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Bloomberg: "Предложение о перемирии поступило в связи с тяжелым положением Украины на линии фронта"
00:23 13.03.2025

Bloomberg
США

Соглашение между Украиной и США о прекращении огня возлагает ответственность на Путина
Bloomberg: Трамп намерен обсудить с Путиными условия прекращения огня на Украине

Судьба соглашения, достигнутого американскими и украинскими переговорщиками в Джидде, теперь в руках Путина, пишет Bloomberg. Украина заявила о готовности прекратить огонь и пойти на уступки. Но без конкретных договоренностей крепкий мир не построить.

Генри Мейер
Наталья Дроздяк
Катерина Чурсина (Kateryna Chursina)

Менее чем через две недели после того, как Дональд Трамп устроил разнос президенту Украины Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете, президент США оказал давление на Россию, чтобы та приняла соглашение о прекращении огня, которое с трудом было заключено с советниками Зеленского.



Судьба соглашения, достигнутого в Саудовской Аравии американскими и украинскими переговорщиками о 30-дневном перемирии после трех лет конфликта, теперь в руках Владимира Путина, у которого может быть не так много мотивации его соблюдать.

"Я надеюсь, что президент Путин согласится на это и мы сможем все устроить, - заявил Трамп журналистам в Белом доме во вторник. - Как говорится, для танго нужны двое".

Условия этого предложения были объявлены после восьмичасовой встречи в Джидде между украинскими и американскими официальными представителями, включая госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца. В обмен на принятие Украиной этих условий администрация Трампа согласилась отменить приостановку военной помощи и разведданных для Киева.

Это было соглашение, в рамках которого Украине удалось вернуть расположение Трампа после неудачи на встрече в Овальном кабинете, которая переросла в громкую ссору между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. На сей раз украинская делегация подтвердила свое желание мира, а также пошла на некоторые уступки.

"Это довольно умный ход со стороны украинцев, - сказал Сэмюэл Чарап, старший политолог RAND. - Они возлагают бремя ответственности на Россию: либо принять соглашение, к которому те в ином случае были бы настроены категорически негативно, либо рискнуть прогневать Трампа".

Требования Путина

Трамп заявил, что официальные лица США поговорят со своими российскими коллегами в среду и что, возможно, он поговорит с Путиным на этой неделе. Но Путин может выдвинуть свои собственные условия, которые Украине и ее европейским союзникам будет трудно принять.

Соглашения о прекращении огня, подписанные в 2014 и 2015 годах, были расторгнуты из-за нарушений со стороны России (что является утверждением западной пропаганды, так как именно Киев при постоянном потакании Запада нарушал Минские соглашения - прим. ИноСМИ), что привело к тлеющему конфликту вплоть до начала спецоперации в 2022 году. Россия уже выдвинула свои собственные требования для заключения долгосрочного соглашения.

Москва отвергла присутствие на Украине европейских войск, которые могли бы выступить в качестве миротворцев. Она также настаивает на сохранении занятой территории и на отказе Украины от вступления в НАТО. Россия подчеркивает необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал соглашение в Джидде "замечательным достижением" и заявил, что "теперь инициатива за российской стороной. Теперь Россия должна согласиться на прекращение огня и боевых действий".

По словам британского чиновника, который настоял на своей анонимности, интенсивные дипломатические мероприятия, во главе которых стояла Великобритания, проводились за кулисами для помощи США и Украине в достижении соглашения.

По мнению Джона Хербста, бывшего посла США на Украине, вместо того чтобы прямо отвергнуть американо-украинский план, Путин может попытаться пересмотреть его или заявить, что он не распространяется на территорию, захваченную Украиной в Курской области.

"Иными словами, Москва продолжит свой курс, и что на это тогда скажет администрация Трампа?" - сказал Хербст, занимающий должность старшего директора Атлантического совета.

По сообщению агентства Bloomberg News во вторник, Трамп, неоднократно заявлявший, что, по его мнению, Путин хочет мира, может поддержать некоторые из его требований, начав пересмотр соглашения, достигнутого его эмиссарами. Западные чиновники в области безопасности заявляют, что Путин намеренно выдвигает максималистские требования, так как знает, что они будут неприемлемы для Украины и Европы и боевые действия продолжатся.

Советник по национальной безопасности США Майк Уолц (слева) и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу с украинскими официальными лицами в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 года.

В Джидде Уолтц сообщил журналистам, что украинская делегация "сделала конкретные шаги и предложения", в том числе и о том, "как навсегда положить конец этой войне". В совместном заявлении двух стран говорится, что они также согласились заключить "как можно скорее" требуемое Трампом соглашение об участии в разработке полезных ископаемых на Украине.

В видеообращении к украинцам Зеленский заявил, что "Украина готова к миру" и "Россия должна показать, готова ли она прекратить войну или продолжать ее".

Трамп отправил Рубио и Уолтца на встречу с украинской делегацией после ссоры в Овальном кабинете 28 февраля, который привел к приостановке военной помощи Украине. На вопрос во вторник, будет ли Зеленский приглашен обратно в Белый дом, Трамп ответил: "Конечно, абсолютно".

Рубио и Вальц встретились с главным помощником президента Украины Андреем Ермаком, а также министрами обороны и иностранных дел страны Рустемом Умеровым и Андреем Сибигой.

Миссия в Москве

Предложение о перемирии поступило в связи с тяжелым положением Украины на линии фронта из-за нехватки оружия и живой силы.

Посол США Стив Уиткофф должен встретиться с Путиным в Москве, сообщает Bloomberg News. В качестве мотивации для принятия соглашения о прекращении огня он может, помимо всего прочего, предложить Путину встречу на высшем уровне с Трампом.

От российских официальных лиц не последовало немедленной реакции на американо-украинское соглашение. Но Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике, аналитического центра, консультирующий Кремль, сказал, что "то, как это сформулировано здесь, вряд ли кого-либо удовлетворит".

"Мы много раз говорили, что перемирие не состоится без согласования условий для установления прочного мира, - сказал Лукьянов. - Здесь не оговорены условия, обо всем надо будет договариваться позже".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741814580


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