В Китае представлен человекоподобный робот-велосипедист "AgiBot X2" (видео)

13:54 13.03.2025

Китайский технологический стартап представил робота-велосипедиста



Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Китайская компания в области искусственного интеллекта /ИИ/ AgiBot во вторник представила новый прототип человекоподобного робота "AgiBot X2", который способен ездить на велосипеде, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте газеты "Кэцзи жибао" /Science and Technology Daily/ в китайской социальной сети "Вичат".



Как следует из видео, размещенного в аккаунте газеты, новый прототип робота-гуманоида высотой примерно 1,3 метра также может бегать, кататься на самокате и велотренажере, а также подниматься и спускаться по лестнице.







Его многосуставная конструкция позволяет ему выполнять сложные движения, такие как точный захват предметов, скручивание крышек с бутылок и т. д., а плавность его движений подобна человеку.



В настоящее время этот робот вступил в стадию предпродажного тестирования, и ожидается, что в ближайшие два года он будет постепенно внедряться в разных сценариях.



Ранее человекоподобный робот, разработанный китайской технокомпанией EngineAI в городе Шэньчжэнь южно-китайской провинции Гуандун, продемонстрировал сальто вперед, что сделало его первым в мире роботом-гуманоидом, умеющим выполнять подобные акробатические трюки.



В Китае продолжается стремительный рост индустрии робототехники. Согласно отчету об индустрии роботов-гуманоидов, опубликованному на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в июле 2024 года в Шанхае, масштаб китайского рынка гуманоидных роботов оценивается примерно в 2,76 млрд юаней /около 385 млн долл. США/ и к 2029 году, как ожидается, он увеличится до 75 млрд юаней, что составит 32,7 проц. мирового рынка.