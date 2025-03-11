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Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос, - Виктория Никифорова
12:50 13.03.2025

Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос

Виктория Никифорова

Вчера Верховный главнокомандующий Вооруженных сил России побывал в Курской области и на месте заслушал доклад начальника Генштаба о том, как идет освобождение оккупированных территорий.

Это был невероятно смелый поступок - западные разведслужбы и украинские террористы практически открыто охотятся на нашего президента. Среди мировых лидеров нет человека, который находился бы под таким сумасшедшим давлением и шел бы на такой риск. Но Путин своим личным мужеством показал пример и нашим бойцам, и всем нам. Так воюет Россия.



Точно так же - холодный расчет и сумасшедший риск - действовали наши герои, освобождавшие Суджу. Несколько сотен смельчаков прокопали полукилометровую траншею к трубе газопровода, забрались в трубу диаметром меньше полутора метров, стравили оттуда остатки газа, прошли по ней 15 километров и вылезли наружу в тылу противника - на газораспределительной станции Суджи.

Ошалевшие вэсэушники стремительно "осуществили маневр по занятию выгодных рубежей обороны" - то есть частью сдались, частью разбежались. Над освобожденной Суджей взвился российский флаг.

Давайте запомним навсегда, что этот подвиг совершили бойцы разведывательно-штурмовой бригады "Ветераны" и штурмовой бригады "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат".

Валерий Герасимов упомянул штурмовиков в своем докладе, а также доложил Верховному главнокомандующему о том, как идет освобождение Курской области. Попросту говоря, если переводить с военного языка на штатский, эта местность стала для ВСУ образцовым котлом.

Выполняя политический заказ своих хозяев, главком Сырский кидал сюда самые лучшие части, а наши бойцы их исправно денацифицировали. Больше 67 тысяч человек - таковы потери ВСУ в Курской области.

Морпехи 155-й бригады только что замкнули окружение крупной группировки противника к северу от Малой Локни. Противник деморализован, бежит и сдается в плен. Больше 86 процентов захваченных ВСУ территорий Курской области уже зачищено от врага.

Мы долго ждали этих новостей, но на самом деле все это время Курская область была не столько про территории, сколько про неуклонное перемалывание живой силы противника. Вы не захотели демилитаризоваться сами? Ну, тогда эту процедуру осуществит армия России. Достанут везде, самыми неожиданными способами, вылезут даже из трубы: у вас еще нет газа? Тогда мы идем к вам.

Заслушав доклад, президент России отметил, что после полного освобождения Курской области необходимо подумать о создании зоны безопасности вдоль нашей границы - имеется в виду Сумская область и другие территории б.УССР.

Он указал также, что все боевики, обнаруженные в Курской области, с точки зрения наших законов - террористы. На выловленных российскими бойцами иностранных наемников не распространяется действие Женевской конвенции.

Сегодня без преувеличения весь мир ждет, что ответит президент России на американское предложение о прекращении огня с Украиной. Напряжение буквально висит в воздухе. Волнуется президент США, кудахчут европейские суетологи, тоскуют в ожидании неминуемой расплаты представители киевского режима.

В Курской области Путин дал свой ответ. Армия России продолжит освобождать наши оккупированные земли и спасать наших людей. Оккупанты будут уничтожаться - с террористами у нас другого разговора нет. Демилитаризация киевского режима будет осуществляться на поле боя, денацифицировать будут каждого, и процесс этот может оказаться болезненным. Цели России в СВО будут достигнуты. А тем, кто попробует рыпнуться, - труба. Наша русская газовая труба.

Видеорепортажи из Курской области доносят этот месседж весомо, грубо, зримо. Это должно быть понятно даже ребенку, этот сигнал должны считать даже те западные "партнеры", у которых наблюдаются явные проблемы с когнитивными функциями.

И это отнюдь не личное мнение нашего президента. Это говорит миру весь наш огромный многомиллионный народ - мы никуда не денемся с карты мира и будем уничтожать наших врагов до их полной капитуляции.

Запугать нас нереально - смешно и наивно выглядят угрозы какими-то еще пакетами санкций, когда мы сражаемся за свою жизнь, за свое существование как народа. А пример беззаветной храбрости лично подал вчера наш президент.

Источник - РИА Новости
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