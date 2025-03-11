КНБ Казахстана нейтрализовал религиозных радикалов в Алматы

18:16 13.03.2025

КНБ нейтрализовал радикалов в Алматы



Сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ) при координации органов прокуратуры и содействии полиции в Алматы пресечена деятельность религиозных радикалов, сообщает Zakon.kz.



Об этом в Комитете рассказали 13 марта 2025 года.



"По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по ст. 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК".

Пресс-служба КНБ РК



Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.



10 марта 2025 года в пресс-службе Министерства внутренних дел заявили, что в Мактааральском районе Туркестанской области задержаны подозреваемые в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов.



Анастасия Московчук