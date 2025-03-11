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|Душанбе и Бишкек стали городами-побратимами
19:16 13.03.2025
Душанбе и Бишкек стали городами-побратимами
Соглашение об установлении дружественных связей было подписано в ходе государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан, сообщил мэр Душанбе.