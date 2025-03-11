Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос, - Виктория Никифорова

12:50 13.03.2025

Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос



Виктория Никифорова



Вчера Верховный главнокомандующий Вооруженных сил России побывал в Курской области и на месте заслушал доклад начальника Генштаба о том, как идет освобождение оккупированных территорий.



Это был невероятно смелый поступок - западные разведслужбы и украинские террористы практически открыто охотятся на нашего президента. Среди мировых лидеров нет человека, который находился бы под таким сумасшедшим давлением и шел бы на такой риск. Но Путин своим личным мужеством показал пример и нашим бойцам, и всем нам. Так воюет Россия.



