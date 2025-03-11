|"Историческое решение". Узбекистан и Франция теперь будут стратегическими партнерами
13:07 13.03.2025
Узбекистан и Франция стали стратегическими партнерами
Президенты Узбекистана и Франции договорились об установлении отношений стратегического партнерства двух стран. Созданы Группа стратегического планирования, Деловая палата, Инвестиционный совет. В Узбекистане откроют Институт наследия Франции и Узбекско-Французский университет.
Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиеев и Эммануэль Макрон на переговорах в Елисейском дворце в Париже в среду приняли "историческое решение" об установлении отношений стратегического партнерства между странами, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
Для налаживания системного диалога и "сверки часов" условлено создать Группу стратегического планирования во главе с министерствами иностранных дел с подключением экономических ведомств.
"Главы государств в формате тет-а-тет и с участием делегаций подробно обсудили вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-французских многоплановых отношений", - говорится в сообщении.
Они приветствовали реализацию договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего саммита в Самарканде в ноябре 2023 года. Между странами налажены активные контакты на разных уровнях. Товарооборот в прошлом году впервые превысил 1 млрд евро, количество совместных предприятий увеличилось в 4 раза.
Приоритетное внимание уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционно-финансовой сферах, продвижению проектов кооперации с ведущими компаниями и предприятиями Франции.
В рамках подготовки к визиту прошли заседание Межправительственной комиссии и бизнес-миссия "МЕДЕФ", начала работу Деловая палата. С Французским агентством развития принимается новая Программа сотрудничества.
В рамках государственного визита Шавката Мирзиеева проходят совместные мероприятия в Париже, Тулузе, Лионе и Ницце с участием регионов. Накануне состоялись совместные медицинский форум и конференция по науке и образованию, презентации туристического потенциала и культуры Узбекистана. В городе Гретц-Арменвиль был открыт бюст ученому Абу Райхону Беруни.
К саммиту была подготовлена новая Программа инновационного и промышленного партнерства. Предусматривается продвижение совместных проектов в области добычи и переработки критического минерального сырья, энергетики, развития инфраструктуры, транспорта и других секторах на сумму 6,5 млрд евро.
В целом портфель совместных проектов превышает 12 млрд евро.
Шавкат Мирзиеев предложил создать узбекско-французский Инвестиционный совет и провести его первую встречу на полях Ташкентского инвестфорума в июне этого года.
Для стимулирования межрегиональных контактов достигнута договоренность о проведении в следующем году в Самарканде первого Форума регионов двух стран.
Президенты поддержали планы по организации в Париже выставки авангарда из коллекции нукусского музея имени Игоря Савицкого, а также открытию в Узбекистане представительства Института наследия Франции для партнерства в области сохранения и реставрации памятников культуры.
Главной договоренностью в сфере образования стало открытие уже в этом году Узбекско-Французского университета в Ташкенте с привлечением специалистов из Франции. Будет также продолжено сотрудничество в области подготовки преподавателей французского языка.
Для активизации деловых, туристических и культурных обменов стороны рассмотрят вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов.
Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке. Подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки в рамках многосторонних организаций, объединения усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, киберпреступностью и другими современными вызовами безопасности.