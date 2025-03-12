Президента Туркменистана и представитель итальянской "SACMI" торжественно открыли предприятие керамических изделий в Бахердене

13:40 13.03.2025 Президент Туркменистана принял участие в церемонии открытия предприятия керамических изделий "Bäherden"



Опубликовано 12.03.2025



Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия нового важного объекта в Бахерденском этрапе Ахалского велаята – предприятия керамических изделий "Bäherden".



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства под руководством главы Туркменистана успешно проводится широкомасштабная работа, начатая Героем-Аркадагом, по инновационному развитию и диверсификации строительно-промышленного комплекса страны. При этом особое значение придается повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширению ее ассортимента, укреплению производственной и научно-технической базы строительной промышленности.



В соответствии с национальной стратегией по индустриализации страны и производству импортозамещающей продукции большое внимание уделяется вопросам обес­печения внутреннего рынка стройматериалами, выпускаемыми на основе местного сырья. В целях укрепления материально-технической базы отрасли, строительства новых предприятий и последовательного наращивания мощностей действующих производств в стройиндустрию вкладываются огромные инвестиции.



Очередным подтверждением успешной реа­лизации поставленных в этом направлении задач стал ввод в эксплуатацию в прошлом году в Койтендагском этрапе Лебапского велаята и в Бахерденском этрапе Ахалского велаята вторых очередей цементных заводов "Lebap" и "Bäherden" мощностью 1 миллион тонн продукции в год.



В настоящее время в стране активно ведутся геологические исследования по выявлению новых месторождений природных ресурсов. Результаты этой работы напрямую способствуют наращиванию мощностей производственных комплексов, увеличению объемов производства высококачественных стройматериалов, пользующихся высоким спросом как в стране, так и за рубежом.



…Утром Президент Сердар Бердымухамедов прибыл на вертолете на специальную площадку возле нового современного производства и направился к месту проведения торжества.



В числе участников знаменательного события – Председатель ­Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и отраслевых ведомств, хяким Ахалского велаята, а также представители средств массовой информации и общественности.



Участники церемонии тепло приветствуют Аркадаглы Героя Сердара.



Неповторимый праздничный настрой торжеству придали песенно-музыкальные выступления мастеров искусств.



Глава государства проходит в конференц-зал, специально обустроенный для нынешнего торжества.



Выступая здесь, Президент Сердар Бердымухамедов искренне поздравил участников церемонии открытия предприятия керамических изделий "Bäherden", построенного в Бахерденском этрапе Ахалского велаята, с вводом в эксплуатацию этого современного объекта в ознаменованные успехами дни Международного года мира и доверия.



Глава государства отметил, что успешно осуществляется комп­лексная работа по наращиванию экономической мощи суверенной Отчизны и дальнейшему повышению благосостояния народа на основе Программы "Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах" и Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах особое значение придается развитию всех секторов национальной экономики, в том числе промышленной отрасли и строительного производства.



Во всех регионах страны возводятся современные здания социально-культурного назначения, мощные промышленные предприятия, новые села, города. Успешно продолжается строительство второй очереди города Аркадаг – первого в Туркменистане "умного" города.



Эти грандиозные строительные проекты, реализуемые в независимой стране, нацелены на обеспечение благополучной и счастливой жизни родного народа.



Вводимые в эксплуатацию здания и сооружения способствуют поступательному развитию национальной экономики, индустриализации страны, гармоничному развитию регионов.



Промышленный сектор и отрасль строительного производства придают большой импульс социально-экономическому развитию независимой Отчизны, обеспечивают высококачественной строи­тельной продукцией стройплощадки и население страны. Мы и впредь продолжим развивать сектор промышленного и строительного производства в соответствии с принятыми программами, отметил Президент Туркменистана.



Глава государства особо подчеркнул, что в настоящее время в отечественном промышленно-строительном комплексе проводится большая работа. В частности, ведется строительство новых современных сел в генгешлике "Öňaldy" этрапа Ак бугдай и генгешлике "Gowşut" Каахкинского этрапа Ахалского велаята. Также в этом году в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята будет сдан в эксплуатацию дополнительный цех по производству 100 тонн стекольной продукции в сутки.



Президент Туркменистана отметил, что в соответствии с принятыми в стране государственными программами большое внимание уделяется последовательному развитию промышленной отрасли и строительного производства, а также обеспечению конкурентоспособности выпускаемой на предприятиях строительной продукции.



Особое значение придается эффективному освоению инвестиционных средств, направляемых государством на развитие строительной индустрии и наращивание производственных мощностей предприятий.



Постоянно строятся новые промышленные предприятия, оснащенные инновационными технологиями, выпускающие соответствующую мировым стандартам продукцию с использованием местного сырья, которая пользуется большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке, продолжил глава государства, подчеркнув, что ярким подтверждением сказанного является торжественный ввод в эксплуатацию сегодня предприятия керамических изделий "Bäherden".



Строительство нового предприятия было выполнено по заказу Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана индивидуальным предприятием "Eziz doganlar".



Это современное предприятие будет бесперебойно обеспечивать высококачественной строительной продукцией строящиеся в стране объекты и население.



Предприятие, рассчитанное на выпуск 3 миллионов 300 тысяч квадратных мет­ров керамических декоративных плит и 120 тысяч единиц санфаянсовой продукции в год, оснащено оборудованием ведущих стран мира.



Это позволит обеспечить высокий уровень организации производства, выпуск на основе передовых инновационных технологий высококачественной продукции, полностью соответствующей международным стандартам.



Отметив, что предприятие состоит из нескольких зданий и цехов, где созданы все производственные и бытовые условия для работы около 460 сотрудников, глава государства выразил твердую уверенность в том, что промышленники независимой, постоянно нейтральной Отчизны и впредь будут усердно трудиться во имя превращения нашей страны в развитое государство, внесут достойный вклад в укрепление экономической мощи Туркменистана.



Еще раз сердечно поздравив участников церемонии и работников промышленной отрасли и строительного производства, а также жителей Ахалского велаята с вводом в эксплуатацию этого важного объекта, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал всем крепкого здоровья, мирной и счастливой жизни, больших успехов в работе.



На установленном здесь мониторе был продемонстрирован видеоролик о работе предприятия керамических изделий "Bäherden".



Затем слово было предоставлено представителю компании "SACMI Imola Societa Cooperativa" Итальянской Республики Микеле Пульпито.



Искренне поздравив Президента Туркменистана и собравшихся с открытием предприятия керамических изделий Bäherden, представитель компании подчеркнул, что новый завод является первым в Туркменистане и одним из крупнейших и современных предприятий в мире, производящих подобную продукцию.



Как отмечалось, данное предприятие способно производить 3 миллиона 300 тысяч квадратных метров декоративной плитки и более 120 тысяч санитарного фаянса в год.



Пользуясь случаем, гость выразил Президенту Сердару Бердымухамедову глубокую признательность за усилия по дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и Италией, пожелав успехов в масштабной работе на благо туркменского народа.



Под аплодисменты участников церемонии министру промышленности и строительного производства Туркменистана был вручен Сертификат компании "SACMI Imola Societa Cooperativa", подтверждающий, что предприятие "Bäherden" по производству керамических изделий является предприятием, оснащенным высокотехнологичным оборудованием, и что все проведенные инженерные работы и установленное здесь оборудование полностью соответствуют международным стандартам, действующим в Европе. Также был вручен Сертификат итальянской компании "Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica", подтверждающий, что данное производство является экологически чистым, не наносящим вреда окружающей среде, а установленное здесь технологическое оборудование полностью соответствует нормам международных сертификатов по качеству, экологии, здоровью и безо­пасности.



Затем в торжественной обстановке, под аплодисменты собравшихся, глава государства перерезает символическую ленту.



В этот момент в небо взмывают разноцветные воздушные шары.



Глава государства направился в выставочный павильон, сооруженный на территории завода, где ознакомился с образцами декоративной керамической плитки и санитарного фаянса.



Определяющая роль в реализации масштабных программ социально-экономического развития страны по праву отводится промышленно-строительному комплексу. Развернутое по всей стране строительство обусловило возрастающий спрос на высококачественные стройматериалы, придав новый импульс ускоренному развитию сферы их производства на основе местного сырья.



Широкий ассортимент современных строительных и отделочных материалов, выпускаемых на новом предприятии, наглядно демонстрирует, насколько успешно решаются в Туркменистане задачи по модернизации строительной отрасли, ­внедрению лучших мировых практик, постоянному укреплению материально-технической базы, созданию новых производств импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции.



Как отметил специалист, усилиями Президента Сердара Бердымухамедова сегодня вводится в строй предприятие по производству керамических изделий "Bäherden", что даст возможность обеспечивать высококачественной продукцией масштабные строительные площадки, а также население страны.



Выразив от имени работников завода искреннюю признательность Президенту Туркменистана за созданные благоприятные условия труда на таком современном промышленном объекте, специалист обратился к главе государства с просьбой благословить работу нового предприятия.



Наступает кульминационный момент – нажатием кнопки на пульте управления Президент Сердар Бердымухамедов дает старт работе крупного промышленного объекта.



В видеосюжетах демонстрируются начало работы предприятия керамических изделий Bäherden и сложный технологический процесс производства.



Здесь Президенту страны от имени работников промышленно-строительного комплекса был преподнесен в дар прекрасный туркменский ковер.



Затем Президент Сердар Бердымухамедов проходит в лабораторию нового предприятия. Здесь специа­лист ознакомил главу государства с созданными условиями.



Как отмечалось, на новом производственном объекте установлено самое современное оборудование итальянской компании "SAСMI", производственные процессы осуществляются в автоматическом режиме.



Здесь изготавливаются различные виды керамических изделий, а в лаборатории, оснащенной также высокотехнологичным оборудованием "SAСMI", проводятся их физико-химические испытания, в том числе поверочные испытания веса, влажности, водопоглощения, прочности и глазурования. Также определяется объем добавляемых примесей.



Специалист выразил глубокую признательность Президенту Сердару Бердымухамедову, а также Национальному Лидеру туркменского народа Герою-Аркадагу за созданные для молодежи страны условия для работы на современном предприятии и пожелал крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности, осуществляемой во благо народа.



Президент Туркменистана, пожелав специалисту успехов в работе, направился в цех по производству керамических и отделочных плит, где ознакомился с технологическим процессом.



Производство керамических декоративных плит начинается с поступления сырья в специальные приемные отделения. Здесь сырье измельчается на дробильном станке до величины в 50 миллиметров, и в соответствии с техническим требованием выпускаемого продукта его состав корректируется с помощью дозаторов. Затем, для дальнейшего измельчения, полученная смесь попадает в мельницу, работающую по технологии "boll mill". В этой мельнице сырье в виде порошка смешивается с водой и изготавливается шликер, который передается в специальные подземные бассейны, а оттуда – в атомизатор, где посредством нагрева из состава удаляется влага, доводится до состояния сухого порошка, собирается специальными конвейерами в 16 резервных складах и в непрерывном режиме направляется на производственный цикл.



На второй ступени производства готовая смесь по специальным конвейерам передается в цех прессования, где она смешивается в секции равномерного распределения по пресс-формам. После заполнения форм гидравлическим прессом высокого давления их прессуют массой от 340 до 500 килограммов на каждый квадратный сантиметр.



Затем, для удаления влаги из плит, продукция подается в 5-слойное горизонтальное сушильное оборудование. Процесс сушки полностью автоматизирован, температурный режим регулируется технологом завода.



Плиты, вышедшие из сушилки, передаются на этап глазуровки. В этом отделении на плиты соответственно наносятся ангоб и глазурь, что обеспечивает прочность и водостойкость продукции. Затем, с помощью принтеров, плиты декорируются в соответствии с требованиями и пожеланиями.



После этих процессов, чтобы сохранить прочность плит в течение длительного времени, их поверхность повторно глазуруют и обжигают при температуре 1230 градусов в сушильной печи.



Изделия, выходящие из печи, автоматически передаются на стадию ректификации для полировки.



На данном этапе края плит обрезаются, шлифуются и доводятся до одинакового размера. Вся продукция, вышедшая после ректификации, с помощью автоматизированных роботизированных транспортеров собирается во временных хранилищах на территории объекта. Изделия из блоков временного хранения переводятся роботизированными транспортерами в полировальный цех. На этапе полировки с поверхности плиток удаляется производственная пыль и стружка.



По завершении эстетических операций изделия отправляются на упаковочную линию. Для обес­печения качества готовая продукция проходит полную проверку с помощью цифровых технологий. Качество изделия подтверждается специалистом. Информация о каждой плите сортируется, после чего плиты упаковываются в коробки, на которых также содержатся сведения о качестве продукции, калибре и сертификация изображений.



Использование роботизированных транспортеров и автоматических конвейеров во всех подразделениях производства свидетельствует о том, что этот объект построен на основе новейшего подхода "Индустрия 4.0". Это подтверждает, что в производство широко внедрены информационные технологии, искусственный интеллект и процессы автоматизированы.



Отметив, что большинство специалистов, работающих в цехе по производству керамических и отделочных плит – молодежь, Президент страны подчеркнул, что мастерское управление ею высокотехнологичным оборудованием будет способствовать успешному решению задач по налаживанию в стране производств с инновационными технологиями.



Затем глава государства прошел в цех санфаянсовой продукции и ознакомился с производством.



Санфаянсовые изделия изготавливаются из белой глины, каолина, фелдшпата и кварцевого сырья. Сырье, собранное на закрытых складах, принимается в специальные отделения, оттуда по конвейерам подается на мельницу, где оно перемешивается, измельчается и доводится до состояния шликера, который отправляется в подземные бассейны.



Готовый шликер по трубопроводам транспортируется на оборудование стандартного и механического литья, где используются гипсовые формы. После заливки в гипсовые формы шликера под давлением формируется форма сантехнического изделия. После прохождения соответствующих процессов эта продукция транспортируется в специальный отдел.



В производстве санфаянсовых изделий, наряду с обычным литьем, предусматривается также оборудование для механического литья, при использовании которого шликер подается в производственные формы под высоким давлением. Этот метод предназначен для формирования сантехнических изделий, производимых в больших объемах. Затем продукция автоматически сушится в сушильных аппаратах.



Изделия, выходящие из сушилки, проходят процесс очистки и контроля специалистами. Продукция, прошедшая контроль, готовится к глазурованию. Готовые изделия глазуруются для повышения их эстетической привлекательности, водостойкости и гигиенических свойств. Глазуровка проводится в соответствии с типом каждого изделия.



Глазурованная продукция раскладывается на печных тележках в специальной зоне. Заполненные тележки после размещения в печи разогреваются до 1200 градусов, что закаляет эмаль и сушит изделие.



Обработка готовых изделий в печи в правильных условиях обеспечивает красоту и их устойчивость к внешним воздействиям.



Продукция, вышедшая из печи, проходит контроль качества и упаковывается согласно установленным нормам и требованиям.



Покинув цех санфаянсовых изделий, глава государства вручил руководителю предприятия керамических изделий Bäherden ключи от новых автомобилей и специальной техники.



Выразив от имени работников предприятия безграничную признательность Аркадаглы Герою ­Сердару за строительство современного производственного предприятия и за ценные подарки, руководитель предприятия пожелал главе государства, а также Национальному Лидеру туркменского народа ­Герою-Аркадагу крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни, успехов в государственной деятельности во благо страны и народа.



Ввод в эксплуатацию современного производственного объекта, разместившегося на площади 30 гектаров и оснащенного инновационными роботизированными и автоматизированными технологиями, оборудованием от ведущих мировых производителей, – наглядное подтверждение успешно проводимой работы по постоянному обеспечению развернувшихся в нашей стране строек высококачественными строительными материалами на основе богатого сырья туркменской земли.



Тепло попрощавшись с участниками церемонии, Президент Сердар Бердымухамедов проследовал на вертолетную площадку и отбыл в Ашхабад.



Таким образом, сегодняшнее событие Международного года мира и доверия, ознаменованного 30-летием постоянного нейтралитета страны, стало очередным свидетельством успешной реализации под руководством Президента Сердара Бердымухамедова масштабных реформ, начатых Национальным Лидером туркменского народа ­Героем-Аркадагом, нацеленных на дальнейшее стремительное развитие отраслей национальной экономики.



***



Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия предприятия керамических изделий "Bäherden"



Опубликовано 12.03.2025



Уважаемые участники торжества!



Дорогие соотечественники!



В ознаменованные успехами дни Международного года мира и доверия мы принимаем участие в церемонии открытия предприятия керамических изделий "Bäherden", построенного в Бахерденском этрапе Ахалского велаята.



Уважаемые люди!

Уважаемые участники торжества!



Искренне поздравляю всех с вводом в эксплуатацию этого современного предприятия!



Уважаемые люди!



Успешно осуществляется комп­лексная работа по наращиванию экономической мощи нашей суверенной Отчизны и дальнейшему повышению благосостояния народа.



На основе Программы "Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах" и Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах особое значение придается развитию всех секторов национальной экономики, в том числе промышленной отрасли и строительного производства.



Во всех регионах страны возводятся современные здания социально-культурного назначения, мощные промышленные предприятия, новые села, города. Успешно продолжается строительство второй очереди города Аркадаг – первого в Туркменистане "умного" города.



Эти грандиозные строительные проекты, реализуемые в независимой стране, нацелены на обеспечение благополучной и счастливой жизни родного народа.



Вводимые в эксплуатацию здания и сооружения способствуют поступательному развитию национальной экономики, индустриализации страны, гармоничному развитию регионов.



Промышленный сектор и отрасль строи­тельного производства придают большой импульс социально-экономическому развитию независимой Отчизны, обеспечивают высококачественной строительной продукцией стройплощадки и население страны. Мы и впредь продолжим развивать сектор промышленного и строительного производства в соответствии с принятыми программами.



Уважаемые люди!



Особо хочу подчеркнуть, что в настоящее время в отечественном промышленно-строи­тельном комп­лексе проводится большая работа.



В частности, ведется строительство новых современных сел в генгешлике "Öňaldy" этрапа Ак бугдай и генгешлике "Gowşut" Каахкинского этрапа Ахалского велаята. Также в этом году в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята будет сдан в эксплуатацию дополнительный цех по производству 100 тонн стекольной продукции в сутки.



В соответствии с принятыми в стране государственными программами большое внимание уделяется последовательному развитию промышленной отрасли и строительного производства, а также обес­печению конкурентоспособности выпускаемой на предприятиях строительной продукции.



Особое значение придается эффективному освоению инвестиционных средств, направляемых государством на развитие строительной индустрии и наращивание производственных мощностей предприятий.



Постоянно строятся новые промышленные предприятия, оснащенные инновационными технологиями, выпускающие соответствующую мировым стандартам продукцию с использованием местного сырья, которая пользуется большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке.



Уважаемые люди!

Уважаемые участники торжества!



Ярким подтверждением сказанного является торжественный ввод в эксплуатацию сегодня предприятия керамических изделий "Bahärden".



Строительство нового предприятия было выполнено по заказу Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана – индивидуальным предприятием "Eziz doganlar".



Это современное предприятие будет бесперебойно обеспечивать высококачественной строительной продукцией строящиеся в стране объекты и население.



Предприятие, рассчитанное на выпуск 3 миллионов 300 тысяч квадратных метров керамических декоративных плит и 120 тысяч единиц санфаянсовой продукции в год, оснащено оборудованием от ведущих стран мира.



Это позволит обеспечить высокий уровень организации производства, выпуск на основе передовых инновационных технологий высококачественной продукции, полностью соответствующей международным стандартам.



Предприятие состоит из нескольких зданий и цехов, где созданы все производственные и бытовые условия для работы около 460 сотрудников.



Твердо уверен, что промышленники независимой, постоянно нейтральной Отчизны и впредь будут усердно трудиться во имя превращения нашей страны в развитое государство, внесут достойный вклад в укрепление экономической мощи Туркменистана.



Уважаемые люди!

Уважаемые участники торжества!



Еще раз сердечно поздравляю вас и работников промышленной отрасли и строи­тельного производства, а также жителей Ахалского велаята с вводом в эксплуатацию этого важного объекта!



Желаю всем крепкого здоровья, мирной и счастливой жизни, больших успехов в проводимой вами работе!



(Бахерденский этрап Ахалского велаята, 12 марта 2025 года) Источник - Госагентство Туркменистана (TDH)

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