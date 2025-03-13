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ЦБ России разрешит экспериментально торговать криптовалютой "особо квалифицированным" инвесторам
23:25 13.03.2025

Биткойну отсчитали миллионы
ЦБ раскрыл условия легальной торговли криптовалютой

ЦБ впервые установил критерии "особо квалифицированных" инвесторов, которые получат право торговать криптовалютами в экспериментальном правовом режиме (ЭПР). Это будут состоятельные граждане, разместившие в ценные бумаги и депозиты более 100 млн руб. или получившие доход за прошлый год более 50 млн руб. Другие квалифицированные инвесторы получат возможность приобретать производные финансовые инструменты, доходность которых связана с криптовалютой. Первые такие бумаги - структурные облигации "Финама" и "Румберга" - ЦБ аннулировал буквально накануне.

Банк России установил статус "особо квалифицированных" инвесторов, которым будет доступна торговля криптовалютами в рамках ЭПР. К ним будут относиться граждане, у которых инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или доход за прошлый год составил более 50 млн руб. Это следует из опубликованных 12 марта предложений регулятора, направленных правительству РФ. Также к эксперименту допустят компании, которые имеют статус квалинвесторов. Для финансовых организаций, желающих инвестировать в криптовалюты, ЦБ установит специальные правила с учетом рисков.

При этом Банк России не считает криптовалюту платежным средством и предлагает запретить расчеты между резидентами за криптовалюту вне экспериментального режима, а также ввести ответственность за нарушение этого запрета.

Предлагаемые новации - это, по сути, уже второй по счету экспериментальный правовой режим, под который будет готовиться отдельная программа, пояснил член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский. "В рамках текущего режима ЭПР речь идет не о торговле криптовалютой квалифицированными инвесторами, а о сопровождении ВЭД. В рамках этого режима физические лица даже не допущены, а на юридических лиц возлагаются достаточно жесткие требования, в первую очередь огромный уставный капитал",- уточнил эксперт.

Поскольку реальных поставщиков ликвидности в РФ нет и вся ликвидность поступает все равно из-за рубежа, вероятно, в рамках трехлетнего ЭПР будут отрабатываться механизмы для создания законодательства, считает управляющий партнер юридической фирмы "Аграновская и партнеры" Мария Аграновская. Инфраструктурой для второй версии ЭПР могут выступить те организации, которых "успешно отобрали в первую песочницу", считает Михаил Успенский.

"Вероятнее всего, с квалифицированным инвесторами будут взаимодействовать компании, получившие статус "уполномоченной организации". Не уверен, что сами квалифицированные инвесторы получат статус "резидента ЭПР"",- отмечает он.

По оценке "Ъ" на основе данных ЦБ, в 2024 году количество клиентов брокерских компаний с активами свыше 100 млн руб. составляло около 10 тыс. человек. Около 3 тыс. человек с такими активами получали услуги индивидуального доверительного управления.

Вместе с тем вне ЭПР квалифицированные инвесторы смогут вкладывать в производные финансовые инструменты, доходность которых связана с криптовалютой. Ранее ЦБ аннулировал подобные структурные облигации "Финама" и "Румберга" (см. "Ъ" от 12 марта). Президент "Финама" Владислав Кочетков заявил, что теперь брокер реализует инструменты снова - "у нас готовы структурные продукты на биткойн и эфириум, плюс стратегия ДУ на криптовалюты, готовы запускать за один-два дня". Сооснователь "Румберг Кэпитал" Илья Рыненков пояснил, что компания с октября 2024 года вела "диалог с Банком России о возможности выпуска подобного финансового продукта". По его словам, "хотя дебютные сделки пришлось отложить, но работа была проделана не зря - как только будут согласованы все формальности, мы вновь предложим рынку эти продукты".

Рыночные риски таких инструментов остаются, отмечают эксперты. При этом в случае ЭПР риски утечки информации и блокировок ниже, чем при торговле на зарубежных площадках, указывает госпожа Аграновская. "Хотя такую угрозу нельзя полностью сбрасывать со счетов",- добавляет она.

При этом приобретение криптовалют, владение ими, а также осуществление расчетов за импортные операции является легальным даже без режима ЭПР в рамках действующего законодательства, обращает внимание Михаил Успенский. "Однако на практике у ряда компаний возникают сложности в общении со своими банками при совершении операций с криптовалютами, и статус члена ЭПР в этом вопросе облегчит им жизнь",- поясняет эксперт.

Ксения Куликова
13.03.2025

Источник - Коммерсантъ
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