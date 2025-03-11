На польско-украинской границе задержали организатора торговли человеческими органами узбекистанцев

18:20 13.03.2025

В Польше задержали организатора торговли человеческими органами узбекистанцев

Польские пограничники задержали 35-летнюю гражданку Украины, причастную к торговле органами.



По данным следствия, женщина организовала продажу 56 почек на "черном рынке". Среди ее жертв были и граждане Узбекистана.



Сообщается, что в Казахстане задержанная заочно приговорена к 12 годам лишения свободы. Она находилась в международном розыске с ноября 2020 года и была задержана 6 марта на железнодорожном пункте пропуска между Польшей и Украиной по запросу Интерпола.



Казахстанские спецслужбы установили, что преступная деятельность велась в 2017–2019 годах. Жертвами преступной группы стали граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Таиланда.



После допроса прокуратура подала ходатайство в окружной суд о ее аресте с целью экстрадиции.



Напомним, в 2023 году в Пакистане была задержана преступная группа во главе с врачом, который незаконно изымал почки у людей для трансплантации богатым клиентам.