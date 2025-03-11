|Россия, Иран и Китай проводят военно-морские учения "Морской пояс безопасности – 2025"
21:55 12.03.2025
Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения "Морской пояс безопасности – 2025" отработали досмотр и освобождение судна от условных террористов
Российскую сторону на учении представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.
В течение двух суток экипажи боевых кораблей провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника.
В ходе ключевых эпизодов учения совместными силами был произведен поиск захваченного условными террористами судна, а также отработана совместная операция специальных подразделений по его освобождению.
После успешной отработки задач морского этапа учения корабли вернулись в порт Чехбехар Исламской Республики Иран, где состоится подведение итогов и церемония закрытия.