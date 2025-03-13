Кыргызстан. Доля малых ГЭС в общей выработке электроэнергии в 2024 году выросла до 2,3%

13:16 13.03.2025

Малые ГЭС увеличили выработку электроэнергии в 2024 году на 78%



13 марта 2025



Tazabek - Малые ГЭС увеличили выработку электроэнергии в 2024 году на 77,7%, следует из данных "Кыргызского энергетического расчетного центра".



Произведено 339,5 млн кВт.ч. Этот объем на 148,5 млн выше показателей 2023 года.



Малые гидроэлектростанции отпустили в энергосистему КР 336 млн кВт.ч - на 78,7% больше, чем в 2023 году.



Доля малых ГЭС в общей выработке в 2024 году выросла до 2,3% (в предыдущем году - 1,4%).