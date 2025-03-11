В Бишкеке прошло совещании послов России в государствах Центральной Азии, Азербайджане, Афганистане и Турции

22:17 12.03.2025

О совещании послов Российской Федерации в государствах Центральной Азии, Азербайджане, Афганистане и Турции



СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ



12 марта в г. Бишкеке под председательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю.Галузина состоялось совещание послов Российской Федерации в государствах Центральной Азии (Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане), Азербайджане, Афганистане и Турции.



Констатирована позитивная динамика отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и государствами Центральной Азии. Подробно проанализирована ситуация в данном регионе, в том числе в контексте современных вызовов и угроз, а также влияния сопредельных стран и внерегиональных держав. Рассмотрены актуальные задачи взаимодействия с центральноазиатскими партнерами на региональных и международных площадках, прежде всего, в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Отмечено поступательное развитие торгово-экономических связей с государствами Центральной Азии и подтверждена нацеленность на последовательное содействие взаимовыгодной кооперации. Подчеркнута устойчивая интенсивность культурно-гуманитарного сотрудничества. По всем обсуждавшимся темам сформулированы необходимые рекомендации на дальнейшую перспективу.



В повестку дня традиционно вошли вопросы функционирования представленных на совещании российских загранучреждений, включая их кадровое и материально-техническое обеспечение.



