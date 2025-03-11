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Среда, 12.03.2025
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ВС РФ освободили Суджу – итоговая сводка Readovka за 12 марта
23:38 12.03.2025

ВС РФ освободили Суджу – итоговая сводка Readovka за 12 марта

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 12 марта в разрезе СВО. Русские войска проводят зачистку Суджи и окрестностей. ВСУ массово отступают из Курской области. Редакция Readovka рассмотрела особенности новых кадровых перестановок в высшем военном руководстве Украины.

Они бегут



Русские войска заняли основную часть города Суджа. Об этом свидетельствуют кадры, на которых наши бойцы свободно ходят по центральным и западным районам города. По всей видимости, неприятель не стал обороняться и предпочел немедленно отступать. Вероятно, украинские силы на всех оставшихся под их контролем рубежах в Курской области получили приказ на немедленный отход. На самом деле весьма закономерное и ожидаемое решение ВСУ. Оборонительная система взломана, крупных механизированных частей для контратак у группировки противника в распоряжении нет, равно как и подразделений БЛС. Отступая из приграничья, Киев пытается избежать дополнительных имиджевых потерь. Сама по себе операция в Курской области вызывала у гражданского населения и украинских военных недоумение. Многие не поняли, зачем было накачивать зону прорыва силами и вооружением, когда их недостает на тех участках фронта, где есть риски его обрушения. Таким образом, незалежной пришлось выбирать из двух зол. Гарантированно проиграть и угробить подразделения, лишенные даже внятного плана Б на случай провала текущей операции. Или попытаться вывести свои части, минимизировав по возможности наносимый им урон. Выбор был сделан в пользу рационального варианта. Сейчас для Украины настает очень щепетильный период. Он состоит в том, что глава ОП после переговоров с американцами в Саудовской Аравии сообщил, что Киев все-таки готов подписать договор по недрам. И в свете этого украинским медиа никак нельзя столкнуться с проблемой массовой гибели дезорганизованных частей и подразделений в Курской области.

Однако, несмотря на то, что ВСУ уже начали сниматься с позиций, арьергардные бои будут идти еще неопределенное время. Украинским войскам нужно не допустить преследования. В некотором роде эпопея боев в Курской области подошла к концу. Противник бежит. Но нашей армии предстоит еще много работы. Речь идет о зачистке, разминировании территорий и множестве других задач, без решения которых жители Суджанского и соседних районов Курской области не смогут вернуться к нормальной жизни.

"Найди стрелочника или найдут тебя"

Масштаб поражения неприятеля в курском приграничье громаден. Он выразился не только в самой массовой атаке БПЛА на русские города, но и в кадровых решениях в ВСУ. Начальник оперативного командования украинских войск "Север" генерал Красильников снят с должности. В ведении данного общевойскового территориального объединения находилась и операция в Курской области.

"Сырский увольняет генерала Красильникова, просто выбрасывает его. Дмитрий Красильников – один из немногих топов, кто слышит подчиненных. Опытный", – прокомментировала кадровое решение главкома ВСУ нардеп Безуглая.

Более того, из украинского информпространства дошли сведения о том, что против отставки Красильникова выступал и командующий сухопутными войсками ВСУ Драпатый. То есть в Раде и сегменте высших военных страны вины Красильникова в поражении в Курской области не видят. Безуглая, будучи опытным критиком армейских командиров и их действий, внезапно вступается за опального генерала. Более того, выдвиженец Сырского Драпатый сам попытался спасти своего подчиненного. В чем секрет происходящего?

Учитывая степень важности для Банковой операции в Курской области, весьма вероятно, что именно главкома Сырского назначили персонально курировать все вопросы боевых действий на этом направлении. Такая схема оперативного управления не в новинку для противника. В конце января командующий сухопутными войсками Украины Драпатый по распоряжению Сырского персонально взял на себя руководство ОТГ "Хортица", будучи на более высокой должности.

Но главком ВСУ не справился, более того, с треском провалил задачу. Поэтому, по всей видимости, Сырский и начал "подкладывать подушку" под себя и на упреждение решил инициировать дело против Красильникова.

Вчера, 11 марта, главными событиями дня стали освобождение села Казачья Локня и полное овладение восточной частью Суджи русскими войсками.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741811880


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