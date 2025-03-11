Россия, Иран и Китай проводят военно-морские учения "Морской пояс безопасности – 2025"

21:55 12.03.2025

Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения "Морской пояс безопасности – 2025" отработали досмотр и освобождение судна от условных террористов



Российскую сторону на учении представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.



