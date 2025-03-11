"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной

20:02 13.03.2025

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Российский лидер рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть. Основные тезисы:



- Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, согласна с идеей перемирия, "но есть нюансы";



- непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена;



- Киев может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать;



