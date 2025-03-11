Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о государственной границе

18:14 13.03.2025

Бишкек, 13.03.25. /Кабар/. В Бишкеке сегодня в "Ынтымак Ордо" президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Соглашение о государственной границе между двумя странами.



Напомним, 21 февраля этого года сопредседатели правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов объявили о достижении полного согласия.



27 февраля состоялось совместное заседание шести комитетов Жогорку Кенеша, на котором председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев представил на обсуждение депутатов один договор и два соглашения по кыргызско-таджикской границе.



Ташиев заявил, что при уточнении границы были учтены интересы обеих сторон и они пришли к согласию по ранее неоднозначным территориям.



Жогорку Кенеш одобрил кыргызско-таджикское соглашение о границе.



