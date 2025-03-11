В Париже появилась улица Самарканд

21:33 13.03.2025

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и мэр Парижа Анн Идальго договорились активизировать обмен опытом между столицами в сфере городского планирования, создания зеленых зон, развития общественного транспорта и модернизации городских коммуникаций. Одной из улиц Парижа присвоили имя Самарканда.



В рамках государственного визита во Францию состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с мэром Парижа Анн Идальго, сообщила пресс-служба главы государства.



В начале беседы глава государства искренне поздравил мэра столицы с успешным проведением летних Олимпийских и Паралимпийских игр, а также поблагодарил за присвоение одной из улиц Парижа имени Самарканда.



В свою очередь, Анн Идальго выразила признательность лидеру Узбекистана за содействие в обеспечении общественной безопасности в период проведения олимпийских мероприятий.



