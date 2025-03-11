Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном снижается. В чем причина?

13:22 13.03.2025

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Правительства двух стран планируют увеличить товарооборот до $2 млрд, однако пока он сокращается.



Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном в январе 2025 года значительно сократился. Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, он составил всего $35,2 млн, что на 7,12% меньше, чем в январе 2024 года и на 9,28% - по сравнению с январем 2023 года.



Основным фактором сокращения товарооборота стало уменьшение экспортно-импортных операций. Импорт из Узбекистана в Таджикистан снизился до $30,2 млн, что на 10% меньше, чем в январе 2023 года, объем экспорта таджикской продукции в Узбекистан также уменьшился – с $5,3 млн в 2023 году до $5 млн в 2025 году.



Одной из главных причин падения объемов торговли стало снижение экспорта таджикской продукции, в частности минеральной продукции, такой как цемент, электроэнергия, руды и концентраты. Это связано с развитием производственных мощностей внутри Узбекистана, что снизило потребность в импорте этих товаров из Таджикистана.



Так, запуск новых мощностей по производству цемента в Узбекистане привел к снижению закупок этого продукта у таджикских производителей. Экспорт таджикского цемента в Узбекистан в 2024 году снизился до 260,2 тысяч тонн по сравнению с 342 тысячами тонн в 2023 году.



В апреле 2024 года на встрече президентов Шавката Мирзиеева и Эмомали Рахмона было подтверждено стремление увеличить товарооборот до $2 млрд в ближайшие годы. В числе ключевых направлений сотрудничества называлось расширение ассортимента взаимных поставок и создание новых приграничных торговых зон, чтобы стимулировать активизацию торговли.



Особое внимание уделяется запуску совместных инвестиционных проектов в таких отраслях, как машиностроение, энергетика, сельское хозяйство, текстильная и фармацевтическая промышленность. Эти инициативы должны помочь диверсифицировать товарооборот и создать новые возможности для сотрудничества. В рамках соглашений также планируется активное использование ресурсов Инвестиционной компании, что откроет новые горизонты для бизнеса обеих стран.



По данным этой компании, с 2017 года количество совместных предприятий выросло почти в 22 раза – с 17 до 370 компаний. Узбекистан и Таджикистан реализуют совместные проекты по созданию торговой зоны на приграничном пункте "Ойбек – Фотехобод", возведению торгово-логистического центра "Андархан" и строительству двух ГЭС на реке Зарафшан на таджикской территории.