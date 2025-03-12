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Смертельная схватка за минеральные ресурсы в ПакистанеСмертельная схватка за минеральные ресурсы в Пакистане
00:10 13.03.2025

Смертельная схватка за минеральные ресурсы в Пакистане
Армия не сумела предотвратить захват пассажирского поезда

Владимир Скосырев
12.03.2025

Нападение боевиков группировки "Освободительная армия Белуджистана" на пассажирский поезд, следовавший из города Кветта в Пешавар, показало, что пакистанские силы безопасности пока не в состоянии справиться с террористами. Их пропаганда, утверждающая, что правительство эксплуатирует подземные богатства провинции Белуджистан, лишая заработка коренных жителей, находит отклик у части молодежи. Трагедия на железной дороге может усилить тревогу у внешних инвесторов, вкладывающих средства в экономику страны. Не исключено даже, что Китай приостановит временно отправку специалистов на стройки в Пакистане.

В результате атаки боевиков на железнодорожный состав 11 марта погибло по меньшей мере 50 человек. Среди них машинист и солдаты из службы безопасности, которые всегда охраняют пассажирские поезда в этой части страны. На утро среды удалось вызволить 155 заложников из примерно 450 человек, находившихся в поезде. Сложность для армейского подразделения и полицейских, которые пытались выкурить боевиков, состоит в том, что у тех прикреплена к телу взрывчатка. Представитель правительства Шахид Ринг сказал, что военных, участвующих в освободительной операции, с воздуха поддерживают вертолеты. Но они вынуждены действовать осторожно. На утро было уничтожено 27 боевиков. Только к вечеру власти сообщили об освобождении заложников. При операции погибло 28 солдат.

Такое нападение на поезд произошло впервые. Но боестолкновения в провинции Белуджистан происходят давно и регулярно. Боевики нападают на полицейских, солдат и офицеров армии, а также на гражданских лиц, в частности на граждан Китая, работающих на стройках и предприятиях экономического коридора, который должен связать Северо-Западный Китай, не имеющий выхода к морю, с Индийским океаном. Китай вложил десятки миллиардов долларов в этот проект, ставший частью программы "Пояс и путь", которая охватывает почти весь мир.

Белуджистан – это самая большая и самая малозаселенная провинция Пакистана. Помимо минералов, которыми богата земля этой провинции, там есть и залежи нефти. Представители белуджей утверждают, что подвергаются эксплуатации и дискриминации со стороны Исламабада, то есть центральной власти. Боевики нападали на поезда и раньше, но им никогда не удавалось захватить состав. В ноябре прошлого года сепаратисты послали подрывника-самоубийцу на вокзал в городе Кветта, где стоял поезд. Тогда погибло 26 человек. Власти и аналитики в Пакистане полагают, что "Освободительная армия Белуджистана" насчитывает примерно 3 тыс. бойцов.

Ее представитель предупредил, что заложники пострадают, если правительство не пойдет на переговоры. Он предложил властям страны сделку: сепаратисты освободят пассажиров, если правительство выпустит из тюрем их боевиков. Никакого ответа от властей не последовало.

В беседе с "НГ" Владимир Сотников, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Трагедия с поездом может негативно повлиять на прокладку экономического коридора. Было уже два инцидента, когда погибли китайские инженеры, рабочие и местный персонал. Китайцы давно бьют тревогу по поводу недостаточного обеспечения безопасности на предприятиях и стройках в дружественной стране. Отказаться от экономического коридора они не могут. Слишком много денег вложено, слишком большую отдачу для КНР он сулит. Да и большинство проектов уже выполнено. Но приостановить отправку специалистов Пекин может. Китайцы хотели закончить строительные работы в нынешнем году. В этом случае ввод в строй экономического коридора будет отложен на год".

Что касается внутренней ситуации, то "Освободительная армия Белуджистана" ведет бескомпромиссную борьбу с центральными властями за независимость провинции. "В этом, кстати, ей помогают белуджи, живущие в Иране. Есть также группировка "Джундалла", которая тоже базируется в Иране и устраивает теракты. И Пакистан, и Иран называют ее террористической и активно борются с ней. Пакистанское правительство заявляет, что никогда не пойдет на переговоры с террористами. И конечно, не допустит отделения Белуджистана от страны. Проблема в том, что пакистанская армия, которая на своих базах имеет в провинции примерно 10–15 тыс. штыков, пока ее не контролирует. А боевики действуют компактными группами, которые пополняются за счет молодежи", – пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос, какую роль в раскачивании ситуации играет внешний фактор, Сотников сказал: "Боевики, очевидно, владеют рудниками, продают минералы и на это закупают оружие. Главный спонсор – талибы (группировка признана террористической и запрещена в России. – "НГ"). Причем это не афганские талибы, а движение "Талибан–Пакистан", (признано террористическим и запрещено в России. – "НГ"). Оно сейчас находится на территории Афганистана. Пакистанская армия выдавила эту группировку с территории Пакистана".

Источник - НГ
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