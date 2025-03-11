В Посольстве России в Монголии прошло награжнение ветеранов юбилейной медалью "80 лет Победы"

23:55 13.03.2025

В текущем году мы широко отмечаем 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. По случаю этой знаменательной даты Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 2 сентября 2024 г. №743 была учреждена юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг". В соответствии с поручением Президента и Министра иностранных дел России принято решение о награждении юбилейной медалью 25 граждан Монголии, принимавших участие в Маньчжурской стратегической наступательной операции 1945 г., или Освободительной войне, и в сражении на р. Халхин-Гол 1939 г.



Сегодня в Посольстве России в Монголии состоялось награждение 5 ветеранов (к сожалению, некоторых из 25 человек уже нет в живых, а часть из тех, кто ныне здравствует, проживает в регионах Монголии, поэтому им медали будут доставлены и вручены сотрудниками Посольства отдельно). Из награжденных сегодня четыре ветерана – Намсрайн Пурэвжалба, Ундрахын Доржпалам, Гомбосурэнгийн Шагдар, Дорлигжавын Санжид – являются участниками Освободительной войны, а один ветеран – Цэрэнгийн Чимэдцэрэн – служила санитаркой на фронте во время боев на Халхин-Голе.



Также Посол сообщил, что российская сторона ожидает участия Президента Монголии У.Хурэлсуха в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая этого года.



