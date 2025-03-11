Solidcore (бывший Polymetal) купит за $25 млн долю в месторождении золота Тохтар в Казахстане

00:01 14.03.2025

Solidcore купит за $25 млн долю в месторождении золота в Костанайской области



Жанель Жазетова

Корреспондент отдела Business News

11 марта 2025



Горнорудная компания Solidcore Resources plc (бывший Polymetal) сообщила о планах приобрести золоторудное месторождение Тохтар, расположенное в Костанайской области.



Участок включает в себя месторождения Тохтар и Южный Тохтар, а также геологоразведочную площадь Барамбай. Согласно последним данным, запасы двух месторождений оцениваются в 1,1 млн унций золота. Они расположены в 180 километрах от Варваринского хаба (также принадлежит Solidcore).



По условиям сделки, на первом этапе Solidcore приобретет 51% в проекте Тохтар примерно за $25 млн. Еще 23% компания планирует приобрести уже после оценки запасов на месторождениях Тохтар и Южный Тохтар, а остальные 26% – после оценки запасов на площади Барамбай.



"Кроме того, продавцы получат переменное отложенное вознаграждение, рассчитываемое на базе объемов металла в переработанной руде. Завершение каждого этапа сделки будет зависеть от получения необходимых разрешений регулирующих органов, а приобретение первоначального пакета 51% акций, как ожидается, будет завершено в III квартале 2025 года", – говорится в сообщении.



В течение следующего года Solidcore будет готовить проектную документацию, чтобы начать геологоразведочные работы и оценку рудных запасов. По планам компании, оценка месторождений Тохтар и Южный Тохтар должна быть завершена до конца 2027 года, а площади Барамбай – до конца 2028 года.



Месторождение может разрабатываться как открытым, так и подземным способом. Добытая руда будет перерабатываться на Варваринской флотационной фабрике с последующим обогащением концентрата на гидрометаллургическом комбинате Ертис.



"Тохтар – это стратегическое приобретение, которое открывает большие возможности для синергии благодаря близости к Варваринскому хабу. Структура сделки предусматривает привлекательную цену контрольного пакета и при этом сбалансированное распределение стоимости остальной доли между сторонами в зависимости от результатов разведки", – сказал главный исполнительный директор Solidcore Виталий Несис.



В компании назвали несколько причин для приобретения месторождения:



- сделка позволит значительно расширить объем доступных запасов сырья и продлить срок эксплуатации Варваринского хаба;

- проект требует минимальных капитальных вложений, так как переработка сырья будет осуществляться на уже действующей Варваринской фабрике;

- это создаст дополнительный источник сырья для гидрометаллургического комбината Ертис.



Геологоразведочные работы на Тохтаре проводились с 1972 по 1996 год. Добыча окисленной руды на Тохтаре велась в 1991–1995 и 2006–2008 годах, а на Южном Тохтаре – с 2017 по 2023 год.



В 2023 году компания SRK оценила минеральные ресурсы Тохтара по стандарту JORC в 209 тыс. унций золота (3,5 г/т), а в 2019 году – ресурсы Южного Тохтара в 886 тыс. унций (2,1 г/т). Оценка по JORC для Барамбая не проводилась.



Ранее "Курсив" писал, что в начале декабря совет директоров Solidcore одобрил начало строительства гидрометаллургического комбината Ертис. Он станет первым в Казахстане предприятием автоклавного окисления полного цикла для переработки упорных руд. Проект создаст 500 постоянных рабочих мест и более 1 тыс. на этапе строительства. Общий объем инвестиций в проект составляет $978 млн, включая $112 млн, вложенные в 2023-2024 годах.



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