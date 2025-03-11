ВС РФ освободили Суджу – итоговая сводка Readovka за 12 марта

23:38 12.03.2025

ВС РФ освободили Суджу – итоговая сводка Readovka за 12 марта



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 12 марта в разрезе СВО. Русские войска проводят зачистку Суджи и окрестностей. ВСУ массово отступают из Курской области. Редакция Readovka рассмотрела особенности новых кадровых перестановок в высшем военном руководстве Украины.



Они бегут



