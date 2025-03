Tazabek: Кому принадлежит золото Кыргызстана? Руководители и учредители крупных золотодобывающих компаний

Tazabek - Из журнала Tazabek "Топ-500 крупнейших компаний Кыргызстана" мы отобрали топ-8 золотодобывающих компаний, владеющих 17 крупными месторождениями страны, и выяснили, что 6 из 8 крупных компаний имеют иностранное участие.



На основе открытых источников данных Tazabek подготовил материал, чтобы выяснить, кому принадлежат крупные золоторудные месторождения Кыргызстана и что известно об их владельцах.



Месторождение Кумтор



Кумтор - крупнейшее высокогорное золоторудное месторождение Центральной Азии, расположенное в Иссык-Кульской области Кыргызстана на расстоянии 350 км от Бишкека, на 60 км южнее озера Иссык-Куль, в 60 км от границы с Китаем.



Закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани" не имеет иностранного участия, 100% акций принадлежат государственному предприятию ОАО "Кыргызалтын".



4 апреля 2022 года было подписано Глобальное соглашение об урегулировании между Кыргызской Республикой, ОАО "Кыргызалтын" и компанией Centerra Gold Inc. 2 августа 2022 года независимым реестродержателем была осуществлена регистрация передачи акций "Кумтор Голд Компани" и "Кумтор Оперейтинг Компани" ОАО "Кыргызалтын". 23 августа 2022 года была завершена процедура передачи Кумтора государству.



Идирисов Болотбек Имашевич занимает должность председателя совета директоров ЗАО "Кумтор Голд Компани". Субанов Бузурман Кадырбекович - президент ЗАО "Кумтор Голд Компани", председатель правления.



Ключевые лица и некоторые детали



Идирисов Болотбек Имашевич



Председатель Совета директоров ЗАО "Кумтор Голд Компани" Болотбек Идирисов



Болотбек Идирисов работал в ОАО "Кыргызгидспецстрой" маркшейдером на строительстве Нарынского каскада гидроэлектростанций, а с 1995 года занимал такую же должность в "Кумторе". Затем работал старшим инженером, главным инженером и начальником горно-производственного отдела. В 2012 году стал директором отдела по соблюдению нормативной базы и реализации проектов, где проработал два года. С 2015 года и до назначения на нынешнюю должность работал менеджером горно-производственного отдела.



Субанов Бузурман Кадырбекович



Свою трудовую деятельность Бузурман Субанов начал с должности электрослесаря в филиале шахтопроходческого управления ОАО "Кыргызалтын" в городе Каракол.



В дальнейшем, на протяжении долгих лет, вплоть до избрания на пост президента "Кумтор Голд Компани", Бузурман Субанов работал в горнодобывающей отрасли на различных руководящих позициях, в том числе таких как начальник рудника Макмал, начальник ПТО комбината "Макмалзолото", первый заместитель генерального директора "Эти Бакыр Терексай", первый заместитель генерального директора компании "Алтынкен", заместитель председателя правления открытого акционерного общества "Кыргызалтын".



Месторождения Джеруй



Джеруй - месторождение золото-кварцевой формации, расположенное в Таласском районе Таласской области. Золото сосредоточено в жилах, прожилках и зонах метасоматического окварцевания. Центральная часть богата кварцево-жильными рудами.



Право на разработку месторождения Джеруй принадлежит компании "Альянс Алтын".



По данным Министерства юстиции, руководителем компании является Рахматов Сабир Нарынбекович. На сайте компании он указан как генеральный директор ОсОО "Альянс Алтын".



Ключевые лица и некоторые детали



Учредителем ОсОО "Альянс Алтын" является компания "Восток-геолдобыча", которая, по данным российских СМИ, входит в группу компаний ООО "Русская платина", совладельцем которой и президентом "Группы Альянс" является Муса Бажаев.



Муса Бажаев



В 2021 году в рейтинге журнала Forbes Муса Бажаев занимал 156-е место в списке богатейших бизнесменов России. Его состояние тогда оценивалось в $750 млн.



Основные активы: предприятия "Русская платина" (40%), "Альянс Алтын" (30%), доля в Kopy Goldfields ("Амур Золото").



В 2022 году бизнесмен попал под санкции Евросоюза и Великобритании, которые безуспешно попытался обжаловать в суде.



Рахматов Сабир Нарынбекович



Генеральный директор ОсОО "Альянс Алтын" Сабир Рахматов до работы в "Альянс Алтын" работал бухгалтером, аудитором и консультантом в компаниях СП "Италкир", ОсОО KPMG Bishkek и ОсОО MK Group.



Сабир Рахматов числится учредителем и руководителем ОсОО New Valley Resource, а также одним из учредителей ОсОО "ОНЭКС КЕЙДЖИ".



ОсОО "ОНЭКС КЕЙДЖИ" - компания с иностранным участием, которая занимается складированием и хранением грузов. Руководитель компании и один из учредителей - Карымшаков Жаныбек Кенешбекович. Жаныбек Карымшаков является генеральным директором группы компаний PONY EXPRESS и совладельцем Pinta pub.



ОсОО New Valley Resource - в открытых источниках не удалось найти информацию.



Исаков Женишбек Исакович



С 2021 года заместителем генерального директора ОсОО "Альянс Алтын" по связям с государственными органами и безопасности является Женишбек Исаков.



До "Альянс Алтын" работал в Аламединском РОВД, ГКНБ, Государственной службе финансовой полиции, Российско-Кыргызском фонде развития, мэрии города Бишкек и был заместителем первого председателя Государственной таможенной службы.



Месторождения Тегерек, Чакуш, Чекчей, Минтеке, Баладжан, участок Алтынтор, Солтон-Сары, Каракала-Терекская площадь



ОАО "Кыргызалтын" разрабатывает следующие золоторудные месторождения: Тегерек, Чакуш, Чекчей, Минтеке, Баладжан, участок Алтынтор, Солтон-Сары, Каракала-Терекская площадь.



По данным сайта компании "Кыргызалтын", государственный пакет акций составляет 100%. Председателем правления является Абдраимов Кубат Бейшенбекович.



Ключевые лица и некоторые детали



Абдраимов Кубат Бейшенбекович



До работы в "Кыргызалтыне" он был прокурором Аламединского района Чуйской области и прокурором города Ош.



Карпаева Айша Садыбакасовна



Заместителем председателя правления ОАО "Кыргызалтын" является Айша Карпаева. До прихода в "Кыргызалтын" она работала в Аппарате правительства, в Управлении делами президента и занимала ряд должностей в Министерстве природных ресурсов, дослужившись до заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.



Токтосунов Канимет Болотович



Заместитель председатель правления - Токтосунов Канимет Болотович работал в Государственной налоговой службе, занимал ряд должностей в Минфине, Финполе и Фонде обязательного медицинского страхования. В апреле 2024 года решением совета директоров ОАО "Кыргызалтын" назначен заместителем председателя правления ОАО "Кыргызалтын".



Согласно данным Министерства юстиции, Токтосунов числится руководителем учреждения "Ошское территориальное управление Фонда обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения".



Исаков Нурлан Мамбетказиевич



Заместитель председателя правления - Исаков Нурлан Мамбетказиевич. Он работал помощником машиниста и на различных производственных должностях комбината "Макмазолото", дослужившись до директора комбината. Был главным инженером рудника "Солтон-Сары" ОАО "Кыргызалтын". В январе 2025 года решением совета директоров ОАО "Кыргызалтын" назначен заместителем председателя правления.



Чыныбаев Болотбек Абдрасулович



Заместитель председателя правления ОАО "Кыргызалтын" по безопасности, член правления - Чыныбаев Болотбек Абдрасулович, по данным некоторых местных СМИ, ранее являлся генеральным директором ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат". В июле 2023 года он стал членом правления ОАО "Кыргызалтын" и позже был избран заместителем председателя правления ОАО "Кыргызалтын" по безопасности.



Месторождения "Бозымчак"



Месторождение "Бозымчак", расположенное в Ала-Букинском районе Жалал-Абадской области Кыргызстана, представляет собой медно-золотой рудник. Производство началось во втором квартале 2014 года. В настоящее время работы на месторождении ведутся подземным способом отработки.



Разработкой месторождения занимается ОсОО "КАЗ Минералз Бозымчак".



По данным Министерства юстиции, ОсОО "КАЗ Минералз Бозымчак" является юридическим лицом с иностранным участием, руководителем которого является Тулекеев Ильяс Валерьевич, а единственным учредителем - компания Kitco B.V.



Ключевые лица и некоторые детали



Согласно реестру Министерства природных ресурсов, компания Kitco B.V. зарегистрирована в Нидерландах по адресу: Strawinskylaan 453, 1077 XX в Амстердаме.



ОсОО "КАЗ Минералз Бозымчак" является дочерней компанией Группы KAZ Minerals, в состав которой входят: рудники открытого типа Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточно-Казахстанской области, три подземных рудника в Восточном Казахстане и золотомедный рудник Бозымчак открытого типа в Кыргызстане.



Тулекеев Ильяс Валерьевич



Тулекеев Ильяс Валерьевич с 2011 года занимает должность генерального директора ОсОО "КАЗ Минералз Бозымчак", а также является членом правления Международного делового совета (МДС).



До этого Ильяс Тулекеев занимал должности: директор АО "Ардак" в SPECIALTY CHEMICALS, генеральный менеджер, генеральный директор компании "Vertex Gold Company", вице-президент Vertex Holding ТОО.



В мае 2018 года компания была обвинена в уклонении от уплаты налогов в размере 55,7 млн сомов. Впоследствии дело было закрыто за отсутствием состава преступления.



Месторождения Тереккан, Перевальное и Терек.



Месторождения золота и сурьмы Тереккан, Перевальное и Терек в Жалал-Абадской области составляют Терексайскую группу месторождений.



Право на разработку месторождений Тереккан, Перевальное и Терек принадлежит ОсОО "Эти Бакыр Терексай".



По данным Министерства юстиции, Альп Тогай является руководителем компании с иностранным участием ОсОО "Эти Бакыр Терексай". Учредителями являются "Кыргызалтын" с долей 25% и турецкая компания "Эти Бакыр" - 75%.



Ключевые лица и некоторые детали



По данным портала "Кто есть кто", инвестором выступает крупная турецкая компания Eti Bakir A.S., входящая в состав известного конгломерата Cengiz Holding. Последний представляет собой концерн - финансово-промышленную группу компаний, занятых в отраслях энергетики, горнорудной промышленности, строительства, туризма и многих других.



На сайте ОсОО "Эти Бакыр Терексай" указано, что Альп Тогай является генеральным директором компании, Канымбетов Нурдин Кенжебекович - первым заместителем генерального директора, Ахмет Тунжел - заместителем генерального директора по финансовым и административным вопросам.



Канымбетов Нурдин Кенжебекович



Канымбетов Нурдин Кенжебекович, первый заместитель генерального директора ОсОО "Эти Бакыр Терексай", проходил службу в органах ГКНБ и МВД КР, затем стал начальником Управления безопасности ОАО "Кыргызалтын" и дослужился до должности заместителя председателя правления ОАО "Кыргызалтын".



В 2020–2022 годах он был членом совета директоров ОсОО "Эти Бакыр Терексай", одновременно являясь первым заместителем генерального директора ОсОО "Алтынкен".



В августе 2022 года Канымбетов был назначен первым заместителем генерального директора компании "Эти Бакыр Терексай".



Месторождение Иштамберды



Золоторудное месторождение Иштамберды расположено на южном склоне Чаткальского хребта, в верхней части долины реки Кассан, на левом берегу реки Иштамберды в районе ее впадения в реку Кассан. Административно эта территория принадлежит Чаткальскому району Жалал-Абадской области.



Владелец лицензии на месторождении Иштамберды - ОсОО "Фул Голд Майнинг"



По данным Министерства юстиции, ОсОО "Фул Голд Майнинг" имеет иностранное участие. Руководителем компании является Ву Лимин. Учредители: общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Линси", акционерное общество с ограниченной ответственностью "Линбао Хуанцин", Китайская корпорация по строительству дорог и мостов.



Ключевые лица и некоторые детали



ОсОО Full Gold Mining, золотодобывающая компания, в январе 2008 года подписала соглашение о сотрудничестве с Банком развития Китая (82%), китайской корпорацией China Road and Bridge Corporation (10%), инвестиционной компанией "Линь Си" СУАР (8%), Министерством транспорта и коммуникаций и Госагентством по геологии и минеральным ресурсам.



Согласно этому соглашению, корпорация реабилитировала участок автодороги Ош - Сарыташ - Иркештам (с 190-го по 240-й км) с 10 мая 2008 года по 10 мая 2011 года и получила право на освоение золоторудного месторождения Иштамберды, расположенного в Ала-Букинском районе Жалал-Абадской области.



11 апреля 2019 года была проведена проверка со стороны Госэкотехинспекции в ОсОО "Фулл Голд Майнинг". В результате проверки по промышленной безопасности было выдано предписание об устранении нарушений из 25 пунктов. В связи не исполнением всех пунктов нарушений был наложен и взыскан штраф в размере 46 тыс. сомов.

В 2019 году в результате плановой проверки в ОсОО "Фулл Голд Майнинг" в связи с нарушением экологических требований был предъявлен иск в размере 561 тыс. 795 сомов и наложен штраф 45 тыс. сомов (взыскано полностью).

В 2020 году на основании нарушение правил обращение экологически опасных веществ и отходов со стороны Ала-Букинского РОВД возбуждено уголовное дело и зарегистрировано в единый реестр нарушений (ЕРПП).



ОАО "Кыргызалтын" - крупнейшее отечественное государственное предприятие Кыргызстана, специализирующееся на освоении месторождений золота. 100% пакет акций принадлежит государству.



Месторождения Джамгыр



Золоторудное месторождение Джамгыр находится на стыке Жалал-Абадской и Таласской областей, близ перевала Кара-Бура, на высоте 3500 м над уровнем моря. Рудник относится к категории мелких месторождений.



Владелец лицензии на разработку месторождения Джамгыр - ОсОО "Вертекс Голд Компани".



ООО "Вертекс Голд Компани" имеет иностранное участие. Руководителем является Баялинов Абдыкубат Абдысапарович. Учредители: Курканин Федор Федорович и товарищество с ограниченной ответственностью VERTEX HOLDING.



Ключевые лица и некоторые детали



По данным Forbes.kz, ТОО VERTEX HOLDING принадлежит крупному казахстанскому бизнесмену Владимиру Викторовичу Джуманбаеву, которого в 2024 году ГКНБ объявил в международный розыск по обвинению в финансировании ОПГ. Позже ГКНБ прекратил уголовное преследование в отношении владельца Vertex Gold Company.



Владимир Джуманбаев входит в число 75 богатейших бизнесменов Казахстана по состоянию на май 2024 года и занимает 25 место в рейтинге Forbes с состоянием в $365 млн.



По данным Минприроды, в разработке участка Джамгыр участвует ОсОО "Глобал Джамгыр Майнинг". Согласно данным Минюста, руководителем компании "Глобал Джамгыр Майнинг" является Ермошкин Николай Николаевич, а учредителями - компании Global Asia Mining AG и Global Asia Mining Limited, обе зарегистрированные в Лондоне.



Генеральный директор ОсОО "Глобал Джамгыр Майнинг" Межеловский Виктор Игоревич и Ермошкин Денис Николаевич были задержаны в августе 2024 года при попытке передачи сотруднику ГКНБ части взятки в размере $50 тыс. за прекращение уголовного дела. По данным ГКНБ, отдельные должностные лица Минприроды в сговоре с Е.Н.Н. и М.В.И. незаконно трансформировали лицензию на право пользования недрами с целью геолого-поисковых работ на золото, серебро, медь, свинец, цинк и висмут, нарушив требования законодательства.



Ермошкин Денис Николаевич



В 2013 году Ермошкин был руководителем ОсОО "Вертекс Голд Компани".



Он имеет отношение к следующим компаниям:



ОсОО "Талас Голд Майнинг Компани", добыча и обогащение руд драгоценных (благородных) металлов. Руководитель Ермошкин Денис Николаевич, учредитель компания "Норокс Майнинг Компани ЛТД", перергистрация 27.06.2017



ОсОО VERTEX TRADE ("ВЕРТЕКС ТРЭЙД").Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента, руководитель Ермошкин Денис Николаевич, учредители: Мурзатов Баракай Нусуратович, Яровой Алексей Владимирович. Компания прошла регистрацию о прекращении деятельности.



ОсОО Финансовая компания "Тринити" (бывшее наим-ие "Лабеон финанс") Руководитель: Сулейманов Рустам Мухамедович, учредители Юридическое агентство "Лабеон" вышли из сос-ва учр-ей, Ермошкин Денис Николаевич



ОсОО "Глобал Азия Менеджмент". Деятельность: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Руководитель: Ермошкин Денис Николаевич, Урредители Компания Global Asia Mining AG ("Глобал Азия Майнинг АГ"), ЗАО GLOBAL ASIA MINING LIMITED ("Глобал Азия Майнинг Лимитед")



Межеловский Виктор Игоревич



Виктор Межеловский является генеральным директором Global Shiraljin Mining, которая с 2016 года разрабатывала в Бакай-Атинском районе Таласской области. месторождение золота Ширальджин. На площади месторождения находятся четыре рудных тела, выявленных в результате исследований в 1978-1987 гг. Рудное тело "Стержневое", будучи самым значительным и рудоносным, было изучено наиболее детально.



Это дочерняя компания группы Global Asia Mining. Управляющие компании находятся в Швейцарии и в Великобритании.



По данным Минюста на август 2024 года, Межеловский Виктор Игоревич учредитель в:

ОсОО "Грин Энерджи Плюс", Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, регистрация 30.11.2021

Общественный благотворительный фонд ОБФ "Вера, Надежда, Любовь", регистрация 13.04.2023 года.



Межеловский Виктор Игоревич руководитель в:

ОсОО "Проектно-Исследовательский Центр "Ала-Тоо"

ОсОО "Глобал Ширальджин Майнинг"

ОсОО "Инвест Крафт Ресурс"

ОсОО "Грин Энерджи Плюс".



Месторождения Талдыбулак Левобережный



Месторождение "Талдыбулак Левобережный" в Кеминском районе Чуйской области было открыто в 1963 году. С 1977 года начались системные геологические исследования, а после 1983 года неоднократно проводились изыскания и оценочные работы. По результатам последней переоценки запасов месторождения получены запасы золота 77,6844 т, объем руды 13 340 тыс. т.



Право на разработку месторождения Талдыбулак Левобережный принадлежит ОсОО "Алтынкен".



Ключевые лица и некоторые детали



Компания "Алтынкен" является предприятием с иностранным участием. Руководителем компании является Се Мэйюэ. Учредителями выступают две компании: ОАО "Кыргызалтын", владеющее 40% доли участия в компании "Алтынкен", и китайская компания Superb Pacific Limited, владеющая 60% доли.



Китайская компания Superb Pacific Limited является дочерней компанией крупнейшего в КНР разработчика недр Zijin Mining Group Company Limited ("Цзыцзинь Майнинг Груп"). Компания занимается разработкой недр в 15 провинциях КНР и около 15 странах, таких как Таджикистан, Монголия, Кыргызстан, а также в странах Азии, Европы, Африки и Южной Америки.



ОАО "Кыргызалтын" - крупнейшее отечественное государственное предприятие Кыргызстана, специализирующееся на освоении месторождений золота. 100% пакет акций принадлежит государству. Источник - Tazabek

Источник - Tazabek

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741886880





