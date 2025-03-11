Таджикистан и Кыргызстан договорились увеличить товарооборот до $500 миллионов

13:24 13.03.2025

Таджикистан и Кыргызстан договорились создать межправительственный совет и увеличить товарооборот до $500 миллионов



Нигина Аслонова, Asia-Plus



Стороны активизируют связи по всем направлениям сотрудничества.



Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров приняли решение о создании совместного межправительственного совета, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.



Межправсовет будет создан на базе межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества. Его возглавят премьер-министр РТ и председатель кабмина КР.



Также были даны поручения профильным министерствам и ведомствам принять меры для расширения товарооборота и разработки новых подходов к увеличению номенклатуры взаимно поставляемых товаров. В результате переговоров достигнута договоренность о повышении объема взаимной торговли до $500 млн.



В ходе обсуждений было затронуто развитие промышленной кооперации как важного фактора расширения экономических связей. Было предложено продолжить практику создания совместных производств в перспективных отраслях промышленности.



В настоящее время на территории Таджикистана действует более 40 совместных таджикско-кыргызских предприятий.



Отмечен большой потенциал взаимодействия в агропромышленном комплексе и на уровне регионов. Также стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере гидроэнергетики, особенно в рамках реализации региональных проектов, таких как CASA-1000.



Для эффективного использования водных ресурсов решено учредить совместную водохозяйственную комиссию. Также важное внимание было уделено вопросам развития транспортного и коммуникационного сотрудничества. Принято решение возобновить авиаперевозки и автобусные маршруты, в том числе между приграничными регионами.



Стороны поддержали развитие сотрудничества в области науки и образования, культуры, туризма, молодежной политики и спорта.



Какие планы намечены



По завершении переговоров на высшем уровне Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров приняли совместное заявление, в котором обозначили основные принципы взаимодействия.



Торгово-экономическое сотрудничество. Будут созданы лучшие условия для предпринимателей и компаний двух стран. Планируется развивать совместные производства, проводить бизнес-форумы и усиливать межрегиональное сотрудничество.



Транспорт и инфраструктура. Обе страны будут развивать транзитные перевозки и международные транспортные коридоры. Также подписано соглашение о строительстве автомобильных дорог.



Гидроэнергетика. Ожидается развитие гидроэнергетических проектов, а также продвижение проекта передачи электроэнергии между Центральной и Южной Азией (CASA-1000).



Этнические и культурные связи. Будет поддерживаться этническое и языковое разнообразие, создаваться условия для культурных центров и национальных сообществ, чтобы сохранить традиции и культуру.



Гуманитарное сотрудничество. Страны планируют укрепить связи в области культуры, образования, здравоохранения и спорта, а также активизировать обмен делегациями.



Борьба с терроризмом и преступностью. Таджикистан и Кыргызстан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом, наркоторговлей и другими угрозами безопасности.



Международное сотрудничество. Обе страны будут работать вместе на международных форумах, поддерживать инициативы в области климатических изменений и горных проблем.



Сотрудничество в области безопасности. Важным моментом станет поддержка председательства каждой из стран в различных международных организациях, таких как ОДКБ и СНГ.



Дипломатические отношения. Главы государств договорились о постоянных политических консультациях и намерены продолжать активный диалог для укрепления двустороннего сотрудничества.



Напомним, 13 марта в Бишкеке президенты Таджикистана и Кыргызстана поставили свои подписи под Договором о госгранице. В общей сложности стороны подписали 16 двусторонних документов.



Кроме того, президенты в режиме онлайн приняли участие в открытии контрольно-пропускных пунктов "Кызыл-Бель – автодорожный" и "Кайрагач – автодорожный" на границе КР и РТ.