Bloomberg: "Предложение о перемирии поступило в связи с тяжелым положением Украины на линии фронта"

00:23 13.03.2025

Bloomberg

США



Соглашение между Украиной и США о прекращении огня возлагает ответственность на Путина

Bloomberg: Трамп намерен обсудить с Путиными условия прекращения огня на Украине



Судьба соглашения, достигнутого американскими и украинскими переговорщиками в Джидде, теперь в руках Путина, пишет Bloomberg. Украина заявила о готовности прекратить огонь и пойти на уступки. Но без конкретных договоренностей крепкий мир не построить.



Генри Мейер

Наталья Дроздяк

Катерина Чурсина (Kateryna Chursina)



Менее чем через две недели после того, как Дональд Трамп устроил разнос президенту Украины Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете, президент США оказал давление на Россию, чтобы та приняла соглашение о прекращении огня, которое с трудом было заключено с советниками Зеленского.



