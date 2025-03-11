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ООН разглядела потенциал в ЦентрАзии. В Казахстане появится Региональный центр по устойчивому развитию
23:16 13.03.2025

Золотая середина: ООН разглядела потенциал в Центральной Азии
В Казахстане появится площадка для координации международных усилий по развитию региона

Ксения Логинова

В Казахстане создается Региональный центр ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана. Он задуман как площадка для координации международных усилий, направленных на решение ключевых проблем региона. Основные задачи центра - борьба с бедностью, развитие экономики и логистики, управление водными ресурсами, борьба с изменением климата, а также улучшение здравоохранения и образования. В последнее время Центральная Азия - под пристальным вниманием западных стран. Подробности - в материале "Известий".

Вовлечь Афганистан

"Алма-Ата стала Региональным центром ООН по Целям устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана", - сообщается на сайте правительства Казахстана.

В публикации отмечается, что 4 марта Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, предложенную президентом Касым-Жомартом Токаевым еще в 2019 году, о создании в этом городе Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Документ поддержали 152 государства - члена ООН.

Планируется, что структура будет работать над проектами вместе с правительствами стран региона, международными финансовыми организациями, бизнесом и НПО.

Перед открытием центра в Алма-Ате в феврале 2025 года Термезский транспортно-логистический хаб в Узбекистане был включен в глобальную сеть поставок управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН. Теперь Термез стал восьмым логистическим центром в этой сети, в нее входят такие города, как Амман, Дубай, Найроби и другие.

Эти центры ежегодно обеспечивают оперативную доставку гуманитарной помощи, включая палатки, медикаменты, одеяла и т.д., на сумму свыше $500 млн. Термез выбрали из-за его стратегического расположения на пересечении Центральной и Южной Азии, где уже есть развитая транспортная и энергетическая инфраструктура.

Представитель УВКБ в Афганистане Арафат Джамал считает, что Термезский хаб принесет пользу не только Афганистану, но и всему региону, поможет усилить меры реагирования на чрезвычайные ситуации, укрепить региональное сотрудничество и бороться с изменением климата. Через Термез проходят важные транспортные маршруты, что делает его ключевым звеном в логистике.

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи на бизнес-форуме в Астане в октябре 2024 года заявил, что его страна намерена вернуть себе статус важного транзитного государства. При этом он подчеркнул, что транспортная инфраструктура нуждается в развитии, и выразил надежду на помощь Казахстана в этом.

Казахстанский вице-премьер Серик Жумангарин также отметил выгодное транспортное положение обеих стран. По его словам, за первую половину 2024 года через Казахстан прошло 5 тыс. т грузов из Афганистана, а за весь прошлый год - 10 тыс. т.

После прихода к власти в Афганистане "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация. - Ред.) возобновил ключевые инфраструктурные проекты, включая Трансафганскую железную дорогу. Казахстан присоединился к этому проекту в прошлом году.

Эксперты считают, что этот коридор сократит время доставки грузов между Центральной и Южной Азией в 10 раз и снизит стоимость перевозок. Также обсуждается создание мультимодального транспортного коридора Белоруссия - Россия - Казахстан -Узбекистан - Афганистан - Пакистан.

Потеснить РФ и Китай

В последнее время западные страны уделяют особое внимание Центральной Азии, стараясь потеснить Россию и КНР. Инициатива под эгидой ООН не исключение. Предыдущая американская администрация активно посещала государства региона, обсуждая возможные инфраструктурные проекты и их финансирование.

Инициативы касались таких сфер, как добыча и переработка редкоземельных металлов, транспорт и логистика, производство сельхозпродукции и "чистая" энергия.

США и ЕС интересовались Транскаспийским (Срединным) международным транспортным коридором, связывающим сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок из Китая в страны ЕС через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу.

К 2027 году страны "Большой семерки" пообещали вложить $600 млрд в развивающиеся государства. Треть из них предназначена для Центральной Азии.

Младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров в разговоре с "Известиями" отметил, что в течение долгого времени Запад, понимая, насколько важно для России сотрудничество с Центральной Азией, пытается перетянуть на свою сторону страны региона.

- Политики и дипломаты из США, ЕС и Великобритании регулярно совершали визиты в Центральную Азию, но зачастую безрезультатно, - считает специалист.

Эксперт добавил, что, несмотря на усилия западных стран, они не смогли добиться своего и навредить связям Центральной Азии и России - наоборот, торговые отношения лишь росли, констатирует аналитик.

Дипломатическая миссия Астаны

Профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев в беседе с "Известиями" отметил, что сложилась довольно непростая ситуация.

- Дело в том, что с казахстанской стороны это больше инициатива дипломатическая и статусная. В Казахстане, в Алма-Ате, создан такой центр ООН. Есть отдельное здание, где находятся все представительства ООН, - пояснил политолог.

По его словам, в материальном плане Казахстан готов принять дополнительную миссию организации.

- Видимо, Астана берет на себя некоторые обязательства по экономической поддержке этого центра. Понятно, что в нынешней ситуации финансирование дополнительных структур ООН достаточно спорно с учетом нынешних позиций США и других стран, - подчеркнул эксперт.

Он полагает, что это достаточно серьезный дипломатический прорыв Казахстана и повышение его статуса.

- А вот связь с Афганистаном выглядит несколько сложнее, потому что Казахстан традиционно рассматривает его как страну, не входящую в Центральную Азию, так что включение Афганистана в регион - это больше проект Узбекистана, - считает аналитик.

Он считает, что у Астаны есть потенциал выстраивания определенных инфраструктурных и экономических связей с Кабулом, но Казахстан просто не видит Афганистан как часть Центральной Азии, и поэтому сотрудничество хотя присутствует и увеличивается, но по сравнению с Узбекистаном весьма ограничено.

- В данном случае существует сложная комбинация: в большей степени есть заинтересованность в таких проектах, которые будут объединять Центральную Азию и Афганистан. За них выступает узбекская сторона. В то же время в дипломатическом плане прорыв делает именно Казахстан, и именно его статус повышается, - резюмировал Бурнашев.

По словам завотделом Средней Азии Института стран СНГ Андрея Грозина, в регионе руководствуются двумя соображениями, когда пытаются наладить сотрудничество с Афганистаном. Он представляет интерес для соседей из-за своего транзитного потенциала.

- Через это государство можно получить доступ к индийскому и пакистанскому рынкам. К тому же страны региона стремятся вовлечь Афганистан через экономическое взаимодействие в орбиту более или менее стабильного развития, - считает специалист.

Он отметил, что в таком случае Кабул будет создавать меньше проблем. Схожего подхода придерживаются не только в регионе Центральной Азии, но и за его пределами, в частности в КНР, Иране и в некотором плане в РФ, подытожил эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741896960


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