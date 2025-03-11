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Как мир борется против курения и так ли страшен никотин – мнение эксперта "Филип Моррис Казахстан"
20:16 13.03.2025

Как мир борется против курения и так ли страшен никотин – мнение эксперта

В обществе не смолкают дискуссии о том, какой вред может нанести организму курение и насколько снижают его бездымные альтернативы, к которым сложилось неоднозначное отношение. Обо всем этом Zakon.kz поговорил с директором по коммуникациям "Филип Моррис Казахстан" Олжасом Бибановым.

[Philip Morris International - американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире.]

Известно, что никотин вреден и вызывает привыкание, а также не предназначен для подростков, беременных и людей с проблемами сердца. Многие страны сознательно уходят от традиционных сигарет, предлагая справиться с курением с помощью бездымных альтернатив.

– А какая ситуация с курением в Казахстане? Растет ли эта тенденция или снижается?

– Есть два индикатора измерения индекса курения: уровень курения и потребление табачных и никотиновых изделий в стране.

Если брать Казахстан, то можно обратиться к цифрам, которые приводит Минздрав РК в своих отчетах. Мониторинг проводится по методологии Всемирной организации здравоохранения на основе глобального исследования Global Adult Tobacco Survey (GATS).

В 2014 году исследование провели впервые. Тогда уровень курения составлял порядка 22,4% от взрослого населения Казахстана. Второй раз оно прошло в 2019 году, и через 5 лет уровень курения стал ниже на 0,9%. Любопытно, что число курильщиков в 2014 году в стране было 2,8 млн человек, и в 2019 году оно осталось прежним – население страны выросло, а количество курильщиков не сократилось.

В 2023 году прошло очередное исследование, на этот раз им занималось Бюро нацстатистики. Анализ показал, что в Казахстане уровень курения уже составляет 20,3%, при этом количество курильщиков составляло 2,9 млн человек. То есть количество курильщиков увеличилось. Как вы видите, потребление не упало, но уровень курения снизился.

Если в 1990 году в мире проживало порядка 1 млрд курильщиков, сейчас эта цифра составляет 1,1 млрд человек. И если количество курильщиков в мире увеличилось, то, ориентируясь на общий уровень курения во всех странах, он снизился с 27 до 20%. Ситуация двоякая. И серьезным показателем снижения курящих мы обязаны примеру некоторых развитых стран, где власти смогли эффективно бороться с курением.

К таким странам можно отнести Новую Зеландию, где уровень курения упал на 52%. Или Швеции – уровень курения снизился почти вдвое. И Японию, где уровень курения уменьшился на 45%. При этом в Японии снизилось не только количество курильщиков, но и уровень потребления сигарет.

Из стран, где курение сокращалось не такими быстрыми темпами, можно назвать Турцию. Здесь с 2014 по 2022 год уровень курения упал всего на 2%. Или Бразилию, где за этот же период курение сократилось всего на 14%.

– Учитывая постоянные общественные дискуссии вокруг никотина при обсуждении табачной продукции, возникает вопрос: что такое никотин по своей сути?

– Если говорить научным языком, то никотин – это растительный алкалоид, который встречается в растениях семейства пасленовых (в баклажанах, томатах, картофеле). Известно, что в основном никотин вырабатывается в их листьях. Если брать те растения, в которых уровень никотина составляет большую дозу, то в сухом табачном листе содержание никотина составляет 2% от веса. Именно это содержание считается достаточным для фармакологического эффекта. Соответственно, только табачный лист можно эффективно использовать для того, чтобы извлекать оттуда никотин.

Но если брать во внимание свойства никотина, интересующие нас относительно курения, то там содержится психоактивное вещество, как, к примеру, в кофе. Но необходимо отличать психоактивные вещества от психотоксичных веществ. Психотоксичные вещества влияют на когнитивные способности, а это алкоголь и опиоиды. Употребив алкоголь, человек уже не в состоянии сесть за руль согласно состоянию и законодательству Казахстана, но никотин, как психоактивное вещество, способен улучшать настроение, повышать внимание, при этом не вызывая интоксикации. И в этом основное отличие психоактивных веществ от психотоксичных.

– Мы разобрались, что такое никотин. Давайте поговорим о его влиянии: есть ли что-то позитивное в нем или только негатив?

– Употребление никотина вызывает чувство удовольствия, иначе зачем он людям. И работает этот эффект в зависимости от состояния организма. Взаимодействуя с рецепторами центральной нервной системы, никотин увеличивает уровень гормонов, которые отвечают за чувство удовлетворения.

Конечно, нужно сказать и о негативных сторонах никотина. Чтобы выделить дофамин и норадреналин, никотин связывается с рецепторами центральной нервной системы, а также взаимодействует с рецепторами периферийной нервной системы. И когда он связывается с рецепторами, то вызывает кратковременное увеличение частоты сердечных ритмов, повышение артериального давления. Поэтому никотин не рекомендуется людям с проблемами, связанными с сердцем и сосудами.

– Некоторые называют никотин самым вредным веществом в табачной продукции. Его роль и объемы всегда подчеркиваются, когда речь идет об ограничениях в отношении табачной и никотиновой продукции. Что говорит о роли вреда наука?

– Существуют две известные поговорки относительно курения: "Капля никотина убивает лошадь" и "Люди курят из-за никотина, а умирают из-за смол". Если эти фразы разбирать подробнее, то увидим, что они взаимосвязаны.

Начнем с того, что любое вещество может выступать как лекарством, так и вызывать смерть от передозировки. Это может относиться в равной степени к кофеину, никотину, сахару. И если анализировать различные исследования о влиянии никотина на организм и какая его доза может привести к летальному исходу, то расчет всегда указан разный. Говоря просто, чтобы привести к смерти, человеку нужно от 6,5 мг до 13 мг на 1 килограмм веса человека. Согласно исследованиям, человеку весом 80 кг нужно 520 мг никотина одномоментно, чтобы вызвать летальный исход. В переводе на сигареты это около 280 сигарет. Естественно, это трудно представить – уже после 20 выкуренных сигарет у человека проявляется тошнота и наступает отвращение от курения. Ни в одной форме потребительских продуктов подобной дозировки не существует. Доза усвояемого никотина, которая содержится в потребительских продуктах, как правило, не превышает 5 мг.

Почему именно усвояемый никотин? В пачке сигарет 14 мг никотина. Разумеется, не весь этот объем попадает в организм. Только часть никотина будет выделяться вместе с дымом сигареты. Поэтому в среднем организм курящего будет усваивать около 1,8 мг никотина.

Почему никотин устойчиво связывают со смертью? За 100-летнюю историю это высказывание обрело популярность, так как наиболее распространенным табачным продуктом были сигареты. Никотин стал ассоциироваться лишь с курением сигарет. Однако при курении, помимо никотина, вместе с дымом выделяются тысячи вредных вещества, которые называются смолами. Это продукты горения, которые состоят из 7 тыс. вредных веществ, таких как канцерогены, мутагены, а также угарный газ и другие. Эти канцерогены и смолы приводят к заболеваниям: эмфиземе, раку, хроническим бронхитам, заболеваниям сердца и прочее.

C мнением спикера об успешном пути снижения объемов потребления табака в мире вы можете ознакомиться в продолжении беседы.

Оксана Житникова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741886160


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