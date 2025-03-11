 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВС РФ начали наступать на коммуникации между Краматорском и Константиновкой – итоговая сводка Readovka за 13 марта
21:11 13.03.2025

Алия Демина

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 13 марта в разрезе СВО. Русские войска форсировали канал Северский Донец – Донбасс и заняли поселок Новомарково. Потенциальная задача маневра – отвлечь на ранее "глухой" участок фронта украинские части для развития наступления сразу на 2 оперативных направлениях. Верховная рада вызвала на доклад о содержании договора с США о недрах главу МИД незалежной Сибигу, участвовавшего в переговорах.

Вынудить реагировать

Все внимание приковано к успехам русской армии в Курской области, многострадальный город Суджа дождался освобождения, а украинские войска бегут к границе. Но и на других участках фронта русской армии есть чем похвастаться. Севернее Часова Яра после длительной оперативной паузы активизировались подразделения ВС РФ. Нашим бойцам удалось преодолеть канал Северский Донец – Донбасс и занять поселок Новомарково. Таким образом, был сформирован плацдарм за этой водной преградой. Примечательно, что со стороны противника упорного сопротивления не было, а ситуация очень напоминала ту, которая сложилась во время операции по форсированию реки Оскол севернее Купянска на ее начальных этапах. Неприятель даже толком не оборонял местность, он положился на то, что водная преграда окажется "непреодолимой стеной" для русских войск. В случае с территорией севернее Часова Яра ситуация аналогичная. Оборона этого города уже "съела" слишком много ресурсов у армии незалежной, с определенной уверенностью можно сказать, что и описываемый район достаточно побыл донором сил.

Стоит задаться вопросом о смысле создания плацдарма русскими войсками за каналом Северский Донец – Донбасс. Можно подумать, что целью командования ВС РФ является чуть ли не прямой прорыв на Краматорск. Однако столь крупный город, причем не стоящий особняком, а входящий в масштабную агломерацию, не может быть целью на данный период времени. Плацдарм, разумеется, будет расширяться, но прямая атака на Краматорск не может быть осуществлена по множеству причин, среди которых наличие многочисленных сухих балок, способных сыграть роль оборонительных позиций.

В таком случае стоит предположить, что потенциальная цель формирования ВС РФ плацдарма может заключаться в следующем – оттянуть на себя украинские части, развернутые на площади между Часовым Яром и Торецком. Именно изобилие войск противника в этом секторе боев обеспечивает ему возможность проводить атаки против наших позиций в Торецке и попутно всячески препятствовать действиям русской армии против опорников ВСУ на юге Часова Яра. Кроме того, перспективное наступление на Константиновку требует попытки отсечь эту группировку неприятеля от данного крупного логистического узла. Гораздо проще это будет сделать, если принудить ВСУ растянуть силы. Точно так же эта логика может работать и в отношении украинских соединений, развернутых в районе Северска. Вернейшее решение задачи заставить противника распылить силы – создать угрозу на ранее тихом и слабо прикрытом участке.

"Втихушку" не вышло

Конкретное содержание переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта является загадкой. Но известен один интересный нюанс, помимо согласия незалежной на режим прекращения огня. Руководитель делегации и по совместительству глава Офиса президента Украины Ермак по итогам диалога заявил о готовности подписать с США договор о разработке недр. Но самое интересное отнюдь не в этом.

В Раде прошло успешное голосование за вызов в парламент министра иностранных дел Сибиги. Цель этого мероприятия – прояснить содержание договора, согласие на подписание которого дал Ермак, как-никак глава МИД незалежной тоже был на этих переговорах в составе делегации.

По всей видимости, "серый кардинал" попытался в обход парламента Украины с согласия Зеленского "протащить" документ без лишнего шума и слушаний в Раде. Ведь после удавшегося лишь со второй попытки голосования за продление собственных президентских полномочий глава Банковой не может положиться даже на свою партию "Слуга народа". Как-никак даже среди друзей Зеленский нажил себе множество врагов. И надеяться на то, что кабальный договор поддержат даже однопартийцы, ему не приходится.

В этой связи стоит вспомнить сообщение газеты Financial Times. Там опубликованы следующие слова неназванного украинского чиновника касательно перспектив президентства Зеленского: "Мы находимся в заключительном акте".

Понятие "заключительный акт" очень растяжимо. Но стоит указать на то, что в любой парламентской республике самоуправство президента в обход законодательного органа касательно щепетильных вопросов – это верный путь к импичменту. Трудно загадывать, но явка Сибиги с отчетом в Раду может принести очень много интересных открытий, прежде всего, для местных парламентариев и рядовых украинцев.

Вчера, 12 марта, главным событием дня стало долгожданное освобождение города Суджа Курской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741889460


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