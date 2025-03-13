Схватка между генералами и лидерами ВПК с людьми Трампа только разгорается, - Владимир Прохватилов

20:09 13.03.2025 Половина боевых самолетов США превратилась в "усталое железо"

Схватка между генералами и лидерами ВПК с людьми Трампа только разгорается



13.03.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



По данным американского военного портала Defense News, в 2024 году почти половина боевых самолетов ВВС США не была готова к выполнению боевых заданий.



"При численности парка ВВС в 5025 самолетов – самом маленьком за всю 78-летнюю историю ВВС – показатель готовности к выполнению боевых задач в 62% означает, что в любой момент времени около 1900 самолетов будут выведены из эксплуатации", – пишет издание.



Хизер Пенни, бывший пилот F-16 и старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла, заявила DN, что эти цифры вызывают беспокойство и указывают на то, что в этом году ситуация, вероятно, станет еще хуже.



"Готовность часто является запаздывающим индикатором", – сказала Пенни, добавив, что эти показатели, по ее прогнозам, будут еще хуже к концу 2025 года.



"Военно-воздушные силы в течение многих лет пытались поднять показатели готовности к выполнению миссий. Первый министр обороны президента Дональда Трампа Джим Мэттис в 2018 году поставил амбициозную цель – достичь 80% готовности для F-16, F-22 и F-35, которая не была достигнута. А если судить по показателю доступности самолетов, то истинное состояние парка может быть еще хуже", – отмечает Defense News.



Выражение "самолет недоступен" означает, что он в ремонте, а не на военном аэродроме.



Согласно докладу 2019 года аналитиков Института технологий ВВС и Командования материально-технического обеспечения ВВС, показатели готовности к выполнению миссии не учитывают самолеты, ожидающие обслуживания на складе или иным образом не состоящие в боевом подразделения. По их мнению, показатели доступности самолетов являются более точной мерой того, как обстоят дела с самолетами ВВС.



В своем выступлении 6 марта 2025 года на симпозиуме по боевым действиям Ассоциации военно-воздушных и космических сил в городе Аврора (штат Колорадо), начальник штаба ВВС генерал Дэвид Эллвин "использовал статистику по готовности самолетов, чтобы выразить, возможно, самую сильную тревогу по поводу состояния парка ВВС".



Эллвин продемонстрировал диаграмму, показывающую растущие проблемы, с которыми сталкиваются самолеты ВВС. Диаграмма отслеживала устойчивый рост среднего возраста самолетов в парке с примерно 17 в 1994 году до почти 32 в 2024 году, в то время как доступность самолетов упала с 73% до 54%.



Эллвин похвалил обслуживающий персонал, который работает долгие часы в тяжелых условиях, чтобы поддерживать свои самолеты в рабочем состоянии.



В своей речи Эллвин в резких выражениях изложил давние опасения экспертов о том, что ВВС и их ресурсы слишком истощены для многих своих миссий. Эллвин также сказал, что ВВС справлялись в прошлом, сокращая техническое обслуживание самолетов и часы налета, но теперь они больше не могут себе позволить этого. Расходы на поддержание парка боевых самолетов продолжают расти, поскольку самолеты стареют, а общие показатели готовности к выполнению миссий, по его словам, снижаются.



Причины резкого снижения боеготовности боевой авиации США хорошо известны.



В случае с 76 стратегическими бомбардировщиками B-52, которые летают с начала 1960-х годов, ряд компаний, производивших запасные части для них, больше не работают. Приходится искать новые фирмы для производства этих запчастей, изготавливать их самостоятельно или "каннибализовать" детали с других самолетов.



Все это приводит к медленному, но неуклонному снижению доступности B-52. В 2021 году только 59% были готовы к выполнению миссий, а сейчас – лишь 54%.



Отметим, что термин "готовность к выполнению миссий" в ВВС США не означает готовности к выполнению боевых задача, так как миссии могут быть лишь тренировочными.



Общие цифры свидетельствуют о стремительном снижении готовности всех боевых самолетов ВВС США за последние годы, в том числе самых современных F-35A.



Истребитель F-35A производства Lockheed Martin – основа истребительного парка ВВС и одна из самых дорогих военных программ в истории – страдает от проблем с надежностью и доступностью. По данным ВВС, в 2021 году истребитель был доступен лишь на 69%, то есть почти четыре месяца в году эти истребители проводили на ремонте.



Однако с тех пор показатели боеготовности еще более F-35A упали, и в 2024 году самолет был готов в 51,5% случаев. То есть супердорогие истребители полгода летают, а полгода ремонтируются.



Низкая готовность этих истребителей стала такой проблемой, что исполнительный директор Объединенного офиса по управлению жизненным циклом всего парка F-35 генерал-лейтенант Майкл Шмидт в 2023 году объявил о "войне за готовность", направленной ​​на повышение частоты полетов F-35.



Счетная палата США (GAO) в 2023 году опубликовала отчет о проблемах с обслуживанием всего парка F-35, в котором говорилось, что ВВС не хватает запасных частей и технических данных, необходимых для ремонта истребителей. Кроме того, технический персонал ВВС плохо обучен, заявила GAO, а усилия по расширению ремонтных депо отстают.



Между тем главные причины низкой боеготовности F-35 – бракоделы из компании Lockheed Martin. С самого начала выпуска F-35 эти машины страдали от огромного числа неисправностей. В 2021 году в конструкции F-35 насчитали 857 технических дефектов, ряд которых оказывали "критическое влияние на готовность к миссии" и ставили под угрозу жизнь пилота. Корпорация Lockheed Martin эти дефекты не устранила, а продолжала, как мы писали, выпускать неисправные истребители.



Неудивительно, что ВВС стали сокращать закупки F-35 с первоначальных 110 в год до 48. Производитель горемычного самолета Lockheed Martin, ставший главным отрицательным героем отчета GAO, вынужденно снижает темпы производства F-35 из-за логистических неувязок, так как Китай ввел экспортные ограничения на редкоземельные металлы – галлий и германий, что грозит оставить не только американский авиапром, но и весь американский ВПК у разбитого корыта. В начале сентября 2023 года производство F-35 было приостановлено из-за нехватки китайских редкоземов, которым лихорадочно ищут замену.



Не приходится удивляться тому, что ведущий конструктор истребителя F-16 Пьер Спрей назвал F-35 "индюком", что в Америке символизирует смесь глупости и сытости.



Среди других боевых самолетов, готовность которых резко упала в последние годы, – принятый на вооружение штурмовик A-10 Warthog (72% в 2021 году до 67% в 2023 и 2024 годах), принятый на вооружение в 1981 году конвертоплан CV-22 Osprey ((51% в 2021 году,46% – в 2023, 30% в 2024), истребители четвертого поколения F-16C (72% в 2021 году, 59% в 2024), топливозаправщик Boeing KC-46 Pegasus (71% в 2021 году, 61% в 2024), поступивший на вооружение учебно-тренировочный истребитель T-38C (63% в 2021 году, 55% в 2024).



"Текущее сложное положение ВВС, по мнению Пенни Хизер, во многом обусловлено отсутствием достаточного количества крупных модернизаций самолетов. Большая часть парка ВВС существовала во время Холодной войны, и есть несколько самолетов – например, B-52 Stratofortress, C-5 Galaxy и KC-135 Stratotanker – которые существовали во время войны во Вьетнаме. Чиновники ВВС обычно называют такие самолеты "уставшим железом" и шутят, что они "находят новые и интересные способы сломаться". Без достаточной модернизации для замены этих самолетов новыми планерами, служба вынуждена содержать их все дольше и дольше, пытаясь раздобыть запасные части для их ремонта", – пишет Defense News.



Американские военно-воздушные генералы не называют истинных причин превращения половины боевой авиации в "унылое железо", а просто констатируют ситуацию.



"Дело в том, что у нас стареющий флот, – сказал в интервью Defense News командующий 9-й воздушной армией США генерал Дерек Франс. – Наши летчики выполняют героическую работу, поддерживая самолеты в воздухе. То, что я видел, с нашими летчиками, чтобы они могли собрать детали [разыскать новые запчасти вместо негодных] и получить то, что им нужно, было впечатляющим".



На сегодняшний день у ВВС США фактически нет, как мы писали, боеготовых истребителей пятого поколения.



Самый дорогой американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor выводится из эксплуатации из-за проблем с эксплуатационными характеристиками.



"Небольшое количество F-22, малая дальность, устаревшая авионика, крайне низкая дальность и неспособность эффективно взаимодействовать с современными боевыми средствами, равно как и отсутствие у него возможностей боя за пределами видимости, серьезно ограничивают его потенциал", – сообщает Military Watch Magazine.



Многочисленные конструктивные дефекты F-35, уже ставшие притчей во языцех, до сих пор не устранены. Выпускающая эти истребители корпорация Lockheed Martin не устранила в машине 871 дефект, который был обнаружен ранее, сообщает Bloomberg. По данным агентства, ряд неисправностей относятся к "категории 1", что ставит под угрозу безопасность пилота. Тем не менее концерн продолжает изготавливать бракованные истребители, программа их производства поддерживалась администрацией Байдена.



Главная причина реального провала американского боевого самолетостроения – банальное очковтирательство на стыке верхушки генералитета и военно-промышленных гигантов.



Так, министр ВВС в администрации Байдена Фрэнк Кэндалл неоднократно публично рекламировал рекордные достижения разрабатываемого истребителя шестого поколения, а в итоге оказалось, что он банально врал и разработка суперистребителя, как мы писали, провалена.



Сегодня американских военных больше всего беспокоит не наведение элементарного порядка в летных частях, а заявленное администрацией Трампа сокращение бюджета Пентагона.



Именно к этому свелась вся громогласная риторика начальника штаба ВВС генерала Эллвина на симпозиуме по боевым действиям Ассоциации военно-воздушных и космических сил.



Он потребовал, чтобы боевых самолетов в ВВС США было больше, и они летали чаще.



Если учесть, что молодые технократические волки из команды Трампа, в частности Илон Маск, считают, что в современных войнах супердорогие самолеты вообще не нужны (по крайней мере в большом количестве), а вместо них требуются очень много недорогих дронов, то нетрудно догадаться, что схватка между генералами и лидерами ВПК, с одной стороны, и администрацией 47-го президента США только разгорается.



В наших интересах, чтобы они воевали между собой как можно дольше. Источник - Фонд стратегической культуры

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