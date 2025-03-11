 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.03.2025
23:55  В Посольстве России в Монголии прошло награжнение ветеранов юбилейной медалью "80 лет Победы"
23:25  ЦБ России разрешит экспериментально торговать криптовалютой "особо квалифицированным" инвесторам
23:16  ООН разглядела потенциал в ЦентрАзии. В Казахстане появится Региональный центр по устойчивому развитию
21:33  В Париже появилась улица Самарканд
21:11  ВС РФ начали наступать на коммуникации между Краматорском и Константиновкой – итоговая сводка Readovka за 13 марта
20:28  Tazabek: Кому принадлежит золото Кыргызстана? Руководители и учредители крупных золотодобывающих компаний
20:16  Как мир борется против курения и так ли страшен никотин – мнение эксперта "Филип Моррис Казахстан"
20:09  Схватка между генералами и лидерами ВПК с людьми Трампа только разгорается, - Владимир Прохватилов
20:02  "Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
19:26  Узбекистан участвует в выставке текстильной продукции в Москве "Интреткань-2025. Весна"
19:16  Душанбе и Бишкек стали городами-побратимами
18:20  На польско-украинской границе задержали организатора торговли человеческими органами узбекистанцев
18:16  КНБ Казахстана нейтрализовал религиозных радикалов в Алматы
18:14  Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о государственной границе
14:15  Военный аспект эволюции римской государственности, - Павел Густерин
13:54  В Китае представлен человекоподобный робот-велосипедист "AgiBot X2" (видео)
13:40  Президента Туркменистана и представитель итальянской "SACMI" торжественно открыли предприятие керамических изделий в Бахердене
13:24  Таджикистан и Кыргызстан договорились увеличить товарооборот до $500 миллионов
13:22  Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном снижается. В чем причина?
13:16  Кыргызстан. Доля малых ГЭС в общей выработке электроэнергии в 2024 году выросла до 2,3%
13:07  "Историческое решение". Узбекистан и Франция теперь будут стратегическими партнерами
12:59  Все районы Восточного Казахстана перешли на "свое время"
12:50  Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос, - Виктория Никифорова
00:23  Bloomberg: "Предложение о перемирии поступило в связи с тяжелым положением Украины на линии фронта"
00:10  Смертельная схватка за минеральные ресурсы в Пакистане
Среда, 12.03.2025
23:38  ВС РФ освободили Суджу – итоговая сводка Readovka за 12 марта
22:21  Путин появился на пункте управления курской группировкой в военной форме (видео)
22:17  В Бишкеке прошло совещании послов России в государствах Центральной Азии, Азербайджане, Афганистане и Турции
22:10  Рейтинг банков: Каков капитал крупнейших банков Кыргызстана?
21:55  Россия, Иран и Китай проводят военно-морские учения "Морской пояс безопасности – 2025"
21:04  Садыр Жапаров пригласил Эмомали Рахмона прогуляться по ущелью Ала-Арча
20:47  Русская армия обрушила еще несколько рубежей ВСУ и ведет бои в Судже
19:16  Президент Узбекистана в Париже встретился с гендиректором ЮНЕСКО
19:00  Таджикистан. Акционеры Рогунской ГЭС обсудили финансирование строительства и распределение доходов
18:09  Минобороны Казахстана предупреждает: армия начинает подготовку к военному параду в Астане, посвященному 80-летию Победы
17:47  Американские СМИ: Путин откажется от соглашения по Украине, но это нам и нужно
17:22  О взаимоотношениях России и США, или Альтернативная история, - Андрей Митрофанов
16:08  Радио Свобода: СМИ или инструмент манипуляции? - Ренат Ахмедов
15:18  Специально для RT: "Искусство сделки" от Трампа. Что наше - то наше, а что ваше - обсудим...
15:00  Кыргызстан отказывается от казахстанской нефти
14:47  Интервью Лаврова американским блогерам
14:20  Синьхуа: "низкоскоростной" поезд ускоряет возрождение сельской местности в Китае
14:14  Стало известно, когда будет открыта граница между Таджикистаном и Кыргызстаном
14:12  В парке Ататюрка подрались несовершеннолетние студенты Кыргызского госуниверситета. Родителей оштрафовали
14:07  Газета.uz: "Похоже на манипуляционную кампанию". Как появились призывы к бойкоту Китая в соцсетях
14:02  Перейдут ли в Астане и Алматы на "собственный часовой пояс"
13:58  СП: Киев наложил в штаны - теперь Трамп ждет этого и от Москвы
13:52  Внешняя торговля России не заметила, что страна четвертый год воюет с Западом, - Валентин Катасонов
13:47  Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс, - Дмитрий Бавырин
03:09  Мошенничество в Центральной Азии стало нормой жизни, - Андрей Захватов
02:56  Пресс-секретарь главы правительства Узбекистана опроверг слухи о китайском влиянии и продаже земель иностранцам
02:23  Монголия открывает свои недра западным инвесторам
01:59  Всемирный банк: Таджикистан – лидер по доле денежных переводов в экономике
01:49  Секретарь парткома Синьцзяна опроверг обвинения в принудительном труде и геноциде
01:19  Два офиса интернет-мошенников ликвидированы в Алматы
00:53  Вынужденный союз Турции и ЕС может отозваться проблемами в Центральной Азии
00:49  Кыргызстан планирует построить железную дорогу из Баткена в Коканд
00:15  Садыр Жапаров прокомментировал слухи о прибытии в Бишкек Максима Бакиева
00:05  Влиятельные женщины в таджикской политике
Вторник, 11.03.2025
23:43  Глобальная стратегия США: от Украины до Арктики. Чем это грозит России и Китаю? - Олег Яновский
20:10  Более 100 предприятий из пяти стран ЦентрАзии будут представлены на культурно-туристической ярмарке в Синьцзяне
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
20:02 13.03.2025

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Российский лидер рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть. Основные тезисы:

- Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, согласна с идеей перемирия, "но есть нюансы";

- непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена;

- Киев может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать;



"Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?"
Владимир Путин
Президент России

- Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта, основываясь на ситуации "на земле";
- Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия;
- если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса".
Владимир Путин
Президент России

О ситуации в зоне спецоперации
- Ситуация в зоне боев стремительно меняется;
- Украина должна настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации "на земле";

"Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. [...] Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за".
Владимир Путин
президент России

- российские войска наступают почти на всех участках боевого соприкосновения;
- ситуация в Курской области полностью под контролем;
- группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции;
- у блокированных украинских военнослужащих будет выбор - сдаться в плен или погибнуть;
- российские военные один за одним забирают населенные пункты, окружающие Суджу.

Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741885320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан
- Маулен Ашимбаев вручил награды победителям Республиканского турнира по бочча
- Бюро Мажилиса: Депутаты заслушают информацию Правительства по результатам обращений граждан в регионах
- В Правительстве рассмотрены вопросы либерализации экономики и темпы приватизации
- О повышении базовой ставки до 16,5%
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с руководством China Gezhouba Group
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития горно-металлургического комплекса, а также реализации инвестпроектов в ЗКО и Атырауской области рассмотрели в Правительстве
- Казахстанская делегация приняла участие в чрезвычайной сессии СМИД ОИС, посвященной ситуации в Палестине и Сирии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  