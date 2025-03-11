Узбекистан участвует в выставке текстильной продукции в Москве "Интреткань-2025. Весна"

19:26 13.03.2025

В Москве начала работу международная выставка текстильной продукции "ИНТЕРТКАНЬ-2025. ВЕСНА".



ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Национальный стенд Узбекистана представлен на 7-й Международной выставке тканей и текстильных материалов "Интреткань-2025. Весна" в Москве, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты РУЗ.



Международная выставка текстильной продукции стартовала в Москве 12 марта.



"При поддержке Торгово-промышленной палаты Узбекистана представители 21 предприятия принимают участие в одном из центральных павильонов выставки с национальным стендом "Сделано в Узбекистане", размещенным на площади 176 квадратных метров", - говорится в сообщении.



