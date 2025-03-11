|"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
20:02 13.03.2025
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Российский лидер рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть. Основные тезисы:
- Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, согласна с идеей перемирия, "но есть нюансы";
- непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена;
- Киев может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать;
"Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?"
Владимир Путин
Президент России
- Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта, основываясь на ситуации "на земле";
- Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия;
- если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена.
"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса".
Владимир Путин
Президент России
О ситуации в зоне спецоперации
- Ситуация в зоне боев стремительно меняется;
- Украина должна настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации "на земле";
"Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. [...] Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за".
Владимир Путин
президент России
- российские войска наступают почти на всех участках боевого соприкосновения;
- ситуация в Курской области полностью под контролем;
- группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции;
- у блокированных украинских военнослужащих будет выбор - сдаться в плен или погибнуть;
- российские военные один за одним забирают населенные пункты, окружающие Суджу.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.