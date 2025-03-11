"Историческое решение". Узбекистан и Франция теперь будут стратегическими партнерами

13:07 13.03.2025

Узбекистан и Франция стали стратегическими партнерами



Президенты Узбекистана и Франции договорились об установлении отношений стратегического партнерства двух стран. Созданы Группа стратегического планирования, Деловая палата, Инвестиционный совет. В Узбекистане откроют Институт наследия Франции и Узбекско-Французский университет.



Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиеев и Эммануэль Макрон на переговорах в Елисейском дворце в Париже в среду приняли "историческое решение" об установлении отношений стратегического партнерства между странами, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.



Для налаживания системного диалога и "сверки часов" условлено создать Группу стратегического планирования во главе с министерствами иностранных дел с подключением экономических ведомств.



