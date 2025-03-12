Рейтинг банков: Каков капитал крупнейших банков Кыргызстана?

22:10 12.03.2025

12 марта 2025



Tazabek - В 2024 году произошли изменения в некоторых банках Кыргызстана, в том числе и ребрендинг.



17 сентября 2024 года "Халык Банк Кыргызстан" был официально переименован в "О! Банк". Национальный банк официально произвел замену лицензии ОАО "Халык Банк Кыргызстан".



Кроме этого ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" с 2025 года носит название ОАО "МБАНК".



По объему капитала два государственных банка возглавили в пятерку лидеров.



Первое место занимает "Айыл Банк", показатели которого составляют 25 млрд 217 млн 770 тыс. сомов.



Второе место в рейтинге занимает "Элдик Банк". По итогам 2024 года капитал банка составил 17 млрд 293 млн 495 тыс. сомов.



В свою очередь, "Мбанк", занимает третье место данного рейтинга - 15 млрд 194 млн 805 тыс. сомов.



На четвертом месте расположился "Оптима Банк" - 12 млрд 857 млн 414 тыс. сомов.



Замыкает пятерку лидеров "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк", капитал которого составляет 11 млрд 577 млн 633 тыс. сомов.



Рейтинг банков основан на анализе финансово-экономического состояния банков по результатам деятельности по состоянию на 31 декабря 2024 года.



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