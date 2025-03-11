Душанбе и Бишкек стали городами-побратимами

19:16 13.03.2025

Душанбе и Бишкек стали городами-побратимами



Соглашение об установлении дружественных связей было подписано в ходе государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан, сообщил мэр Душанбе.



