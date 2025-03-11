|Таджикистан и Кыргызстан договорились увеличить товарооборот до $500 миллионов
13:24 13.03.2025
Таджикистан и Кыргызстан договорились создать межправительственный совет и увеличить товарооборот до $500 миллионов
Нигина Аслонова, Asia-Plus
Стороны активизируют связи по всем направлениям сотрудничества.
Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров приняли решение о создании совместного межправительственного совета, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.
Межправсовет будет создан на базе межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества. Его возглавят премьер-министр РТ и председатель кабмина КР.
Также были даны поручения профильным министерствам и ведомствам принять меры для расширения товарооборота и разработки новых подходов к увеличению номенклатуры взаимно поставляемых товаров. В результате переговоров достигнута договоренность о повышении объема взаимной торговли до $500 млн.
В ходе обсуждений было затронуто развитие промышленной кооперации как важного фактора расширения экономических связей. Было предложено продолжить практику создания совместных производств в перспективных отраслях промышленности.
В настоящее время на территории Таджикистана действует более 40 совместных таджикско-кыргызских предприятий.
Отмечен большой потенциал взаимодействия в агропромышленном комплексе и на уровне регионов. Также стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере гидроэнергетики, особенно в рамках реализации региональных проектов, таких как CASA-1000.
Для эффективного использования водных ресурсов решено учредить совместную водохозяйственную комиссию. Также важное внимание было уделено вопросам развития транспортного и коммуникационного сотрудничества. Принято решение возобновить авиаперевозки и автобусные маршруты, в том числе между приграничными регионами.
Стороны поддержали развитие сотрудничества в области науки и образования, культуры, туризма, молодежной политики и спорта.
Какие планы намечены
По завершении переговоров на высшем уровне Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров приняли совместное заявление, в котором обозначили основные принципы взаимодействия.
Торгово-экономическое сотрудничество. Будут созданы лучшие условия для предпринимателей и компаний двух стран. Планируется развивать совместные производства, проводить бизнес-форумы и усиливать межрегиональное сотрудничество.
Транспорт и инфраструктура. Обе страны будут развивать транзитные перевозки и международные транспортные коридоры. Также подписано соглашение о строительстве автомобильных дорог.
Гидроэнергетика. Ожидается развитие гидроэнергетических проектов, а также продвижение проекта передачи электроэнергии между Центральной и Южной Азией (CASA-1000).
Этнические и культурные связи. Будет поддерживаться этническое и языковое разнообразие, создаваться условия для культурных центров и национальных сообществ, чтобы сохранить традиции и культуру.
Гуманитарное сотрудничество. Страны планируют укрепить связи в области культуры, образования, здравоохранения и спорта, а также активизировать обмен делегациями.
Борьба с терроризмом и преступностью. Таджикистан и Кыргызстан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом, наркоторговлей и другими угрозами безопасности.
Международное сотрудничество. Обе страны будут работать вместе на международных форумах, поддерживать инициативы в области климатических изменений и горных проблем.
Сотрудничество в области безопасности. Важным моментом станет поддержка председательства каждой из стран в различных международных организациях, таких как ОДКБ и СНГ.
Дипломатические отношения. Главы государств договорились о постоянных политических консультациях и намерены продолжать активный диалог для укрепления двустороннего сотрудничества.
Напомним, 13 марта в Бишкеке президенты Таджикистана и Кыргызстана поставили свои подписи под Договором о госгранице. В общей сложности стороны подписали 16 двусторонних документов.
Кроме того, президенты в режиме онлайн приняли участие в открытии контрольно-пропускных пунктов "Кызыл-Бель – автодорожный" и "Кайрагач – автодорожный" на границе КР и РТ.