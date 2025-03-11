|В Париже появилась улица Самарканд
21:33 13.03.2025
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и мэр Парижа Анн Идальго договорились активизировать обмен опытом между столицами в сфере городского планирования, создания зеленых зон, развития общественного транспорта и модернизации городских коммуникаций. Одной из улиц Парижа присвоили имя Самарканда.
В рамках государственного визита во Францию состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с мэром Парижа Анн Идальго, сообщила пресс-служба главы государства.
В начале беседы глава государства искренне поздравил мэра столицы с успешным проведением летних Олимпийских и Паралимпийских игр, а также поблагодарил за присвоение одной из улиц Парижа имени Самарканда.
В свою очередь, Анн Идальго выразила признательность лидеру Узбекистана за содействие в обеспечении общественной безопасности в период проведения олимпийских мероприятий.
На встрече отмечены исторические итоги нынешнего визита президента Узбекистана, в ходе которого отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического партнерства.
Были обсуждены вопросы активизации взаимодействия и обменов между Ташкентом и Парижем на основе принятого соглашения. Речь идет об обмене опытом в сфере городского планирования, создания "зеленых" зон, развития общественного транспорта, цифровизации, а также модернизации и устойчивой эксплуатации городских коммуникаций.
Кроме того, рассмотрены вопросы взаимного проведения выставок, дней культуры и искусства, туристических гастрономических фестивалей.
В завершение встречи состоялась официальная церемония присвоения одной из улиц Парижа имени Самарканда.
Шавкат Мирзиеев и Анн Идальго также подписали совместный документ о пребывании президента Узбекистана в Париже в качестве почетного гостя. Эта памятная грамота будет выставлена в музейном фонде мэрии.