнью кочевого народа, представленную в инсталляциях юрт. Они погрузились в атмосферу традиционного быта кыргызского народа, посетили мастерские, где умельцы продемонстрировали свое мастерство в изготовлении уникальных изделий ручной работы", - говорится в сообщении пресс-службы президента КР.







После осмотра выставки президенты заняли почетные места в Хан-боз үй.



В рамках этнокультурной программы был представлен концерт с участием фольклорно-этнографического ансамбля "Камбаркан" имени Ч.Исабаева и государственного ансамбля танца "Ак-Марал" имени Н.Тугелова.



Затем манасчы представил гостям эпос "Манас", сопровождаемый звуками кернея, сурная и добулбасов. Продолжением эпического повествования стало исполнение музыкальной композиции ансамблями "Камбаркан" и "Ак-Марал".



Этнокультурная программа завершилась представлением традиционной охоты "Салбуурун", где беркутчи, лучники и тайганчи продемонстрировали искусство охоты, передающееся из поколения в поколение.



Природный парк Ала-Арча расположен в 17 км от черты города, на высоте 4 860 м. Дословно "Ала-Арча" переводится как "пестрый можжевельник". В парке этот кустарник можно встретить повсеместно, он покрывает более 500 га площади. Сам заповедный комплекс возник в 1976 г. с целью сбережения вымирающих видов животных и редких растений. Согласно проекту, его площадь насчитывает порядка 19,5 га земли.



В парке предусмотрены две зоны – активной рекреации и покоя. Активная рекреация – это место, куда пускают туристов. Здесь проходят многочисленные соревнования, проложена дорога для разнообразного транспорта, проводят экскурсии для посетителей. Участок этот занимает всего лишь 5% от общей площади земель национального парка. Сюда включены туристические пешеходные и конные маршруты, долина реки Ала-Арча. Зона покоя представляет собой резерват, где сохранились наиболее редкие виды флоры и фауны. Хозяйственная деятельность на территории заповедника запрещена. Туристы не имеют доступа к этой его части. Вершины здешних гор покрыты льдами. В теплое время года тут вдоль склонов текут ручьи талой воды, впадающие в речку Ала-Арча.