Все районы Восточного Казахстана перешли на "свое время"

12:59 13.03.2025

Все 11 районов в Восточно-Казахстанской области перешли на "свое время", передает корреспондент Tengrinews.kz.



С 13 марта сотрудники госучреждений, предприятий и социальных служб двух районов ВКО – Шемонаихинского и Глубоковского – на работу будут приходить по новому графику - в 08:00. Рабочий день у них будет длиться до 17:30 с перерывом на обед с 12:00 до 13:30.



Изменения не затронули образовательные учреждения, детские сады и медицинские организации, которые и так уже работали по похожему графику.



Как пояснили в акимате Шемонаихинского района, основной целью введения нового рабочего времени является оптимизация процессов и улучшение взаимодействия между районами. Внедрение изменений также связано с природными особенностями региона: ранними рассветами и закатами.



Новый рабочий график позволяет максимально эффективно использовать световой день, что способствует повышению производительности труда и улучшению качества жизни жителей области.



"В связи с переводом времени и необходимостью адаптации к новым условиям хочу выразить свою поддержку всем сотрудникам бюджетных организаций, которым предстоит приспособиться к изменениям в рабочем времени. Эта мера, направленная на оптимизацию рабочих процессов и обеспечение бесперебойной работы всех социальных и муниципальных учреждений. Я понимаю, что этот процесс может вызвать определенные неудобства, но уверяю вас, что такие изменения необходимы для улучшения эффективности работы и дальнейшего развития нашего района", - пояснил аким Шемонаихинского района Дидар Кенесбаев.



В Глубоковском районе уже прошла встреча с местным населением, на которой обсуждался новый график работы.



"Мы заботимся о наших коллегах, создавая необходимые условия для того, чтобы они могли проводить больше времени со своими родными. Мы провели встречу с населением и решили, что такой график работы поможет улучшить условия жизни и труда в районе", - прокомментировал ситуацию аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов.



Местные жители также поддержали нововведение.



"Больше свободного времени вечером дает возможность уделять внимание домашнему хозяйству и общению в семье", – поделилась своим мнением жительница Глубоковского района Роза Адильбаева.



Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан перешел на единый часовой пояс. Спустя три месяца, 7 июня, в Казахстане была запущена петиция за отмену перевода времени. Она собрала необходимые 50 тысяч подписей, но была отклонена.



С января этого года несколько районов ВКО перешли на новый график работы. С 5 января на "свой" режим работы перешли 17 сел Катон-Карагайского района ВКО, с 24 февраля - жители районов Маркаколь и Улкен Нарын, с 5 марта - жители Зайсанского, Курчумского, Тарбагатайского районов и района Самар, с 12 марта – районы Алтай и Уланский. Во всех этих районах рабочий день начинается с 08:00 и длится до 17:30 с перерывом на обед с 12:00 до 13:30.



Казахстанцы смогут перейти на новый рабочий график: министр назвал условие



11 марта министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев озвучил условие, при котором казахстанцы могут перейти на новый рабочий график в связи со сменой часового пояса. И в качестве примера он как раз привел Восточно-Казахстанскую область.